Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа, - резолюция

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию с признанием действий России геноцидом украинского народа и необходимостью обеспечения деколонизации РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на нардепа, члена парламентской делегации Павла Фролова.

По его словам, в день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-ти летней вооруженной агрессии РФ против Украины, которой признала действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа.

"Документ предусматривает также деколонизацию РФ как необходимую предпосылку для установления прочного мира", - добавляет он.

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Нардеп также опубликовал главное из 70 пунктов резолюции ПА ОБСЕ:

призыв всех 53 стран-участниц ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины при поддержке Формулы мира и Крымской платформы;

призыв государств ОБСЕ создать Специальный трибунал для привлечения к ответственности РФ за преступления, совершенные во время агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований армии РФ;

подчеркивается необходимость скорейшего запуска механизма использования замороженных российских активов на заявку Украины, странам ОБСЕ предлагается присоединяться к Соглашению о Международном реестре убытков, нанесенных Украине агрессией РФ;

президентские выборы 2024 года в РФ признаются подтасованными и подрывающими легитимность во всей избирательной системе РФ;

поддержка создания Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц;

призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.

Как уточнил Фролов, сессия ПА ОБСЕ продлится по 3 июля.