Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу, - резолюція
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю забезпечення деколонізації РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на нардепа, члена парламентської делегації Павла Фролова.
За його словами, в день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.
"Документ передбачає також деколонізацію РФ як необхідну передумову для встановлення міцного миру", - додає він.
Нардеп також опублікував головне із 70 пунктів резолюції ПА ОБСЄ:
- заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та всіх окупованих територій України за підтримки Формули миру та Кримської платформи;
- заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні під час агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;
- підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на заявку України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватися до Угоди про Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;
- президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність у всій виборчій системі РФ;
- підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
- заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.
Як уточнив Фролов, сесія ПА ОБСЄ триватиме по 3 липня.
Топ коментарі
+24 володимир омельянов
показати весь коментар30.06.2024 07:52 Посилання
+22 polini orop
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+21 Анатолий К #427424
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Верховна Рада при попередниках у грудні 2018 року прийняла Зкон про перейменування церков, де церква, яка пов'язна з окупантом і центр упрвління - Синод, знаходиться на московії - УПЦ МП мала називатися - Російська церква в Україні. Але відразу 18 січня до КСУ депутатами від "Ригів" і частини Батьківщини був надіслн пакет супровідних документів для відкриття конституційного подання за зверненням 49 народних депутатів про визнання цього зкону неконституційним. Потім засідання декілька разів переносилося.
Рішення КСУ по зкону про перейменування церков стло несподіванкою для всіх, хто слідкував за цим процесом, визнало правоомірним Закон, який був прийнятий ще 4 роки тому. А хто ж був Президентом з 2019 року? Хто допомагав не священникам ПЦУ, канонічним і маючих Томос, а московській секті, навіть нагороджував їх? Звичайно пан Зеленський. Попри розповсюджену думку, яку, серед іншого, просували і в самому середовищі Московського патріархату, це не означало, що Закон заблоковано. Ні, допоки КСУ не визнав Закон неконституційним, він продовжує діяти. Отже всі ці 4 роки Закон був чинним і повинен був виконуватися. Що власне і підтвердив КСУ. Повинен, але не виконувався. Дія закону розповсюджувалася не тільки на УПЦ (МП), але на всі церкви, що були підпорядковані керівникам в Росії. А хто є Гарнтом Конституції і до цього дня не виконв Закон? Звичйно пан Зеленський і його проросійська команда.
- У всьому винен Порошенко!
- Так він уже шостий рік не Президент!
- Але ж він "папєрєднік"! Значить, винен! Це я, Кот Бергамот, кажу!
"Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України"
Резолюція 2556 (2024)
15.2.2 включати міжнародний компенсаційний фонд, з якого буде виплачуватися компенсація заявникам, які виграли претензії;
Здесь первые упоминания о русах киевских земель. Средневековая «Песнь о Нибелунгах» рассказывает, что свою свадьбу с Кримхильдой,
вдовой нидерландского князя Зигфрида, Аттила (в «Песне» он назван Этцелем) сыграл в самом сердце Европы - Вене. В Авентюре (главе) ХХII, которая названа «О том, как Кримхильда обвенчалась с Этцелем», описан съезд на их свадьбу гостей из coceдниx с «империей Аттилы» земель: То на дыбы вздымая своих коней лихих,
То снова с громким криком пришпоривая их
Скакали русы , греки, валахи и поляки,
Бесстрашием и ловкостью блеснуть старался всякий:
Из луков печенеги - они там тоже были -
Влет меткою стрелою любую птицу били.
Вослед за их шумливою и дикою ордою
Бойцы из Киевской земли неслись толпою.
Несложный расчет позволяет установить дату «литературной свадьбы» Аттилы с Кримхильдой - 425 г. Дата эта важна для того, чтобы понять: именно 425-м годом датируется первое в европейской литературе упоминание имени русы в Киевских землях.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670374233134255&set=a.174580229380327.1073741826.100004850526751&type=3 Александр ПАЛИЙ (историк)
https://pace.coe.int/en/files/33682/html Legal and human rights aspects of the Russian Federation's aggression against Ukraine
Є лише проєкти резолюцій та https://drive.google.com/file/d/1U3Hr6zlpEocFY4i3qIgTMdTHTYSqh6Jx/view?pli=1 поправка представника від України Потураєва.
Ось проєкт програми Парламентської асамблеї від https://www.oscepa.org/ru/zasedaniya/ezhegodnye-sessii/predstoyashchie-ezhegodnye-sessii першоджерела :
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ
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09:00 - 10:30 Засідання Спільного комітету з політичних питань та безпеки
09:00 - 10:30 Засідання Спільного комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища
10:30 - 11:00 Кава-брейк
11:00 - 12:30 Засідання Спільного комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань
12:30 - 14:30 Перерва на обід
14:30 - 16:00 Засідання Спільного комітету з політичних питань та безпеки
14:30 - 16:00 Засідання Спільного комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища
16:00 - 16:30 Кава-брейк
16:30 - 18:00 Засідання Спільного комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань
Вечір відведений для зустрічей у посольствах та консульствах
Вівторок, 2 липня 2024 року
08:00 - 08:45 Час, зарезервований для зустрічей різних груп
09:00 - 11:00 Засідання Спільного комітету з політичних питань та безпеки
09:00 - 11:00 Засідання Спільного комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища
11:00 - 11:30 Засідання Бюро
11:00 - 11:30 Кава-брейк
11:30 - 13:30 Засідання Спільного комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань
13:30 - 15:00 Перерва на обід
15:00 - 18:00 Пленарне засідання
Середа, 3 липня 2024 року
08:00 - 08:45 Час, зарезервований для зустрічей різних груп
09:00 - 12:00 Пленарне засідання
12:00 Закриття
Рашисти, вкотре, тотально УБИВАЮТЬ Українців та ЗНИЩУЮТЬ Україну, з 1995 року!!
Слава Україні!! Борімося і поборемо!! Переможемо рашистів!
Толку з тих резолюцій - погомоніли, все стихло, потім кацапи гонорари через свої фонди пораздають і надалі будуть ухвалювати рішення на свою користь.
Це зрозуміло кожному, що ху...ло нелігітивне, а наш псевдоверховний, взагалі вибори скасував і насцяв на нашу Конституцію!