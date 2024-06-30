Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу, - резолюція

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю забезпечення деколонізації РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на нардепа, члена парламентської делегації Павла Фролова.

За його словами, в день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.

"Документ передбачає також деколонізацію РФ як необхідну передумову для встановлення міцного миру", - додає він.

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Нардеп також опублікував головне із 70 пунктів резолюції ПА ОБСЄ:

заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та всіх окупованих територій України за підтримки Формули миру та Кримської платформи;

заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні під час агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;

підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на заявку України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватися до Угоди про Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;

президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність у всій виборчій системі РФ;

підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;

заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Як уточнив Фролов, сесія ПА ОБСЄ триватиме по 3 липня.