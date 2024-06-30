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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу, - резолюція

обсє,па,сесія

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю забезпечення деколонізації РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на нардепа, члена парламентської делегації Павла Фролова.

За його словами, в день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.

"Документ передбачає також деколонізацію РФ як необхідну передумову для встановлення міцного миру", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Війська РФ забуксували під Вовчанськом, який хотіли взяти за два дні

Нардеп також опублікував головне із 70 пунктів резолюції ПА ОБСЄ:

  • заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та всіх окупованих територій України за підтримки Формули миру та Кримської платформи;
  • заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні під час агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;
  • підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на заявку України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватися до Угоди про Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;
  • президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність у всій виборчій системі РФ;
  • підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
  • заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Як уточнив Фролов, сесія ПА ОБСЄ триватиме по 3 липня.

Автор: 

геноцид (307) ОБСЄ (3510) росія (65908) Фролов Павло (8)


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Топ коментарі
+24
Тут нічого додати те що творят рашисти це є геноцид і етноцид проти українського народу.
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30.06.2024 07:52
+22
"московія повинна бути деколонізована" це просто повинно стати гаслом всього цивілізованого людства на планеті ...
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30.06.2024 08:26
+21
Так, проснулось ОБСЕ, в якій дуже багато кацапів. Тут не до кінця проснулися в Україні, ось в чому біда. А світові організації дивляться на нас і роблять свої висновки і дії. Чи ми вже заборонили московську церкву в Україні, осередок пропаганди і підривних дій, які безкоштовно використовують наших більше 9 тисяч храмів? Які збирють кожного місяця до мільярда долрів США від обманутих громадян на свою підривну діяльність? Що заважає Президенту, у якого монобільшість в парламенті заборонити цю секту?
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30.06.2024 08:50
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Наконец проснулось ОБСЕ (Общество бесполезных слепых енотов).
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30.06.2024 07:40 Відповісти
Так, проснулось ОБСЕ, в якій дуже багато кацапів. Тут не до кінця проснулися в Україні, ось в чому біда. А світові організації дивляться на нас і роблять свої висновки і дії. Чи ми вже заборонили московську церкву в Україні, осередок пропаганди і підривних дій, які безкоштовно використовують наших більше 9 тисяч храмів? Які збирють кожного місяця до мільярда долрів США від обманутих громадян на свою підривну діяльність? Що заважає Президенту, у якого монобільшість в парламенті заборонити цю секту?
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30.06.2024 08:50 Відповісти
Павло Валерійович Фролов (https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 1 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровська область ) - головний консультант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Апарату Верховної Ради України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pvfr-1 [1] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України IX скл відпровладної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу
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30.06.2024 10:48 Відповісти
Що забороняло *папєрєдніку* це зробити?
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30.06.2024 12:58 Відповісти
Я знав, що буде таке недолуге питання від частинки нарідця 73%. Коротенко відповім, що зробили попередники. Першою справою допомогли об'єднатися трьом, назвем ці кронфессії церквами, щоб було зрозуміло, на об'єдна́вчому собо́рі украї́нських правосла́вних церко́в - помісний собор, який відбувся 15 грудня 2018 року в соборі Святої Софії в Києві. Учасники собору встановили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України. Звичайно отримали Томос від Вселенського Патрірха і записли в Диптих правослвних церков Вселенського патріарха. (Цю подію пан Зеленський назвав термосом).
Верховна Рада при попередниках у грудні 2018 року прийняла Зкон про перейменування церков, де церква, яка пов'язна з окупантом і центр упрвління - Синод, знаходиться на московії - УПЦ МП мала називатися - Російська церква в Україні. Але відразу 18 січня до КСУ депутатами від "Ригів" і частини Батьківщини був надіслн пакет супровідних документів для відкриття конституційного подання за зверненням 49 народних депутатів про визнання цього зкону неконституційним. Потім засідання декілька разів переносилося.
Рішення КСУ по зкону про перейменування церков стло несподіванкою для всіх, хто слідкував за цим процесом, визнало правоомірним Закон, який був прийнятий ще 4 роки тому. А хто ж був Президентом з 2019 року? Хто допомагав не священникам ПЦУ, канонічним і маючих Томос, а московській секті, навіть нагороджував їх? Звичайно пан Зеленський. Попри розповсюджену думку, яку, серед іншого, просували і в самому середовищі Московського патріархату, це не означало, що Закон заблоковано. Ні, допоки КСУ не визнав Закон неконституційним, він продовжує діяти. Отже всі ці 4 роки Закон був чинним і повинен був виконуватися. Що власне і підтвердив КСУ. Повинен, але не виконувався. Дія закону розповсюджувалася не тільки на УПЦ (МП), але на всі церкви, що були підпорядковані керівникам в Росії. А хто є Гарнтом Конституції і до цього дня не виконв Закон? Звичйно пан Зеленський і його проросійська команда.
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30.06.2024 13:49 Відповісти
👍❤
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30.06.2024 13:52 Відповісти
Вибач, але простіше було закрити філію фсб,а не кукурікати, як пєтух,і не носитися з тим папірцем. Мені особисто він нічого не дав.
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30.06.2024 20:48 Відповісти
до Кота Бергамота:
- У всьому винен Порошенко!
- Так він уже шостий рік не Президент!
- Але ж він "папєрєднік"! Значить, винен! Це я, Кот Бергамот, кажу!
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30.06.2024 15:15 Відповісти
Шо мовчиш, ******? Гарно тебе Анатолій в твоє зєльное гівно мордякою ткнув?
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30.06.2024 15:47 Відповісти
Просто з проплаченими їбаньками не спілкуюсь.
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30.06.2024 20:45 Відповісти
І гімно тут - ти, бо твій анатолій зідрав статтю *Радіо Свобода*. Ще один бот намалювався.
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30.06.2024 20:54 Відповісти
А concern выразили? Не забыли? (ирония)
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30.06.2024 09:02 Відповісти
Тут нічого додати те що творят рашисти це є геноцид і етноцид проти українського народу.
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30.06.2024 07:52 Відповісти
Если это самое про-российское ОБСЕ заявило, потому что русня их тупо кинула на бабки, что это геноцид, то почему Украинцы не видят денежных компенсаций за этот геноцид?! Или деньги уже украли, а теперь только с трибун кукарекают! Деньги давайте, свистуны!!!
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30.06.2024 08:18 Відповісти
в цій резолюції цей пункт передбачений:

"Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України"

Резолюція 2556 (2024)

15.2.2 включати міжнародний компенсаційний фонд, з якого буде виплачуватися компенсація заявникам, які виграли претензії;
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30.06.2024 08:51 Відповісти
Це з резолюції 2556 (2024) від 26.06.2024 року ПА ПАРЄ, а не 31-ї сесії ОБСЄ в Бухаресті, яка відкривається 29.06.2024.
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30.06.2024 10:21 Відповісти
Це само собою розуміється. Тут якраз йдеться про сам факт прийняття пункту виплати компенсації. Дата особливої ролі не грає, бо головне щоб ці резолюції запрацювали через ефективні механізми і компенсаціії не "пішли тихенько в ліс" з якимось зеленим "ефективним менеджером" зеленого пошиву трускавецької школи менеджменту.
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30.06.2024 11:41 Відповісти
"московія повинна бути деколонізована" це просто повинно стати гаслом всього цивілізованого людства на планеті ...
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30.06.2024 08:26 Відповісти
Якби ще світ поставив на порядок денний антифашизм, то ніхто б зі спортсменів з кацапердії не світився б на міжнародних змаганнях. Поки що самі декларації.
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30.06.2024 10:10 Відповісти
І що змінилось?
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30.06.2024 08:30 Відповісти
Не зупиняйтесь. Залишилось визнати так звану росію фашистским утворенням і спонсором тероризму. І само собою, всіх руських чиновників законними цілями.
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30.06.2024 08:31 Відповісти
Не "руських" , а російських . Руські - жителі Русі , які є предками українців ... Кацапської Русі ніколи не існувало , як би кацапи не намагались переписати історію ...
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30.06.2024 09:40 Відповісти
Дык кацапы появились после упразднения из обихода слова Русь, КАК ГОСУДАРСТВО. Хотя я подозреваю, шо даже такая выкладка -это видение кацапами слова Русь в 19-ом столети. Я считаю, что слово РУСЬ применимо ко временам Киева 6-9 веков не как понятие, в значении государство, а как название народа русь у Киева. Русь у Киева - это часть уцелевших антов, которые из-причерноморья переселились к Киеву, бо их сородичи-северяне и заложили Киев во времена гото-гуннского нашествия... Помните летописные разъяснения самими же кацапами, шо они не русь... - В 1142 г. новгородское посольство было задержано «в Руси» (в Киеве) до тех пор, пока оно не дало согласия на вокняжение в Новгороде князя Святослава . Изгнанный из Новгорода, князь Святослав "идущу в Русь к брату". Т.е., де юре Новгород вот уже более двухсот лет входит в состав РУСИ у Киева, но де факто, на уровне подсознания, приильменские словены+чудь,весь,мордва=кацапы к РУСИ себя не причисляют.
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30.06.2024 10:01 Відповісти
А здесь свадьба Аттилы на Кримхильде, где народ русь прибыл на свадьбу из Киевских Земель...
Здесь первые упоминания о русах киевских земель. Средневековая «Песнь о Нибелунгах» рассказывает, что свою свадьбу с Кримхильдой,
вдовой нидерландского князя Зигфрида, Аттила (в «Песне» он назван Этцелем) сыграл в самом сердце Европы - Вене. В Авентюре (главе) ХХII, которая названа «О том, как Кримхильда обвенчалась с Этцелем», описан съезд на их свадьбу гостей из coceдниx с «империей Аттилы» земель: То на дыбы вздымая своих коней лихих,
То снова с громким криком пришпоривая их
Скакали русы , греки, валахи и поляки,
Бесстрашием и ловкостью блеснуть старался всякий:
Из луков печенеги - они там тоже были -
Влет меткою стрелою любую птицу били.
Вослед за их шумливою и дикою ордою
Бойцы из Киевской земли неслись толпою.
Несложный расчет позволяет установить дату «литературной свадьбы» Аттилы с Кримхильдой - 425 г. Дата эта важна для того, чтобы понять: именно 425-м годом датируется первое в европейской литературе упоминание имени русы в Киевских землях.
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30.06.2024 10:07 Відповісти
ЗЫ... а кацапы с 13-го столетия и по 18-е, по сути то, и кацапами не были. Бо принадлежали ордынцам, тобто, звались ордынскими барбарами. И только в 18-ом столетии петька-мужеложец, предал татар прекратил им платить дань, которую Москва платила с 13-го столетия, а москалей обозвал руSSкими. То шо кацапы не были русью, кто не верит, почитайте кацапский учебник по истории... История же казлабада ими начинает прописываться з iванка-ошелешеного шизофреника . тодi i литовськi землi звалися ВКЛ i Русь. Кацапсько-татарська московiя, була улусом Кримського ханства i в цей час продовжувала платити данину в Кримське ханство, русь(нарiд), навкруги Киева, вже друге сторiчча не платили ординцям данину, бо потом i кров`ю вiдвоювали собi таке право. Ми ж - не ждуни покiрнi? на манер кацапiв, тому й виникае запитання, мовляв, якa в .ера з москалiв може бути русь?
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30.06.2024 10:39 Відповісти
Новгород ніколи не був у складі Русі. Ніколи . Смішні кацапські потуги переписати історію ...
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30.06.2024 10:14 Відповісти
"... новгородцы, которых московиты практически тотально геноцидно уничтожили в 15-16 веках. не считали себя Русью, а московитам через полтысячи лет после их убийства нужно, чтобы считали."

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670374233134255&set=a.174580229380327.1073741826.100004850526751&type=3 Александр ПАЛИЙ (историк)
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30.06.2024 10:28 Відповісти
До того ж у складі населення новгородських земель було не більше 15% слов'ян - тобто там Русью і не пахло.
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30.06.2024 10:45 Відповісти
не було русi, бо етнiчно то були словене та касуби Полаб`я + угрофiни + балти. якась частин словен Карпат, як i киiвлян також були присутнi , але на позицiях домiнуючих посад. А розкопки в приiльменнi нам показали, що тонюсiнькi культурнi прошарки з`являються в кiнцi 7-го, на початку 8-го столiть. Тi прошарки як той вiнiгрет: варяги-словене, знову варяги- словене. тi культурн прошарки були кривавi. Тобто це були завоювання Приiльмення з перемiнним успiхом на протяз7-8 cтолiття.
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30.06.2024 11:31 Відповісти
Новгород було засновано в 945 роцi княгинею Ольгою, як мiсто -хаб по збору данини з пiвнiчних земель , з подальшою переправкою данини до Киева. Тобто, три колишнi занедбанi поселення Рюрика княгиня Ольга объеднала в одне поселення та звела навкруги нового мiста височезний паркан. На цих новгородських складах данини був киiвський намiсник. З розпадом умовноi Киiвськоi рУСi нОВГОРОД ПЕРЕСТАВ БУТИ КИiВСЬКОМУ ВАСАЛIТЕТУ i здобув самостiйнiсть, поки його не заграбастали москалi та не паерерiзали всих словен приiльмення.
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30.06.2024 10:51 Відповісти
бути пiдпорядкованим
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30.06.2024 11:02 Відповісти
Перш ніж довіряти брехні зеленої наволочі і тиражувати її, треба знайомитись з документами

https://pace.coe.int/en/files/33682/html Legal and human rights aspects of the Russian Federation's aggression against Ukraine
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30.06.2024 08:37 Відповісти
Це резолюція ПА ПАРЄ, а не 31-ї сесії ОБСЄ в Бухаресті, як стверджує джерело - Фролов.
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30.06.2024 10:12 Відповісти
Это всё слова, а пока эффективных санкций против варваров как не было так и нет.
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30.06.2024 09:10 Відповісти
Це ж треба було зайти війною- смертями- бомбами рашистськоімперським курвам плюс до голодомору , щоб ЄВРОПА це народила в своїй кволій політичній типу єдності.
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30.06.2024 09:31 Відповісти
Це вже який за всю історію геноцид українців кацапами?
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30.06.2024 09:34 Відповісти
Який це гедзь вкусив ту ОБСЄ, шо там почалася хоча б якась рухливiсть
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30.06.2024 09:42 Відповісти
"Документ передбачає також деколонізацію РФ як необхідну передумову для встановлення міцного світу",-ОБСЄ насміялося і витерло ноги до фсбешно- єрмаківські формули миру, яка не потрактовувала і не згадувала "деколонізацю 3,14дерації"
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30.06.2024 09:58 Відповісти
Схоже, що повідомлення про ухвалення 31-ю щорічною сесією ПА ОБСЄ в Бухаресті резолюції із засудженням геноциду українського народу зі сторони пітьми є передчасним.

Є лише проєкти резолюцій та https://drive.google.com/file/d/1U3Hr6zlpEocFY4i3qIgTMdTHTYSqh6Jx/view?pli=1 поправка представника від України Потураєва.

Ось проєкт програми Парламентської асамблеї від https://www.oscepa.org/ru/zasedaniya/ezhegodnye-sessii/predstoyashchie-ezhegodnye-sessii першоджерела :

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

П'ятниця, 28 червня 2024 року

Прибуття учасників
14:00 - 20:00 Зареєструватись

Субота, 29 червня 2024 року

08:00 - 09:15 Час, зарезервований для зустрічей різних груп
09:30 - 12:30 Засідання Постійного комітету
12:30 - 15:00 Перерва на обід
15:00 - 18:00 Пленарне засідання, відкриття

Неділя, 30 червня 2024 року

08:00 - 08:45 Час, зарезервований для зустрічей різних груп
09:00 - 10:30 Засідання Спільного комітету з політичних питань та безпеки
09:00 - 10:30 Засідання Спільного комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища
10:30 - 11:00 Кава-брейк
11:00 - 12:30 Засідання Спільного комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань
12:30 - 14:30 Перерва на обід
14:30 - 16:30 Тематичні заходи

Понеділок, 1 липня 2024 року

08:00 - 08:45 Час, зарезервований для зустрічей різних груп
09:00 - 10:30 Засідання Спільного комітету з політичних питань та безпеки
09:00 - 10:30 Засідання Спільного комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища
10:30 - 11:00 Кава-брейк
11:00 - 12:30 Засідання Спільного комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань
12:30 - 14:30 Перерва на обід
14:30 - 16:00 Засідання Спільного комітету з політичних питань та безпеки
14:30 - 16:00 Засідання Спільного комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища
16:00 - 16:30 Кава-брейк
16:30 - 18:00 Засідання Спільного комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань
Вечір відведений для зустрічей у посольствах та консульствах

Вівторок, 2 липня 2024 року

08:00 - 08:45 Час, зарезервований для зустрічей різних груп
09:00 - 11:00 Засідання Спільного комітету з політичних питань та безпеки
09:00 - 11:00 Засідання Спільного комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища
11:00 - 11:30 Засідання Бюро
11:00 - 11:30 Кава-брейк
11:30 - 13:30 Засідання Спільного комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань
13:30 - 15:00 Перерва на обід
15:00 - 18:00 Пленарне засідання

Середа, 3 липня 2024 року

08:00 - 08:45 Час, зарезервований для зустрічей різних груп
09:00 - 12:00 Пленарне засідання
12:00 Закриття
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30.06.2024 10:10 Відповісти
Потрібно було ще оголосити меню для кацапів на ближні століття, а саме ягель, жолуді, шишки і таке інше ...
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30.06.2024 10:17 Відповісти
рашка і китай це останні імперії на землі, які мають бути деколонізовані
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30.06.2024 10:34 Відповісти
хоча б хтось наважився сказати як воно є
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30.06.2024 10:35 Відповісти
ОООО ! Проснулись, після майже 9и століть - геноциду.....
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30.06.2024 11:25 Відповісти
Добре, що структури ПАСЄ зформулювали очевидне з 2014 року, що роблять рашисти з москові в Україні! Таборів смерті ГУЛАГУ, було їм мало??

Рашисти, вкотре, тотально УБИВАЮТЬ Українців та ЗНИЩУЮТЬ Україну, з 1995 року!!

Слава Україні!! Борімося і поборемо!! Переможемо рашистів!
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30.06.2024 11:39 Відповісти
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу ,чи визнали геноцидом війну рашистів в Україні ВР,кабмін і ОП ???
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30.06.2024 13:40 Відповісти
як би вони там не крутили колесами цей віз під назвою ОБСЄ давно вже не дієздатний..як до речі і вся ця "міжнародна" шваль під назвою ООНа
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30.06.2024 14:07 Відповісти
Звучить непогано.
Толку з тих резолюцій - погомоніли, все стихло, потім кацапи гонорари через свої фонди пораздають і надалі будуть ухвалювати рішення на свою користь.
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30.06.2024 14:30 Відповісти
президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність у всій виборчій системі РФ;

Це зрозуміло кожному, що ху...ло нелігітивне, а наш псевдоверховний, взагалі вибори скасував і насцяв на нашу Конституцію!
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30.06.2024 16:35 Відповісти
Нажаль, основна помилка України - Руси було хрещення її напівєвреєм Володимиром ясним сонечком. Цей церковний геноцид триває вже понад два тисячоліття.
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30.06.2024 19:17 Відповісти
 
 