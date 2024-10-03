УКР
Новини
ПАРЄ вшанувала 90-ті роковини Голодомору та закликала протидіяти війні як новому етапу геноцидної політики РФ щодо України

ПАРЄ про геноцид щодо українців

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію "Вшанування 90-х роковин Голодомору - Україна знову опинилася перед загрозою геноциду", в якій зазначила, що нинішню агресивну війну РФ необхідно розглядати в контексті попередньої спроби знищення української нації та вважати її новим етапом геноцидної політики Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Асамблея вважає, що послідовне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, а потім мільйонів незалежних селян було чітко спрямоване на геноцид. Геноцид, за визначенням Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 1948 року, не вимагає фізичної ліквідації всіх членів цільової групи. Достатньо, щоб умови життя були настільки важкими, що існування групи як такої, повністю або частково, було поставлене під загрозу", - йдеться в документі.

ПАРЄ висловлює глибоку стурбованість у зв'язку із загрозою геноциду, з якою стикається Україна під час повномасштабної війни, розв'язаної РФ. У цьому зв'язку наголошується на російській пропаганді, включаючи заяви на найвищому рівні, яка заперечує саме право українського народу на існування як незалежної нації.

Методи, які використовують російські військові у війні проти України, та дії незаконної російської влади на тимчасово окупованих українських територіях свідчать, що ці заяви не є просто погрозами, йдеться у документі.

У ПАРЄ акцентували, що масові убивства у Бучі, Ірпені та інших містах, застосування потужних вибухових речовин, термобаричних та касетних боєприпасів у густонаселених районах є воєнними злочинами, а з огляду на їхній широкомасштабний, систематичний характер - злочинами проти людяності.

Також наголошується на облогах і руйнуванні міст, систематичних обстрілах і руйнуваннях життєво важливої цивільної інфраструктури в Україні, систематичному вистежуванні та жорстокому поводженні із представниками української політичної та культурної еліти на ТОТ, примусовому залученні жителів тимчасово окупованих територій до російської армії та систематичному знищенні об'єктів української культурної спадщини.

"Насильницьке переміщення та депортація десятків тисяч українських дітей на тимчасово окуповані українські території або у віддалені регіони Російської Федерації та Білорусі є воєнним злочином, злочином проти людяності та цілком може становити елемент геноциду", - наголошується у резолюції.

ПАРЄ визнає Голодомор актом геноциду проти українського народу та закликає всі національні парламенти ухвалити відповідні заяви. Асамблея закликає уряди зробити все можливе, щоб допомогти народу України боротися проти геноцидного нападу та притягнути до відповідальності винних у злочинах проти людяності та воєнних злочинах.

Прокурору МКС пропонується розглянути можливість розслідування повідомлень щодо звинувачень у геноциді проти українського народу, зокрема фактів щодо переміщення українських дітей.

Нагадуємо, на заключній сесії Ради міністрів ОБСЄ грудні 2023 року 43 країни ухвалили спільну заяву до 90-х роковин Голодомору, у якій засудили цей злочин сталінського режиму проти українського народу.

Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу,  Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи, а також Католицька церква та Вселенський патріархат.

Поменше шанобливих урочистостей загиблим і побільше дій аби не було вбитих ракетами і голодом українців.
Спасіння живих --найвища шана загиблим.
показати весь коментар
03.10.2024 14:43 Відповісти
Фашиська росія це найбільший ворог України за всі часи історії, від анрія боголюського який спалив Київ ,різанина в Батурині де всі мешканці були вбиті ,знищення Запорізької січі ,всякі валуєвські емські укази про знищення української мови, далі голодомор 1932- 1933 роках який знищив за різними даними від 5 - 8 мільйонів українців ,масові репресії 30-х років де загинуло сотні тисяч українців і вивезення мільйони в сибір ,добавим сюди русифікація і ось путінський рашиський режим вбив сотні тисяч українців, зруйнував сотні міст і сіл ,мільйони людей були вигнані з своїх домівок. Тому росія це найбільше світове зло,це варварська орда яка немає нічого спільного з Україною.
показати весь коментар
03.10.2024 15:06 Відповісти
 
 