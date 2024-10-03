ПАРЄ вшанувала 90-ті роковини Голодомору та закликала протидіяти війні як новому етапу геноцидної політики РФ щодо України

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію "Вшанування 90-х роковин Голодомору - Україна знову опинилася перед загрозою геноциду", в якій зазначила, що нинішню агресивну війну РФ необхідно розглядати в контексті попередньої спроби знищення української нації та вважати її новим етапом геноцидної політики Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Асамблея вважає, що послідовне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, а потім мільйонів незалежних селян було чітко спрямоване на геноцид. Геноцид, за визначенням Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 1948 року, не вимагає фізичної ліквідації всіх членів цільової групи. Достатньо, щоб умови життя були настільки важкими, що існування групи як такої, повністю або частково, було поставлене під загрозу", - йдеться в документі.

ПАРЄ висловлює глибоку стурбованість у зв'язку із загрозою геноциду, з якою стикається Україна під час повномасштабної війни, розв'язаної РФ. У цьому зв'язку наголошується на російській пропаганді, включаючи заяви на найвищому рівні, яка заперечує саме право українського народу на існування як незалежної нації.

Методи, які використовують російські військові у війні проти України, та дії незаконної російської влади на тимчасово окупованих українських територіях свідчать, що ці заяви не є просто погрозами, йдеться у документі.

У ПАРЄ акцентували, що масові убивства у Бучі, Ірпені та інших містах, застосування потужних вибухових речовин, термобаричних та касетних боєприпасів у густонаселених районах є воєнними злочинами, а з огляду на їхній широкомасштабний, систематичний характер - злочинами проти людяності.

Також наголошується на облогах і руйнуванні міст, систематичних обстрілах і руйнуваннях життєво важливої цивільної інфраструктури в Україні, систематичному вистежуванні та жорстокому поводженні із представниками української політичної та культурної еліти на ТОТ, примусовому залученні жителів тимчасово окупованих територій до російської армії та систематичному знищенні об'єктів української культурної спадщини.

"Насильницьке переміщення та депортація десятків тисяч українських дітей на тимчасово окуповані українські території або у віддалені регіони Російської Федерації та Білорусі є воєнним злочином, злочином проти людяності та цілком може становити елемент геноциду", - наголошується у резолюції.

ПАРЄ визнає Голодомор актом геноциду проти українського народу та закликає всі національні парламенти ухвалити відповідні заяви. Асамблея закликає уряди зробити все можливе, щоб допомогти народу України боротися проти геноцидного нападу та притягнути до відповідальності винних у злочинах проти людяності та воєнних злочинах.

Прокурору МКС пропонується розглянути можливість розслідування повідомлень щодо звинувачень у геноциді проти українського народу, зокрема фактів щодо переміщення українських дітей.

Нагадуємо, на заключній сесії Ради міністрів ОБСЄ грудні 2023 року 43 країни ухвалили спільну заяву до 90-х роковин Голодомору, у якій засудили цей злочин сталінського режиму проти українського народу.

Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи, а також Католицька церква та Вселенський патріархат.