В четырех городах Донетчины сократили подачу воды, - ОВА
На севере Донецкой области в четырех городах сократили подачу воды. Причина - ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, без полноценного водоснабжения остались Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.
Как только ремонт магистральной трубы водопровода завершится, водоснабжение восстановят, говорит Филашкин.
Напомним, что в начале октября из-за российских обстрелов север Донетчины имел проблемы с водоснабжением.
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