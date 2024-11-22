РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4165 посетителей онлайн
Новости
814 0

В четырех городах Донетчины сократили подачу воды, - ОВА

У чотирьох містах Донеччини скоротили подачу води

На севере Донецкой области в четырех городах сократили подачу воды. Причина - ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, без полноценного водоснабжения остались Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Как только ремонт магистральной трубы водопровода завершится, водоснабжение восстановят, говорит Филашкин.

Напомним, что в начале октября из-за российских обстрелов север Донетчины имел проблемы с водоснабжением.

Читайте также: В оккупированных Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением, - Центр нацсопротивления

Автор: 

водоснабжение (722) Славянск (2568)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 