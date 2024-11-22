В четырех городах Донетчины сократили подачу воды, - ОВА

На севере Донецкой области в четырех городах сократили подачу воды. Причина - ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, без полноценного водоснабжения остались Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Как только ремонт магистральной трубы водопровода завершится, водоснабжение восстановят, говорит Филашкин.

Напомним, что в начале октября из-за российских обстрелов север Донетчины имел проблемы с водоснабжением.

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