Семейный врач, дополнительные обследования и арбитраж: в Минобороны объяснили, как будет работать электронная ВВК
В Украине в 2025 году заработает электронная военно-врачебная комиссия. Это позволит быстрее, качественнее и с меньшими коррупционными рисками определять пригодность военнообязанного к службе в армии.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.
Как отметила Черногоренко, в 2025 году Минобороны планирует ввести обмен данными между "Оберегом" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Фактически это и будет той электронной ВВК, о которой говорят.
У электронной ВВК будет свой алгоритм работы.
Это будет работать соответствующим образом:
- военнообязанный будет делать ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении;
- данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и храниться в ЕСОЗ;
- если отсутствуют хронические заболевания и нарекания, фиксируется рекомендация к пригодности, в случае жалоб военнообязанный проходит дополнительные обследования;
- также указываются антропометрические данные - рост, вес, окружность грудной клетки, эти данные направляются в ВВК;
- ВВК проводит арбитраж.
В то же время заместитель министра обороны также подчеркнула, что военные врачи смогут подвергнуть сомнению рекомендации семейного врача и самостоятельно оценят пригодность и непригодность человека, а также могут отметить, чем он может заниматься в армии: "Может ли он быть водолазом или разведчиком". Все это будет зафиксировано онлайн с соответствующей цифровой подписью.
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І ще. Є таке коли на руки дають роздруківку медогляду з діагнозом і рекомендаціями щодо лікування, а в базі ЕСОЗ ні слова про те що хворий був на прийомі, або лікарі вішають лапшу на вуха, що не можуть коректно внести діагноз, тому що не знаходять його в електронному переліку ЕСОЗ.
Пацієнт повинен мати доступ до цієї бази для ознайомлення з тим, що там насправді пише лікар, аби уникнути помилок інформації і мати можливість вчасно на це звертати увагу лікарів.
ця контора конкурує з хелс24, тож бардак там неймовірний
Дільничий (сімейний) терапевт у нас грамотний, але лінивий - діагноз якщо і пише, то швидкий, для годиться.
Порядку в ведені медичної інформації пацієнтів НЕМАЄ! Вона НЕ стандартизовано, не наскрізна, бардак страшенний!!!
Наш терапевт дає ел. направлення в усі боки, не жаднічає, але направлення у стаціонар незрозуміло чого варті.
Кароче! Всі придатні!
Мною ТЦ вже 6 місяців не цікавиться після поновлення даних.
Федорову, через Дію? Сімейному лікарю готівкою? Електронній ВЛК криптовалютою?
Варіант, що їх не буде навіть не розглядається - а як же утримуватимуть свої чесно нажиті вілли в Іспанії та квартири на Печерську, купуватимуть свіжі авто, та відпочиватимуть в Монако - лікарі, воєнкоми та голови МСЕК? За зарплату?
Зі схеми так і не зрозумів кому давати хабар?
Федорову, через Дію? Сімейному лікарю готівкою? Електронній ВЛК криптовалютою?
...
Крім того. Якщо тернет забитий інфою про способи отримання відстрочки, зняття з військового обліку тощо, а не куди піти служити, то це і створює придатний ґрунт для корупції.