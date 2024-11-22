Семейный врач, дополнительные обследования и арбитраж: в Минобороны объяснили, как будет работать электронная ВВК

В Украине в 2025 году заработает электронная военно-врачебная комиссия. Это позволит быстрее, качественнее и с меньшими коррупционными рисками определять пригодность военнообязанного к службе в армии.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

Как отметила Черногоренко, в 2025 году Минобороны планирует ввести обмен данными между "Оберегом" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Фактически это и будет той электронной ВВК, о которой говорят.

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У электронной ВВК будет свой алгоритм работы.

Это будет работать соответствующим образом:

военнообязанный будет делать ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении;

данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и храниться в ЕСОЗ;

если отсутствуют хронические заболевания и нарекания, фиксируется рекомендация к пригодности, в случае жалоб военнообязанный проходит дополнительные обследования;

также указываются антропометрические данные - рост, вес, окружность грудной клетки, эти данные направляются в ВВК;

ВВК проводит арбитраж.

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В то же время заместитель министра обороны также подчеркнула, что военные врачи смогут подвергнуть сомнению рекомендации семейного врача и самостоятельно оценят пригодность и непригодность человека, а также могут отметить, чем он может заниматься в армии: "Может ли он быть водолазом или разведчиком". Все это будет зафиксировано онлайн с соответствующей цифровой подписью.