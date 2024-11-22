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Семейный врач, дополнительные обследования и арбитраж: в Минобороны объяснили, как будет работать электронная ВВК

влк

В Украине в 2025 году заработает электронная военно-врачебная комиссия. Это позволит быстрее, качественнее и с меньшими коррупционными рисками определять пригодность военнообязанного к службе в армии.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

Как отметила Черногоренко, в 2025 году Минобороны планирует ввести обмен данными между "Оберегом" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Фактически это и будет той электронной ВВК, о которой говорят.

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У электронной ВВК будет свой алгоритм работы.

Это будет работать соответствующим образом:

  • военнообязанный будет делать ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении;
  • данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и храниться в ЕСОЗ;
  • если отсутствуют хронические заболевания и нарекания, фиксируется рекомендация к пригодности, в случае жалоб военнообязанный проходит дополнительные обследования;
  • также указываются антропометрические данные - рост, вес, окружность грудной клетки, эти данные направляются в ВВК;
  • ВВК проводит арбитраж.

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В то же время заместитель министра обороны также подчеркнула, что военные врачи смогут подвергнуть сомнению рекомендации семейного врача и самостоятельно оценят пригодность и непригодность человека, а также могут отметить, чем он может заниматься в армии: "Может ли он быть водолазом или разведчиком". Все это будет зафиксировано онлайн с соответствующей цифровой подписью.

Автор: 

Минобороны (9304) диджитализация (221) военно-врачебная комиссия (188)


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Топ комментарии
+16
Ви спочатку зробіть ОБОВ'ЯЗКОВИМ всі огляди лікарями в приватних клініках вносити в загальну базу ЕСОЗ, бо допроситися цього НЕ можливо, хоч офіційно підтверджено, що приватні лікарі приватних клінік мають ключи до бази ЕСОЗ!!!!
І ще. Є таке коли на руки дають роздруківку медогляду з діагнозом і рекомендаціями щодо лікування, а в базі ЕСОЗ ні слова про те що хворий був на прийомі, або лікарі вішають лапшу на вуха, що не можуть коректно внести діагноз, тому що не знаходять його в електронному переліку ЕСОЗ.
Пацієнт повинен мати доступ до цієї бази для ознайомлення з тим, що там насправді пише лікар, аби уникнути помилок інформації і мати можливість вчасно на це звертати увагу лікарів.
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23.11.2024 00:12
+11
Саме головні останні речення - Військова комісія може піддати сумніву рішення сімейного лікаря!
Кароче! Всі придатні!
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23.11.2024 05:09
+9
Гроші теж електронкою скидати чи нести по-старому?
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22.11.2024 23:40
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Правила форума Совет форумчан
Гроші теж електронкою скидати чи нести по-старому?
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22.11.2024 23:40 Ответить
Це традиційні цінності-звичайно купюри заносити
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23.11.2024 06:05 Ответить
Так, як зараз лікарняні купують. Один дзвінок, гроші на картку-і нікуди й ходити не треба. Раніше хоч за папірцем потрібно було з'явитися. Сімейний лікар - то взагалі така запрограмована на корупцію тварина.
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23.11.2024 08:54 Ответить
В мене унікум)) чесний)
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23.11.2024 13:24 Ответить
далеко не "унікум", у свій час реформа Супрун дала позитивни результат...
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23.11.2024 13:30 Ответить
В частині оплати праці лікарів - так. А от в частині введення протоколів та стандартів - або вона недогледіла, або наші на гівно перетворили..та і щось безплатна медицина здорожчала..
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23.11.2024 13:34 Ответить
та саме так! в гівно перетворили "мафія аптек на кожному кроці".. ім. колишньої міністерки Бога-ти ,рьової....
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23.11.2024 17:22 Ответить
А Ви пропонували купити лікарняний? Такса - 100 грн/день. Перевірте лікаря.
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23.11.2024 21:05 Ответить
Та якось не доводилось..але..коли дебіли мені перекомісію влаштували з цирком на виїзді - то вони мені в ту ще копійку обійшлися (проїзд) а він сам мовчки дістався.
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23.11.2024 21:11 Ответить
можна вже і криптою...- там тоже е "продвінуті"...
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23.11.2024 13:36 Ответить
А где план?
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22.11.2024 23:40 Ответить
"військові лікарі можуть піддати сумніву"...-але за встановлену ними суму хабара всі сумніви зникнуть...
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22.11.2024 23:59 Ответить
Ви спочатку зробіть ОБОВ'ЯЗКОВИМ всі огляди лікарями в приватних клініках вносити в загальну базу ЕСОЗ, бо допроситися цього НЕ можливо, хоч офіційно підтверджено, що приватні лікарі приватних клінік мають ключи до бази ЕСОЗ!!!!
І ще. Є таке коли на руки дають роздруківку медогляду з діагнозом і рекомендаціями щодо лікування, а в базі ЕСОЗ ні слова про те що хворий був на прийомі, або лікарі вішають лапшу на вуха, що не можуть коректно внести діагноз, тому що не знаходять його в електронному переліку ЕСОЗ.
Пацієнт повинен мати доступ до цієї бази для ознайомлення з тим, що там насправді пише лікар, аби уникнути помилок інформації і мати можливість вчасно на це звертати увагу лікарів.
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23.11.2024 00:12 Ответить
Ви і так через Хелсі, маєте такий доступ
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23.11.2024 00:18 Ответить
там половини даних немає
ця контора конкурує з хелс24, тож бардак там неймовірний
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23.11.2024 02:34 Ответить
А які дані вам потрібно? Діагноз лікаря є, результати обстежень вказують, додаткові документи ви можете додати. Правда не знаю чи це все зберігається в єдиній базі. Бо хелсі то приватна контора
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23.11.2024 10:36 Ответить
Додати у Хелсі з компа можна ? Я пробував, немає можливості. Люди старші не усі зможуть.

Дільничий (сімейний) терапевт у нас грамотний, але лінивий - діагноз якщо і пише, то швидкий, для годиться.
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23.11.2024 11:43 Ответить
В те хелсі половина не підтягується. Немає ні виписок, ні досліджень - крім аналізів крови ( і ті десь місяць назад подтягнулись)
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23.11.2024 13:27 Ответить
І що з того. Ви ж прочитали звідки будуть брати інформацію. До чого ж ці питання ні про що?
Порядку в ведені медичної інформації пацієнтів НЕМАЄ! Вона НЕ стандартизовано, не наскрізна, бардак страшенний!!!
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23.11.2024 12:53 Ответить
Мені, як сімейному лікарю, нахіба таке треба?
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23.11.2024 00:19 Ответить
вілу у монако купите
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23.11.2024 02:35 Ответить
🤣
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23.11.2024 05:40 Ответить
Думаю, уже є.
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23.11.2024 08:55 Ответить
Так вгадали. Катаюсь до неї, на старій дев'ятці свого тестя)))
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23.11.2024 09:24 Ответить
Відразу видно розумну людину, яка знає толк в конспірації...
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23.11.2024 11:26 Ответить
Хто хоче законспіруватися, той коментарі тут не пише
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23.11.2024 12:35 Ответить
Перша пачка долларів на столі все пояснить. За новим законом збір бабла віднині лягає на сімейних лікарів.
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23.11.2024 04:48 Ответить
Мене неможливо купити
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23.11.2024 09:25 Ответить
Натякніть на рівень ЗП у терапевтів у комун. поліклініках. Є залежність (прогрес) від кількості пацієнтів ?
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23.11.2024 11:45 Ответить
Є. Я за кожну декларацію, отримую 12 гривень Навіть при повному наборі (1800) маляр в нашому місті, заробляє більше. А взагалі, все залежить від керівництва клініки, в руках якого гроші. А воно, те керівництво, крутить тими грішми, як циган сонцем
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23.11.2024 12:33 Ответить
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23.11.2024 13:18 Ответить
Чому застряг другий етап реформи охорони здоров"я.
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23.11.2024 11:59 Ответить
Я на першому. Це не до мене
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23.11.2024 12:36 Ответить
Я без претензій. У порядку інформованості.
Наш терапевт дає ел. направлення в усі боки, не жаднічає, але направлення у стаціонар незрозуміло чого варті.
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23.11.2024 13:16 Ответить
Саме головні останні речення - Військова комісія може піддати сумніву рішення сімейного лікаря!
Кароче! Всі придатні!
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23.11.2024 05:09 Ответить
Не маніпулюйте і не вигадуйте. У нас на роботі одному інвалідність підтвердили, двом, чи чотирьом - "умовно придатні". Не мобілізували.
Мною ТЦ вже 6 місяців не цікавиться після поновлення даних.
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23.11.2024 11:48 Ответить
Зі схеми так і не зрозумів кому давати хабар?
Федорову, через Дію? Сімейному лікарю готівкою? Електронній ВЛК криптовалютою?
Варіант, що їх не буде навіть не розглядається - а як же утримуватимуть свої чесно нажиті вілли в Іспанії та квартири на Печерську, купуватимуть свіжі авто, та відпочиватимуть в Монако - лікарі, воєнкоми та голови МСЕК? За зарплату?
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23.11.2024 07:10 Ответить
"дєньгі в конвєртє нє шлі, только кріптой. Сукі всьо винут"
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23.11.2024 09:25 Ответить
Прикордонникам, саме вірне рішення.
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23.11.2024 11:23 Ответить
Чувак ти, звичайно, тут хайпуєш, але підтверджуєш постулат - корупцією заражене усе суспільство, зверху до низу. Тому писати про вілли і яхти це звичайне лицемірство.
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23.11.2024 11:50 Ответить
Зрозумів, далі так і писатиму Бутусову, Шабуніну і т.д, що коли вони писатимуть про чергові вілли та якти чиновників, це лицемірний хайп.
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23.11.2024 12:16 Ответить
Я не про те. А про це ...



Зі схеми так і не зрозумів кому давати хабар?
Федорову, через Дію? Сімейному лікарю готівкою? Електронній ВЛК криптовалютою?
...

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23.11.2024 13:20 Ответить
Наступними цілями у "боротьби з корупцію" стануть сімейні лікарі. Бо принцип зевлади - чім гірше тим краще, чим більше хаос тим більше можни грошенят намутити.
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23.11.2024 07:32 Ответить
А раніше не так було? Це принцип всієї української влади. Просто час зараз ідеальний для них настав.
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23.11.2024 08:58 Ответить
І так все життя - вічна боротьба.

Крім того. Якщо тернет забитий інфою про способи отримання відстрочки, зняття з військового обліку тощо, а не куди піти служити, то це і створює придатний ґрунт для корупції.
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23.11.2024 11:54 Ответить
Постійні бездумні реформи, під час війни, доконають все здорове і те що працює в державному апараті України.
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23.11.2024 07:35 Ответить
От мен і не доходить, чому другий етап реформи охорони здоров"я не проводять.
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23.11.2024 11:56 Ответить
Найбільш корумповане міністерство пояснило, як буде боротись з корупцією🤣 Так само, як один паяц закінчував епоху бідності і перемагав планами перемоги
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23.11.2024 11:51 Ответить
 
 