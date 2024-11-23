Страны Балтии призвали союзников увеличить помощь Киеву: безопасность восточного фланга НАТО напрямую зависит от победы Украины
Премьер-министры Литвы, Эстонии и Латвии призвали союзников по НАТО увеличить размеры помощи Украине, отметив, что безопасность восточного фланга НАТО напрямую зависит от победы Украины.
Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в пятницу, 22 ноября, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните провела встречу с коллегами из Эстонии и Латвии Кристеном Михалом и Эвикой Силиней.
"Необходимо усилить нашу поддержку Украины, чтобы она смогла не только выжить, но и была в состоянии развернуть ситуацию в свою пользу, прежде чем начать переговоры", - заявила Шимоните.
Главы правительств всех трех стран отметили, что безопасность Украины, восточного фланга НАТО и Европы напрямую зависит от победы Украины.
Кроме того, Шимоните, Михал и Силиня также заявили, что страны НАТО должны еще значительнее увеличить военные расходы.
"Необходимо сделать три процента ВВП или даже больше нижним пределом оборонных расходов членов альянса, а не верхним", - убеждены руководители правительств стран Балтии.
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