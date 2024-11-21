В Великобритании правительство и оппозиция высказались за продолжение поддержки Украины: "Сделаем все возможное"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет поддерживать Украину всем необходимым до тех пор, пока это будет нужно. Его поддержала новый лидер Консервативной партии Кеми Баденок.

"Мы последовательно заявляли, что сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину и поставить ее в наилучшее положение к зиме. Поддержка Украины со стороны Британии всегда направлена на самооборону. Она является пропорциональной, скоординированной и быстрой, является ответом на действия России и соответствует международному праву согласно статье 51 Устава ООН", - подчеркнул Стармер во время выступления в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что Россия может отвести свои войска и закончить эту войну хоть завтра. "Но до тех пор мы будем отстаивать то, что считаем правильным, ради безопасности Украины и нашей собственной безопасности, и будем поддерживать Украину всем необходимым до тех пор, пока это будет нужно", - подчеркнул британский премьер-министр.

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Стармер также сказал, что гордится парламентом, который демонстрирует межпартийную поддержку Украины в течение более чем 1000 дней развязанной РФ войны.

В свою очередь новый лидер Консервативной партии Кеми Баденок также высказалась за необходимость поддерживать Украину.

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"Украина ведет борьбу за выживание, и мы ежедневно думаем об украинском народе. Но эти мысли должны превратиться в действия - с нашей стороны и со стороны наших союзников. Мы будем работать с правительством для того, чтобы британская поддержка Украины была непоколебимой и продолжалась", - заявила она.