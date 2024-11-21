У Великій Британії уряд і опозиція висловилися за продовження підтримки України: "Зробимо все можливе"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон підтримуватиме Україну всім необхідним доти, доки це буде потрібно. Його підтримала нова лідерка Консервативної партії Кемі Баденок.

"Ми послідовно заявляли, що зробимо все можливе, щоб підтримати Україну і поставити її в найкраще становище до зими. Підтримка України з боку Британії завжди спрямована на самооборону. Вона є пропорційною, скоординованою і швидкою, є відповіддю на дії Росії і відповідає міжнародному праву згідно зі статтею 51 Статуту ООН", – наголосив Стармер під час виступу у парламенті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що Росія може відвести свої війська і закінчити цю війну хоч завтра. "Але доти ми будемо відстоювати те, що вважаємо правильним, заради безпеки України та нашої власної безпеки, і підтримуватимемо Україну всім необхідним доти, доки це буде потрібно", - підкреслив британський прем’єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лінія фронту в Україні зараз "найменш стабільна", ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення, - Гілі

Стармер також сказав, що пишається парламентом, який демонструє міжпартійну підтримку України протягом більш ніж 1000 днів розв’язаної РФ війни.

Своєю чергою нова лідерка Консервативної партії Кемі Баденок також висловилась за необхідність підтримувати Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа, його дружини та банкіра

"Україна веде боротьбу за виживання, і ми щодня думаємо про український народ. Але ці думки мають перетворитися на дії - з нашого боку і з боку наших союзників. Ми будемо працювати з урядом для того, щоб британська підтримка України була непохитною і продовжувалася", – заявила вона.