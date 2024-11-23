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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 729 720 человек (+1420 за сутки), 9419 танков, 20 760 артсистем, 19 192 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 729 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 729720 (+1420) человек,

танков - 9419 (+20) ед,

боевых бронированных машин - 19192 (+36) ед,

артиллерийских систем - 20760 (+24) ед,

РСЗО - 1254 (+0) ед,

средства ППО - 1004 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19365 (+105),

крылатые ракеты - 2764 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29850 (+73) ед,

специальная техника - 3678 (+3).

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Втрати ворога за 22 листопада

Автор: 

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) ликвидация (3502) уничтожение (6854)


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Топ комментарии
+23
Минув 3930 день москальсько-української війни.
156! одиниць знищеної наземної техніки за день.Броня пішла вверх, логістика непогано. Арта перевалила за 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 729 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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23.11.2024 08:06
+14
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23.11.2024 08:15
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.11.2024 08:35
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо опять поперли.
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23.11.2024 07:59 Ответить
Минув 3930 день москальсько-української війни.
156! одиниць знищеної наземної техніки за день.Броня пішла вверх, логістика непогано. Арта перевалила за 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 729 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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23.11.2024 08:06 Ответить
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23.11.2024 08:15 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.11.2024 08:35 Ответить
Щось ''чмобіків'' трохи поменшало, а заліза побільшало. Отже збільшилися механізовані атаки..
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23.11.2024 08:53 Ответить
Валерій бреше. Піших покидьків, як і було - тобто ще багато, а от танків і арти таки менше... Ще б найти якусь зброю проти КАБів...
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23.11.2024 09:14 Ответить
Іфан , тут тобі горілки не наллють, а ну бігом кабанчиком за хрюським кораблем мац ква, пшов, пшов...
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23.11.2024 09:39 Ответить
Не забуваймо, що втрати орків - разом з пораненними. Бо патріотам ейфорія не личить.
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23.11.2024 09:44 Ответить
Не обісцися, поки пишеш.
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23.11.2024 17:29 Ответить
Щось давно не було на рахунку літаків і гелікоптерів
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23.11.2024 12:14 Ответить
Знову мангалів наварили - треба майстерню цю накрити...
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23.11.2024 15:16 Ответить
 
 