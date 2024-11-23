Общие боевые потери РФ с начала войны – около 729 720 человек (+1420 за сутки), 9419 танков, 20 760 артсистем, 19 192 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 729 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 729720 (+1420) человек,

танков - 9419 (+20) ед,

боевых бронированных машин - 19192 (+36) ед,

артиллерийских систем - 20760 (+24) ед,

РСЗО - 1254 (+0) ед,

средства ППО - 1004 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19365 (+105),

крылатые ракеты - 2764 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29850 (+73) ед,

специальная техника - 3678 (+3).

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