Общие боевые потери РФ с начала войны – около 729 720 человек (+1420 за сутки), 9419 танков, 20 760 артсистем, 19 192 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 729 720 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 729720 (+1420) человек,
танков - 9419 (+20) ед,
боевых бронированных машин - 19192 (+36) ед,
артиллерийских систем - 20760 (+24) ед,
РСЗО - 1254 (+0) ед,
средства ППО - 1004 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19365 (+105),
крылатые ракеты - 2764 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 29850 (+73) ед,
специальная техника - 3678 (+3).
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156! одиниць знищеної наземної техніки за день.Броня пішла вверх, логістика непогано. Арта перевалила за 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 729 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.