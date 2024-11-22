Остатки оккупантов в морге Ростова: "Где вас искать, долбо#бы?! Пацаны, где здесь мой летеха на Иркутск?" 18+. ВИДЕО
Продолжение сериала с фабрики смерти - зала упаковки и сортировки трупов Ростовского военного морга МО РФ.
🔞 Осторожно, на кадрах множество трупов военнослужащих ВС РФ разной степени фрагментации и разложения.
Жизнь здесь бьет ключом, а работа бурлит. Между рядами с телами снуют "купцы", каждый из которых разыскивает именно своего "двести", чтобы отвезти его менять на "Ладу".
Топ комментарии
+33 Vit Rom
показать весь комментарий22.11.2024 20:11
+28 Sergei M #570318
показать весь комментарий22.11.2024 20:08
+23 Олександр Томах
показать весь комментарий22.11.2024 20:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хахли вінавати чьто наши мальчікі гібнут...
тут більш цікаво - стільки народу і всіяк прораби - нікуя не роблять.
у мордви в глибокій старовині існували так звані наземно-повітряні поховання. Фольклорні та пізні етнографічні матеріали вказують на побутування у цього фіно-волзького народу та його предків звичаю поховання померлих у розщелині чи розвилці дерева, підвішеними на гілках дерев чи на спеціально обладнаних помостах, як це робили до недавнього часу багато народів Сибіру й Далекого Сходу. Вчені вважають, що подібна похоронна обрядовість була властива стародавнім дьяківським і городецьким прафінським племенам, які з I тисячоліття до н. е. заселяли велику територію Середнього Поволжя та волго-окського межиріччя. У давнину на території нинішньої Нижегородської області відбувалися початкові етапи формування ранніх поволзьких фінів, в археологічному плані представлених двома близькородинними культурами - дьяківської та городецької. Цікаво, що саме дяківці і носії культури городецької вважаються одними з предків ******** поволзьких фінів - мордви й марійців, а також зникли ще в середні століття племен меря і муромів. Незважаючи на всі старання археологів для дьяківського і городецького етносів не виявлено жодного ґрунтового могильника - і це при тому, що відомі науці городища, наприклад, городецької культури, обчислюються сотнями, розташовуючись по всій досить протяжній ділянці заплави Оки.