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Остатки оккупантов в морге Ростова: "Где вас искать, долбо#бы?! Пацаны, где здесь мой летеха на Иркутск?" 18+. ВИДЕО

Продолжение сериала с фабрики смерти - зала упаковки и сортировки трупов Ростовского военного морга МО РФ.

🔞 Осторожно, на кадрах множество трупов военнослужащих ВС РФ разной степени фрагментации и разложения.

Жизнь здесь бьет ключом, а работа бурлит. Между рядами с телами снуют "купцы", каждый из которых разыскивает именно своего "двести", чтобы отвезти его менять на "Ладу".

Смотрите также: Четыре десятка тел оккупантов валяются на поле боя на Сватовском направлении. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19106) труп (132)


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Топ комментарии
+33
Це скотобаза. Тупо конвеєр, як на мясобійні. Прийшов чувак як на базар. Це показує , як фюрер ставиться до свого населення і хто вони для нього є. І жодному рашисту не хватає iq побачити цю реальність. Країна відморожених.
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22.11.2024 20:11
+28
Й*бані опариші
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22.11.2024 20:08
+23
Яка краса! Піду вип'ю вечірній чай із закарпатською бринзою
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22.11.2024 20:03
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растовскіє франкенштейни )))
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22.11.2024 20:03 Ответить
Яка краса! Піду вип'ю вечірній чай із закарпатською бринзою
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22.11.2024 20:03 Ответить
Бринзи немає, є сир сумський, вищий готунок, домашній з села Зеленківка
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22.11.2024 20:10 Ответить
Й*бані опариші
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22.11.2024 20:08 Ответить
"Растовмяс"
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22.11.2024 20:08 Ответить
90% этого кацапского дерьма остаётся валятся в посадках и полях.
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22.11.2024 20:10 Ответить
соняхи добре ростимуть.
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23.11.2024 21:59 Ответить
Це скотобаза. Тупо конвеєр, як на мясобійні. Прийшов чувак як на базар. Це показує , як фюрер ставиться до свого населення і хто вони для нього є. І жодному рашисту не хватає iq побачити цю реальність. Країна відморожених.
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22.11.2024 20:11 Ответить
Так не має мізків в них і не буде...
Хахли вінавати чьто наши мальчікі гібнут...
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22.11.2024 22:29 Ответить
От довбочоси! У кацапів пошта не працює? Розфасували по посилках та відправили поштою. На хріна ходити когось шукати?
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22.11.2024 20:12 Ответить
Їхали "на Бєрлін" приїхали на Растовморг.
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22.11.2024 20:17 Ответить
Жмурокацапи
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22.11.2024 20:19 Ответить
Дуже позетивне відео !
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22.11.2024 20:26 Ответить
скажу про себя , меня ВЫВОРАЧИВАЕТ от трупного запаха за секунду !!! как они там ходят ,дышат этой отравой ???? они РЕАЛЬНО орки , если ходят и с ними ничего не происходит !!!
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22.11.2024 20:27 Ответить
коли припече - звикнеш.
тут більш цікаво - стільки народу і всіяк прораби - нікуя не роблять.
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23.11.2024 22:00 Ответить
Та то вони "прітваряюцца праказнікі"
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22.11.2024 20:30 Ответить
- Летьоха на Іркуцк, летьоха на Іркуцк, посадка на Іркуцк начінаіца с трінатцатаго халадільніка!! Павтаряю - Летьоха на Іркуцк...
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22.11.2024 20:30 Ответить
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22.11.2024 20:33 Ответить
А чому тут дивуватися?? Це ставлення кацапів до своїх мерців має історичні корені. Недаремно у цієї погані найпоширенішим є вислів: "Умєр Максім да і куй с нім, положілі в гроб да і мать єго ***".
у мордви в глибокій старовині існували так звані наземно-повітряні поховання. Фольклорні та пізні етнографічні матеріали вказують на побутування у цього фіно-волзького народу та його предків звичаю поховання померлих у розщелині чи розвилці дерева, підвішеними на гілках дерев чи на спеціально обладнаних помостах, як це робили до недавнього часу багато народів Сибіру й Далекого Сходу. Вчені вважають, що подібна похоронна обрядовість була властива стародавнім дьяківським і городецьким прафінським племенам, які з I тисячоліття до н. е. заселяли велику територію Середнього Поволжя та волго-окського межиріччя. У давнину на території нинішньої Нижегородської області відбувалися початкові етапи формування ранніх поволзьких фінів, в археологічному плані представлених двома близькородинними культурами - дьяківської та городецької. Цікаво, що саме дяківці і носії культури городецької вважаються одними з предків ******** поволзьких фінів - мордви й марійців, а також зникли ще в середні століття племен меря і муромів. Незважаючи на всі старання археологів для дьяківського і городецького етносів не виявлено жодного ґрунтового могильника - і це при тому, що відомі науці городища, наприклад, городецької культури, обчислюються сотнями, розташовуючись по всій досить протяжній ділянці заплави Оки.
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22.11.2024 20:43 Ответить
До речі, відомий радянський археолог Петро Третьяков зазначав, що в селах тієї ж Саратовської губернії померлих взимку не ховали в традиційних могилах, а відносили до так званої «гори плачу», підвішуючи там на гілках дерев. Щось подібне було помічено у 1959 році у мокшан села Підгірне Конаково Темниковського району Мордовії. Один із тамтешніх переказів свідчив про священні липи, що росли в полі біля большака (тракту), і на які у великих кошиках колись підвішували людей похилого віку, котрі ніяк не могли померти природною смертю. Для поминання предків до деревам традиційно під'їжджали весільні процесії. Згідно з переказами, «похоронні» липи зростали там аж до початку ХХ століття.
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22.11.2024 21:04 Ответить
Жах! Тільки уявити, як на деревах висять гнилі трупи!
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23.11.2024 01:22 Ответить
Вони живих там підвішували: "підвішували людей похилого віку, котрі ніяк не могли померти природною смертю".
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23.11.2024 11:26 Ответить
О так вони там ще й плодяться "Тьфу аппариши *******...фу фу фу ""
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22.11.2024 20:52 Ответить
урод и плесень ищет таких же уродов и плесень!
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22.11.2024 20:57 Ответить
Ментальнiсть кацапидоров вбивати своiх, а потiм ставити жертвам пам"ятники, нiкуди не зникла. Це тiльки радуэ.
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22.11.2024 21:02 Ответить
Возити вам, не перевозити...
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22.11.2024 21:21 Ответить
Відразу і настрій піднявся ...
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22.11.2024 21:47 Ответить
Щелкунчік ..пхути Оркшнік ..он з чого вони ракети роблять
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22.11.2024 22:36 Ответить
Думаю, що це наш розвідник знімав кіно і дуркував з пошуком лєтюхи...
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22.11.2024 22:51 Ответить
звірі і душа в них звірина
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22.11.2024 23:02 Ответить
Щодня і ніч має жити Росія в такому темпі, убогою гріхами скотством.
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22.11.2024 23:02 Ответить
Как много лада-калин появятся в руских семьях.
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22.11.2024 23:03 Ответить
Да какая разница...
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22.11.2024 23:07 Ответить
Где неонов хранят видели, осталоспонять где ноусэры..
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22.11.2024 23:33 Ответить
Там же, в україні
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23.11.2024 00:17 Ответить
А от ніхто не задумувався, як ці покійники попали в Ростов? А це означає, що вони наступали і погинули під час наступу. І що? А то, що теритоія була зхоплена і вони своїх 200-х забрали. А де ж тоді тіла оборонців?
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23.11.2024 15:40 Ответить
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23.11.2024 17:01 Ответить
Они с них органы вырезают что ли? Этот бородатый со скальпелем.
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23.11.2024 18:06 Ответить
LEGO из Ростова не уходило! 💀👌
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24.11.2024 15:47 Ответить
 
 