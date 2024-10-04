Четыре десятка тел оккупантов валяются на поле боя на Сватовском направлении. ВИДЕО 18+

Операторы дронов четвертого механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого опубликовали видеозапись, на которой сняты тела оккупантов, уничтоженные бойцами подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи по меньшей мере четыре десятка оккупантов. Часть из них, несмотря на тяжелые ранения и увечья, еще подают признаки жизни.

"Зомби-апокалипсис на Сватовском направлении продолжается. Сотни россиян живут вперед с одним лишь неизбежным финалом - смерть. Есть только одна цель - взять очередной населенный пункт. Потери не важны, "бабы новых нарожают". И они идут, бегут, ползут и ... умирают, навсегда оставаясь удобрением на нашей земле", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

