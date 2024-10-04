РУС
Четыре десятка тел оккупантов валяются на поле боя на Сватовском направлении. ВИДЕО 18+

Операторы дронов четвертого механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого опубликовали видеозапись, на которой сняты тела оккупантов, уничтоженные бойцами подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи по меньшей мере четыре десятка оккупантов. Часть из них, несмотря на тяжелые ранения и увечья, еще подают признаки жизни.

"Зомби-апокалипсис на Сватовском направлении продолжается. Сотни россиян живут вперед с одним лишь неизбежным финалом - смерть. Есть только одна цель - взять очередной населенный пункт. Потери не важны, "бабы новых нарожают". И они идут, бегут, ползут и ... умирают, навсегда оставаясь удобрением на нашей земле", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

армия РФ (20316) труп (133) Сватово (116) Отдельная президентская бригада (73) Луганская область (6535)
Топ комментарии
+28
Тварюки. Та коли ж вони закінчаться?
04.10.2024 14:48 Ответить
+20
Такі поля мають бути до масквабада. І безліч касетних, термобаричних і напалмових боеприпасів для перевиховання скрепоносців.
04.10.2024 15:07 Ответить
+9
Роботи ще багато, маємо їх вбивати всіх!
04.10.2024 15:13 Ответить
Тварюки. Та коли ж вони закінчаться?
04.10.2024 14:48 Ответить
Вважайте, що ніколи.
Єдиний вихід - вбивати більше, ніж встигають набрати.
Поки що навпаки.
04.10.2024 15:14 Ответить
Да, в идеале нужно уничтожать прямо на мясокомбинатах, где их могилизируют. Зачем русскому чмобику утомлять себя долгой дорогой перед тем, как сдохнуть?
04.10.2024 15:43 Ответить
тоді коли боягузлива америка зніма антимморальну\антилогічну заборону на використання дальнобійних ракет по території так званої "росії"
05.10.2024 10:45 Ответить
Такі поля мають бути до масквабада. І безліч касетних, термобаричних і напалмових боеприпасів для перевиховання скрепоносців.
04.10.2024 15:07 Ответить
40 жигулей на парковке
04.10.2024 15:10 Ответить
Ладу вже не дають. Або 40 баранів, або 40 пачек пельменів, або 400 кг льоду/снігу, або гапзель дров.
04.10.2024 16:16 Ответить
Роботи ще багато, маємо їх вбивати всіх!
04.10.2024 15:13 Ответить
Зомбі апокаліпсис.
04.10.2024 15:13 Ответить
як похолодає, то ознаки життя будуть подавати недовго, шлях на концерт скоротиться до кількох хвилин.
04.10.2024 15:17 Ответить
Скорочення шляху на концерт засмучує, погань має страждати максимально довго.
04.10.2024 16:09 Ответить
ну, це вже більше має відношення до естетики процесу, ніж до його практичної сторони.
04.10.2024 17:19 Ответить
Мені быліш за все сподобались ті, що пові льно здихають без найменшого шансу на виживання...
04.10.2024 15:26 Ответить
Каждый из них был рожден сдохнуть как свинособака во славу путлера!
04.10.2024 15:41 Ответить
04.10.2024 15:44 Ответить
04.10.2024 15:45 Ответить
04.10.2024 15:47 Ответить
З правого боку орк ( він же наступний ), одною рукою пісюн тримає а лівою хату підбирає.
05.10.2024 02:03 Ответить
Душевне відео. Стільки хароших руzzких, на любий смак, і копчені, і вялені, і тушковані!
04.10.2024 15:56 Ответить
Ти ще одне забув: "Засмажені до хрусткої скоринки"....
06.10.2024 06:10 Ответить
Перший,веселий роджер.
04.10.2024 16:16 Ответить
Це обличчя рекламної компанії россійської іпотеки.
04.10.2024 16:19 Ответить
Тепер хробаки жруть хробаків і це не канібальство.
04.10.2024 17:14 Ответить
За Пуйла за Кабаеву )))
04.10.2024 18:27 Ответить
Жорстоко. Але ви знали на що йшли.
04.10.2024 18:52 Ответить
Шикарно! Ще б наших поберечь, бо на цьому напрямку піторськи камікадзе як в себе дома🤬
04.10.2024 18:55 Ответить
Желаю, чтобы все! © 🙂
04.10.2024 20:48 Ответить
відео з розряду надихаючих...
04.10.2024 22:04 Ответить
Це хороша прикмета..На щастя...
05.10.2024 00:12 Ответить
Гарно "регоче" кацап на перших секундах ролика - "на кутні"!
06.10.2024 06:09 Ответить
Якщо коротко - сподобалось...
06.10.2024 08:26 Ответить
 
 