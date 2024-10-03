РУС
10 972 53

Оккупант жалуется на службу: "Хохлы нас видят и долбят. В плен забирают. Гибнет нас много. У нас ничего нет. Скоро будем умирать от голода и холода". ВИДЕО

Оккупант из подразделения "Камчатка", который находится вблизи оккупированного Рубежного Луганской области, рассказал о трудном положении, в котором он оказался вместе со своими соратниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в сети записи, захватчик заявил об отсутствии необходимого оборудования, амуниции, продуктов и рассказал о значительных потерях личного состава и низком уровне подготовки новобранцев.

Автор: 

армия РФ (20316) Луганская область (6534)
Топ комментарии
+31
Сидів би собі на Камчатці, пас оленів, ів би ягель з мохом, пив вогняну воду, чого приперся в Україну? Грошей пі...ару зохотілось!
03.10.2024 09:55 Ответить
+23
Я надеюсь это видео посмертное.
03.10.2024 10:00 Ответить
+19
Дохнуть, ниють але сунуть м'ясними атаками повільно але всеж таки сунуть. Дегенерати кацапи , були б нормальні вже б витягли ***** з бункера й зупинили війну!
03.10.2024 09:59 Ответить
Путин сказал надо - значит надо. Начальству виднее!
03.10.2024 09:53 Ответить
солодов молодчара звісно , але не повністю , здохне ***** москальська -стане хорошим свинорилом.
03.10.2024 13:07 Ответить
От нахіба нам цеи кацап? - нам би з своіми розібратись
03.10.2024 09:54 Ответить
Сидів би собі на Камчатці, пас оленів, ів би ягель з мохом, пив вогняну воду, чого приперся в Україну? Грошей пі...ару зохотілось!
03.10.2024 09:55 Ответить
А ще ведмедів своїм виглядом, запахом та перегаром лякав би. Руський дух ёп-та! Природа краса!
03.10.2024 12:02 Ответить
там зараз медведі проводять своє СВО, гуляють по містечках і поселеннях Камчатки серед білого дня, голодні і злі, хачувались рибою та дикоровами, а тепер і ті закінчуються, все як в руССЬкому мордорі
03.10.2024 14:33 Ответить
Може курва брехати також(Але так непогані новини)))
03.10.2024 09:56 Ответить
Ні, не бреше. Е..альник ховає. Ясна річ - ссыт. Дуже хренувато оркам там.
03.10.2024 12:06 Ответить
дуже хороша новина. готуйтесь к зємлє
03.10.2024 09:56 Ответить
Дохнуть, ниють але сунуть м'ясними атаками повільно але всеж таки сунуть. Дегенерати кацапи , були б нормальні вже б витягли ***** з бункера й зупинили війну!
03.10.2024 09:59 Ответить
не зупиняться, їм та їх самкам подобаєтся
03.10.2024 10:02 Ответить
Нахера їм її зупиняти,вони ж на заробітках , просто кожний з них надіявся що десь в тилу перекантується ,а воно он як.
03.10.2024 12:06 Ответить
Можливо й так геннадий....
03.10.2024 20:16 Ответить
Типова сповідь раба.
03.10.2024 09:59 Ответить
"вторая" нах..й армия мира... Чмони зассаные.
03.10.2024 09:59 Ответить
Я надеюсь это видео посмертное.
03.10.2024 10:00 Ответить
А звалити назад в свої *бєня варіант не розглядається?
03.10.2024 10:00 Ответить
Нічого, он підписали закон про фронт в обмін на строк, тож з м'ясом проблем не буде.
Потєрпі, ванюша, на том свєтє отдохньош, ужє нєдолго осталось.
03.10.2024 10:03 Ответить
"підписали закон про фронт в обмін на строк"
А якщо врахувати, що строк на росії може отримати кожен від народження...
03.10.2024 11:00 Ответить
камчатка дно
03.10.2024 10:08 Ответить
Звинувачує якогось солодова, а не *****...
03.10.2024 10:14 Ответить
звичайний тупий камчадал, до того ж вбивця за гроші.
03.10.2024 10:18 Ответить
Що б ви всі виздихали тупе кацапське бидло, здихає заради хворих імперських марень рашиського злочинця путіна.
03.10.2024 10:20 Ответить
Навіть 25 % окупованої української теріторії ,з багатими надрами ,дасть економічний підьйом русні та китаю на 100 років ...і повірте ,шо ці русняві дегенерати ,це дуже розуміють ,шо зможуть жити ,не працювати ,пити , та народжувати...зеленський🤡 та українські % , дали їм таку можливість ...
03.10.2024 10:29 Ответить
Є таке поннят'я , як легкий доступ до корисних надр...через вічну мерзлоту температурний режим , та далеке розташування від тер.збуту ...їх добувати важко ...тому закусювайте ви ,як шо подобається ...русня пархата !!!
03.10.2024 12:10 Ответить
Солодов , дякую тобі що ****** камчатських долбайобів, нехай вони там всі здохнуть, молодець Солодов!
03.10.2024 10:30 Ответить
солодову - грамоту від вдячного Українського Народу.. а дебіли-окупанти мають дохнути від холоду і голоду і Української зброї..
03.10.2024 10:32 Ответить
Здохнути з голоду-флешмоб для кацапів!
03.10.2024 10:33 Ответить
Хватить НЫТЬ тряпка иди умри за *****, медведева, миллера, сечина, ротенберга !!!!
03.10.2024 11:01 Ответить
Про кіркорова забув !
03.10.2024 11:04 Ответить
Кіркорова з Росії відрядили в "Хезболлу"
03.10.2024 11:34 Ответить
Це новий п@дор Хезболли
03.10.2024 12:31 Ответить
Якщо все у орків так погано то чого вони просуваються.
03.10.2024 11:28 Ответить
І ракети танки закінчується. І санкції огого . Але фаби сотнями шазеди вже кожну ніч , а вони якогось дрочеля показують
03.10.2024 12:01 Ответить
Кацапів в рази більше наших + КАБами знищують все живе ,
от і просуваються , поки що 🤬
03.10.2024 12:33 Ответить
Та зрозуміло це все давно. Для кого ця пропаганда? Є ще люди які сприймають це серйозно? Якщо є , то до нас в Сумську область, тут побачите що у них є.
03.10.2024 15:02 Ответить
Мама, Мама что ми будем делать- ку!
Мама, Мама как ми будем жить - ку!
Нет у меня теплого польтишка - ку!
Нет у меня сменного белья. Ьі-ьі-ьі.
03.10.2024 11:38 Ответить
Для Х**ла люди сміття.
03.10.2024 11:42 Ответить
Гірше, відкуп у діявола.
03.10.2024 11:55 Ответить
Ми випалюємо свої посадки щоб вигнати ворога з нашої землі. Від цього болить. Раніше так боролися з вошами. Голили голову. Ліси не волосся. Самі не виростуть. При першій нагоді, проконсультуйтеся з екологами, та посадіть дерево там де можете. За кожного знайомого який загинув.
03.10.2024 11:50 Ответить
Не рви душу! У природи є "захисний механізм"... Насіння диких рослин ніколи не проростає в перший рік... Їх схожість розтягується на кілька років, бо деяка частина насіння "дрімає" у грунті та проростає на другий-п"ятий роки... Цим рослини "страхуються" від можливого "несприятливого" періоду Це стосується і дерев. Основна маса дерев у наших лісосмугах, які розташовані у місцях бойових дій - акація та клен татарський.... Ростуть швидко... Засуховитривалі ... Після закінчення бойових дій там лише треба провести розмінування, провести "рекультивацію" (траншеї позагортать) Далі природа зробить все сама... Трави, кущі підліску, акації та клени проростатимуть самі Людям тільки треба буде зробить підсадку саджанців повільноростучих дерев - дубів, наприклад. А потім треба буде через кілька років робить розчистку заростів акації та клена.. Таке і у мирні часи робилося - людям дрова, і посадки розчищені....
03.10.2024 14:25 Ответить
оно гаварит - мы вирньомся...))))) ну йумарист)))))))
03.10.2024 11:51 Ответить
А в плену сейчас ужин - макароны.
03.10.2024 11:53 Ответить
Де коментарі москальських сцикунів всепропальщіків? Де ботяри скиглиї! Хуткіш починайте лемент та репетування!
03.10.2024 12:08 Ответить
З кацапами вск ясно - вінават Солодов, путєн нє вінават.
03.10.2024 12:18 Ответить
Оккупант - Zалупант!
03.10.2024 12:31 Ответить
Кацапи ви дурнуваті , ніяк не второпаєте того ,
що потрібно фізично знищити путлєра і його шалман ,
а не лізти на чужу землю без запрошення 😡
03.10.2024 12:38 Ответить
губернатора звинувачує, а про хуьло "забув", мабуть боїться. Але за таке відео він все одно не жилець
03.10.2024 15:54 Ответить
 
 