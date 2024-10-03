Оккупант жалуется на службу: "Хохлы нас видят и долбят. В плен забирают. Гибнет нас много. У нас ничего нет. Скоро будем умирать от голода и холода". ВИДЕО

Оккупант из подразделения "Камчатка", который находится вблизи оккупированного Рубежного Луганской области, рассказал о трудном положении, в котором он оказался вместе со своими соратниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в сети записи, захватчик заявил об отсутствии необходимого оборудования, амуниции, продуктов и рассказал о значительных потерях личного состава и низком уровне подготовки новобранцев.

