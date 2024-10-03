Оккупант жалуется на службу: "Хохлы нас видят и долбят. В плен забирают. Гибнет нас много. У нас ничего нет. Скоро будем умирать от голода и холода". ВИДЕО
Оккупант из подразделения "Камчатка", который находится вблизи оккупированного Рубежного Луганской области, рассказал о трудном положении, в котором он оказался вместе со своими соратниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в сети записи, захватчик заявил об отсутствии необходимого оборудования, амуниции, продуктов и рассказал о значительных потерях личного состава и низком уровне подготовки новобранцев.
Потєрпі, ванюша, на том свєтє отдохньош, ужє нєдолго осталось.
А якщо врахувати, що строк на росії може отримати кожен від народження...
от і просуваються , поки що 🤬
Мама, Мама как ми будем жить - ку!
Нет у меня теплого польтишка - ку!
Нет у меня сменного белья. Ьі-ьі-ьі.
що потрібно фізично знищити путлєра і його шалман ,
а не лізти на чужу землю без запрошення 😡