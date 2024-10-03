Окупант скаржиться на службу: "Хохлы нас видят и долбят. В плен забирают. Гибнет нас много. У нас ничего нет. Скоро будем умирать с голоду и холоду". ВIДЕО

Окупант із підрозділу "Камчатка", який перебуває поблизу окупованого Рубіжного на Луганщині, розповів про скрутне становище у якому він опинився разом із своїми поплічниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому у мережі записі, загарбник заявив про відсутність необхідного обладнанння, амуніції, продуктів та розповів про значні втрати особового складу і низький рівень підготовки новобранців.

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