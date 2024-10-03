Окупант скаржиться на службу: "Хохлы нас видят и долбят. В плен забирают. Гибнет нас много. У нас ничего нет. Скоро будем умирать с голоду и холоду". ВIДЕО
Окупант із підрозділу "Камчатка", який перебуває поблизу окупованого Рубіжного на Луганщині, розповів про скрутне становище у якому він опинився разом із своїми поплічниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому у мережі записі, загарбник заявив про відсутність необхідного обладнанння, амуніції, продуктів та розповів про значні втрати особового складу і низький рівень підготовки новобранців.
Топ коментарі
+31 igor shmatko
показати весь коментар03.10.2024 09:55
+23 олег иванов #434516
показати весь коментар03.10.2024 10:00
+19 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар03.10.2024 09:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потєрпі, ванюша, на том свєтє отдохньош, ужє нєдолго осталось.
А якщо врахувати, що строк на росії може отримати кожен від народження...
от і просуваються , поки що 🤬
Мама, Мама как ми будем жить - ку!
Нет у меня теплого польтишка - ку!
Нет у меня сменного белья. Ьі-ьі-ьі.
що потрібно фізично знищити путлєра і його шалман ,
а не лізти на чужу землю без запрошення 😡