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Новини Відео Війна
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Окупант скаржиться на службу: "Хохлы нас видят и долбят. В плен забирают. Гибнет нас много. У нас ничего нет. Скоро будем умирать с голоду и холоду". ВIДЕО

Окупант із підрозділу "Камчатка", який перебуває поблизу окупованого Рубіжного на Луганщині, розповів про скрутне становище у якому він опинився разом із своїми поплічниками. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому у мережі записі, загарбник заявив про відсутність необхідного обладнанння, амуніції, продуктів та розповів про значні втрати особового складу і низький рівень підготовки новобранців.

Дивіться: Поранений росіянин повзе бруківкою і, стікаючи кров’ю, залишає по собі кривавий слід. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Темношкірий найманець армії РФ благає пощади в українського оператора дрона і згодом здається у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+31
Сидів би собі на Камчатці, пас оленів, ів би ягель з мохом, пив вогняну воду, чого приперся в Україну? Грошей пі...ару зохотілось!
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03.10.2024 09:55
+23
Я надеюсь это видео посмертное.
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03.10.2024 10:00
+19
Дохнуть, ниють але сунуть м'ясними атаками повільно але всеж таки сунуть. Дегенерати кацапи , були б нормальні вже б витягли ***** з бункера й зупинили війну!
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03.10.2024 09:59
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Путин сказал надо - значит надо. Начальству виднее!
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03.10.2024 09:53 Відповісти
солодов молодчара звісно , але не повністю , здохне ***** москальська -стане хорошим свинорилом.
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03.10.2024 13:07 Відповісти
От нахіба нам цеи кацап? - нам би з своіми розібратись
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03.10.2024 09:54 Відповісти
Сидів би собі на Камчатці, пас оленів, ів би ягель з мохом, пив вогняну воду, чого приперся в Україну? Грошей пі...ару зохотілось!
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03.10.2024 09:55 Відповісти
А ще ведмедів своїм виглядом, запахом та перегаром лякав би. Руський дух ёп-та! Природа краса!
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03.10.2024 12:02 Відповісти
там зараз медведі проводять своє СВО, гуляють по містечках і поселеннях Камчатки серед білого дня, голодні і злі, хачувались рибою та дикоровами, а тепер і ті закінчуються, все як в руССЬкому мордорі
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03.10.2024 14:33 Відповісти
Може курва брехати також(Але так непогані новини)))
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03.10.2024 09:56 Відповісти
Ні, не бреше. Е..альник ховає. Ясна річ - ссыт. Дуже хренувато оркам там.
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03.10.2024 12:06 Відповісти
дуже хороша новина. готуйтесь к зємлє
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03.10.2024 09:56 Відповісти
Дохнуть, ниють але сунуть м'ясними атаками повільно але всеж таки сунуть. Дегенерати кацапи , були б нормальні вже б витягли ***** з бункера й зупинили війну!
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03.10.2024 09:59 Відповісти
не зупиняться, їм та їх самкам подобаєтся
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03.10.2024 10:02 Відповісти
Нахера їм її зупиняти,вони ж на заробітках , просто кожний з них надіявся що десь в тилу перекантується ,а воно он як.
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03.10.2024 12:06 Відповісти
Можливо й так геннадий....
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03.10.2024 20:16 Відповісти
Типова сповідь раба.
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03.10.2024 09:59 Відповісти
"вторая" нах..й армия мира... Чмони зассаные.
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03.10.2024 09:59 Відповісти
Я надеюсь это видео посмертное.
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03.10.2024 10:00 Відповісти
А звалити назад в свої *бєня варіант не розглядається?
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03.10.2024 10:00 Відповісти
Нічого, он підписали закон про фронт в обмін на строк, тож з м'ясом проблем не буде.
Потєрпі, ванюша, на том свєтє отдохньош, ужє нєдолго осталось.
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03.10.2024 10:03 Відповісти
"підписали закон про фронт в обмін на строк"
А якщо врахувати, що строк на росії може отримати кожен від народження...
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03.10.2024 11:00 Відповісти
камчатка дно
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03.10.2024 10:08 Відповісти
Звинувачує якогось солодова, а не *****...
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03.10.2024 10:14 Відповісти
звичайний тупий камчадал, до того ж вбивця за гроші.
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03.10.2024 10:18 Відповісти
Що б ви всі виздихали тупе кацапське бидло, здихає заради хворих імперських марень рашиського злочинця путіна.
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03.10.2024 10:20 Відповісти
Навіть 25 % окупованої української теріторії ,з багатими надрами ,дасть економічний підьйом русні та китаю на 100 років ...і повірте ,шо ці русняві дегенерати ,це дуже розуміють ,шо зможуть жити ,не працювати ,пити , та народжувати...зеленський🤡 та українські % , дали їм таку можливість ...
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03.10.2024 10:29 Відповісти
Є таке поннят'я , як легкий доступ до корисних надр...через вічну мерзлоту температурний режим , та далеке розташування від тер.збуту ...їх добувати важко ...тому закусювайте ви ,як шо подобається ...русня пархата !!!
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03.10.2024 12:10 Відповісти
Солодов , дякую тобі що ****** камчатських долбайобів, нехай вони там всі здохнуть, молодець Солодов!
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03.10.2024 10:30 Відповісти
солодову - грамоту від вдячного Українського Народу.. а дебіли-окупанти мають дохнути від холоду і голоду і Української зброї..
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03.10.2024 10:32 Відповісти
Здохнути з голоду-флешмоб для кацапів!
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03.10.2024 10:33 Відповісти
Хватить НЫТЬ тряпка иди умри за *****, медведева, миллера, сечина, ротенберга !!!!
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03.10.2024 11:01 Відповісти
Про кіркорова забув !
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03.10.2024 11:04 Відповісти
Кіркорова з Росії відрядили в "Хезболлу"
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03.10.2024 11:34 Відповісти
Це новий п@дор Хезболли
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03.10.2024 12:31 Відповісти
Якщо все у орків так погано то чого вони просуваються.
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03.10.2024 11:28 Відповісти
І ракети танки закінчується. І санкції огого . Але фаби сотнями шазеди вже кожну ніч , а вони якогось дрочеля показують
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03.10.2024 12:01 Відповісти
Кацапів в рази більше наших + КАБами знищують все живе ,
от і просуваються , поки що 🤬
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03.10.2024 12:33 Відповісти
Та зрозуміло це все давно. Для кого ця пропаганда? Є ще люди які сприймають це серйозно? Якщо є , то до нас в Сумську область, тут побачите що у них є.
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03.10.2024 15:02 Відповісти
Мама, Мама что ми будем делать- ку!
Мама, Мама как ми будем жить - ку!
Нет у меня теплого польтишка - ку!
Нет у меня сменного белья. Ьі-ьі-ьі.
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03.10.2024 11:38 Відповісти
Для Х**ла люди сміття.
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03.10.2024 11:42 Відповісти
Гірше, відкуп у діявола.
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03.10.2024 11:55 Відповісти
Ми випалюємо свої посадки щоб вигнати ворога з нашої землі. Від цього болить. Раніше так боролися з вошами. Голили голову. Ліси не волосся. Самі не виростуть. При першій нагоді, проконсультуйтеся з екологами, та посадіть дерево там де можете. За кожного знайомого який загинув.
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03.10.2024 11:50 Відповісти
Не рви душу! У природи є "захисний механізм"... Насіння диких рослин ніколи не проростає в перший рік... Їх схожість розтягується на кілька років, бо деяка частина насіння "дрімає" у грунті та проростає на другий-п"ятий роки... Цим рослини "страхуються" від можливого "несприятливого" періоду Це стосується і дерев. Основна маса дерев у наших лісосмугах, які розташовані у місцях бойових дій - акація та клен татарський.... Ростуть швидко... Засуховитривалі ... Після закінчення бойових дій там лише треба провести розмінування, провести "рекультивацію" (траншеї позагортать) Далі природа зробить все сама... Трави, кущі підліску, акації та клени проростатимуть самі Людям тільки треба буде зробить підсадку саджанців повільноростучих дерев - дубів, наприклад. А потім треба буде через кілька років робить розчистку заростів акації та клена.. Таке і у мирні часи робилося - людям дрова, і посадки розчищені....
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03.10.2024 14:25 Відповісти
оно гаварит - мы вирньомся...))))) ну йумарист)))))))
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03.10.2024 11:51 Відповісти
А в плену сейчас ужин - макароны.
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03.10.2024 11:53 Відповісти
Де коментарі москальських сцикунів всепропальщіків? Де ботяри скиглиї! Хуткіш починайте лемент та репетування!
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03.10.2024 12:08 Відповісти
З кацапами вск ясно - вінават Солодов, путєн нє вінават.
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03.10.2024 12:18 Відповісти
Оккупант - Zалупант!
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03.10.2024 12:31 Відповісти
Кацапи ви дурнуваті , ніяк не второпаєте того ,
що потрібно фізично знищити путлєра і його шалман ,
а не лізти на чужу землю без запрошення 😡
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03.10.2024 12:38 Відповісти
губернатора звинувачує, а про хуьло "забув", мабуть боїться. Але за таке відео він все одно не жилець
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03.10.2024 15:54 Відповісти
 
 