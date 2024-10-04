УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12576 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 094 32

Чотири десятки тіл окупантів валяються на полі бою на Сватівському напрямку. ВIДЕО 18+

Оператори дронів четвертого механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького опублікували відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, знищених бійцями підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі щонайменше чотири десятки окупантів. Частина із них, попри важкі поранення та каліцтва ще подають ознаки життя.

Дивіться також: Окупант загорівся і вибухнув на полі бою. ВIДЕО 18+

"Зомбі-апокаліпсис на Сватівському напрямку продовжується. Сотні росіян женуть вперед з одним лише неминучим фіналом – смерть. Є лише одна ціль – взяти черговий населений пункт. Втрати не важливі, "бабы новых нарожают". І вони йдуть, біжать, повзуть і ... помирають, назавжди залишаючись добривом на нашій землі", - зазначають бійці у коментарі до запису.

Також дивіться: Z-волонтерка просить росіян купити мішки для трупів: "Они нужны очень. В Донецке - это дефицит страшный". ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Окупант зник після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18483) труп (100) Сватове (60) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (72) Луганська область (4919)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Тварюки. Та коли ж вони закінчаться?
показати весь коментар
04.10.2024 14:48 Відповісти
+20
Такі поля мають бути до масквабада. І безліч касетних, термобаричних і напалмових боеприпасів для перевиховання скрепоносців.
показати весь коментар
04.10.2024 15:07 Відповісти
+9
Роботи ще багато, маємо їх вбивати всіх!
показати весь коментар
04.10.2024 15:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварюки. Та коли ж вони закінчаться?
показати весь коментар
04.10.2024 14:48 Відповісти
Вважайте, що ніколи.
Єдиний вихід - вбивати більше, ніж встигають набрати.
Поки що навпаки.
показати весь коментар
04.10.2024 15:14 Відповісти
Да, в идеале нужно уничтожать прямо на мясокомбинатах, где их могилизируют. Зачем русскому чмобику утомлять себя долгой дорогой перед тем, как сдохнуть?
показати весь коментар
04.10.2024 15:43 Відповісти
тоді коли боягузлива америка зніма антимморальну\антилогічну заборону на використання дальнобійних ракет по території так званої "росії"
показати весь коментар
05.10.2024 10:45 Відповісти
Такі поля мають бути до масквабада. І безліч касетних, термобаричних і напалмових боеприпасів для перевиховання скрепоносців.
показати весь коментар
04.10.2024 15:07 Відповісти
40 жигулей на парковке
показати весь коментар
04.10.2024 15:10 Відповісти
Ладу вже не дають. Або 40 баранів, або 40 пачек пельменів, або 400 кг льоду/снігу, або гапзель дров.
показати весь коментар
04.10.2024 16:16 Відповісти
Роботи ще багато, маємо їх вбивати всіх!
показати весь коментар
04.10.2024 15:13 Відповісти
Зомбі апокаліпсис.
показати весь коментар
04.10.2024 15:13 Відповісти
як похолодає, то ознаки життя будуть подавати недовго, шлях на концерт скоротиться до кількох хвилин.
показати весь коментар
04.10.2024 15:17 Відповісти
Скорочення шляху на концерт засмучує, погань має страждати максимально довго.
показати весь коментар
04.10.2024 16:09 Відповісти
ну, це вже більше має відношення до естетики процесу, ніж до його практичної сторони.
показати весь коментар
04.10.2024 17:19 Відповісти
Мені быліш за все сподобались ті, що пові льно здихають без найменшого шансу на виживання...
показати весь коментар
04.10.2024 15:26 Відповісти
Каждый из них был рожден сдохнуть как свинособака во славу путлера!
показати весь коментар
04.10.2024 15:41 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 15:44 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 15:45 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 15:47 Відповісти
З правого боку орк ( він же наступний ), одною рукою пісюн тримає а лівою хату підбирає.
показати весь коментар
05.10.2024 02:03 Відповісти
Душевне відео. Стільки хароших руzzких, на любий смак, і копчені, і вялені, і тушковані!
показати весь коментар
04.10.2024 15:56 Відповісти
Ти ще одне забув: "Засмажені до хрусткої скоринки"....
показати весь коментар
06.10.2024 06:10 Відповісти
Перший,веселий роджер.
показати весь коментар
04.10.2024 16:16 Відповісти
Це обличчя рекламної компанії россійської іпотеки.
показати весь коментар
04.10.2024 16:19 Відповісти
Тепер хробаки жруть хробаків і це не канібальство.
показати весь коментар
04.10.2024 17:14 Відповісти
За Пуйла за Кабаеву )))
показати весь коментар
04.10.2024 18:27 Відповісти
Жорстоко. Але ви знали на що йшли.
показати весь коментар
04.10.2024 18:52 Відповісти
Шикарно! Ще б наших поберечь, бо на цьому напрямку піторськи камікадзе як в себе дома🤬
показати весь коментар
04.10.2024 18:55 Відповісти
Желаю, чтобы все! © 🙂
показати весь коментар
04.10.2024 20:48 Відповісти
відео з розряду надихаючих...
показати весь коментар
04.10.2024 22:04 Відповісти
Це хороша прикмета..На щастя...
показати весь коментар
05.10.2024 00:12 Відповісти
Гарно "регоче" кацап на перших секундах ролика - "на кутні"!
показати весь коментар
06.10.2024 06:09 Відповісти
Якщо коротко - сподобалось...
показати весь коментар
06.10.2024 08:26 Відповісти
 
 