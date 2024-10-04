Чотири десятки тіл окупантів валяються на полі бою на Сватівському напрямку. ВIДЕО 18+

Оператори дронів четвертого механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького опублікували відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, знищених бійцями підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі щонайменше чотири десятки окупантів. Частина із них, попри важкі поранення та каліцтва ще подають ознаки життя.

Дивіться також: Окупант загорівся і вибухнув на полі бою. ВIДЕО 18+

"Зомбі-апокаліпсис на Сватівському напрямку продовжується. Сотні росіян женуть вперед з одним лише неминучим фіналом – смерть. Є лише одна ціль – взяти черговий населений пункт. Втрати не важливі, "бабы новых нарожают". І вони йдуть, біжать, повзуть і ... помирають, назавжди залишаючись добривом на нашій землі", - зазначають бійці у коментарі до запису.

Також дивіться: Z-волонтерка просить росіян купити мішки для трупів: "Они нужны очень. В Донецке - это дефицит страшный". ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Окупант зник після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО