Окупант зник після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО

На покровському напрямку оператор дрона підрозділу "Дикі Шершні" із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша ліквідував окупанта, який намагався знайти собі прихисток під деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної атаки українського воїна видно, що росіянин буквально зник після атаки дрона-камікадзе.

