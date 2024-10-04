УКР
Окупант зник після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО

На покровському напрямку оператор дрона підрозділу "Дикі Шершні" із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша ліквідував окупанта, який намагався знайти собі прихисток під деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної атаки українського воїна видно, що росіянин буквально зник після атаки дрона-камікадзе.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безперервні російські штурми на торецькому напрямку. ВIДЕО

Донецька область (9341) бойові дії (4496) дрони (5293) 68 окрема єгерська бригада (83)
+7
Коперфільд...
04.10.2024 10:29 Відповісти
+6
то був дрон-чарівник-бах і ванька зник...
04.10.2024 10:28 Відповісти
+2
Мілліон дронів? Піпец кацапам. Дерева і асфальт?
04.10.2024 10:30 Відповісти
Наче був труп і без дрона
04.10.2024 10:41 Відповісти
Телепортація на концерт до кобздуна.
04.10.2024 10:50 Відповісти
Гріффін обзаздрився,)
04.10.2024 11:09 Відповісти
На одной ладе-калине пыня сэкономит.
04.10.2024 11:26 Відповісти
Ніньзя?!...
04.10.2024 11:33 Відповісти
Вбили вже мертвого?
04.10.2024 12:08 Відповісти
на кусочки на тряпочки
04.10.2024 14:41 Відповісти
 
 