Окупант зник після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО
На покровському напрямку оператор дрона підрозділу "Дикі Шершні" із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша ліквідував окупанта, який намагався знайти собі прихисток під деревом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної атаки українського воїна видно, що росіянин буквально зник після атаки дрона-камікадзе.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безперервні російські штурми на торецькому напрямку. ВIДЕО
Топ коментарі
+7 Марта Шепель #549182
показати весь коментар04.10.2024 10:29 Відповісти Посилання
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.10.2024 10:28 Відповісти Посилання
+2 Breezg
показати весь коментар04.10.2024 10:30 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.10.2024 10:28 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Марта Шепель #549182
показати весь коментар04.10.2024 10:29 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Breezg
показати весь коментар04.10.2024 10:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Kristobal Juan
показати весь коментар04.10.2024 10:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валерій Кваша
показати весь коментар04.10.2024 10:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Frenk Rex
показати весь коментар04.10.2024 11:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар04.10.2024 11:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
дератизатор
показати весь коментар04.10.2024 11:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vlad Valex
показати весь коментар04.10.2024 12:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Volodymir Mykhailov
показати весь коментар04.10.2024 14:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль