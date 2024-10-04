Безперервні російські штурми на торецькому напрямку. ВIДЕО

Попри шалені втрати, окупанти продовжують масштабний наступ на позиції Сил оборони поблизу селища Нью-Йорк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських воїнів на цьому напрямку.

На записі зібрані моменти ураження ворожої піхоти і техніки, а також кадри з позицій захисників. Окупанти безперервно відправляли все нові і нові сили для штурму укріплень 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" і суміжних підрозділів.

Всі ворожі атаки було відбито спільними зусиллями ударних БПЛА, артилерії, танків та піхоти "Азову" і суміжних підрозділів. Росіяни понесли важкі втрати в особовому складі і техніці.

