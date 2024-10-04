Безперервні російські штурми на торецькому напрямку. ВIДЕО
Попри шалені втрати, окупанти продовжують масштабний наступ на позиції Сил оборони поблизу селища Нью-Йорк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських воїнів на цьому напрямку.
На записі зібрані моменти ураження ворожої піхоти і техніки, а також кадри з позицій захисників. Окупанти безперервно відправляли все нові і нові сили для штурму укріплень 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" і суміжних підрозділів.
Всі ворожі атаки було відбито спільними зусиллями ударних БПЛА, артилерії, танків та піхоти "Азову" і суміжних підрозділів. Росіяни понесли важкі втрати в особовому складі і техніці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.10.2024 10:20 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Bander UA
показати весь коментар04.10.2024 10:21 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар04.10.2024 11:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Тарас Химич
показати весь коментар04.10.2024 22:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль