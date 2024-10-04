УКР
6 505 4

Безперервні російські штурми на торецькому напрямку. ВIДЕО

Попри шалені втрати, окупанти продовжують масштабний наступ на позиції Сил оборони поблизу селища Нью-Йорк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських воїнів на цьому напрямку.

На записі зібрані моменти ураження ворожої піхоти і техніки, а також кадри з позицій захисників. Окупанти безперервно відправляли все нові і нові сили для штурму укріплень 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" і суміжних підрозділів.

Всі ворожі атаки було відбито спільними зусиллями ударних БПЛА, артилерії, танків та піхоти "Азову" і суміжних підрозділів. Росіяни понесли важкі втрати в особовому складі і техніці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сталевий фронт": "Метінвест" передав командний пункт для ЗСУ на Донецький напрямок. ФОТОрепортаж

армія рф (18483) знищення (7998) Донецька область (9341) бойові дії (4496)
Коментувати
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана та повага...
04.10.2024 10:20 Відповісти
ватанчиги думают шо до Нью-Йрка уже дошли))))
04.10.2024 10:21 Відповісти
И тогда должны быть беспрерывные штурмы российских оккупантов FPV-дронами, постоянно!
04.10.2024 11:23 Відповісти
Азов-берсерки!
04.10.2024 22:48 Відповісти
 
 