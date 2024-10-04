Беспрерывные российские штурмы на торецком направлении. ВИДЕО

Несмотря на огромные потери, оккупанты продолжают масштабное наступление на позиции Сил обороны вблизи поселка Нью-Йорк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов на этом направлении.

На записи собраны моменты поражения вражеской пехоты и техники, а также кадры с позиций защитников. Оккупанты непрерывно отправляли все новые и новые силы для штурма укреплений 12-й бригады специального назначения "Азов" и смежных подразделений.

Все вражеские атаки были отражены совместными усилиями ударных БПЛА, артиллерии, танков и пехоты "Азова" и смежных подразделений. Россияне понесли тяжелые потери в личном составе и технике.

Также смотрите: Оккупант загорелся и взорвался на поле боя. ВИДЕО 18+