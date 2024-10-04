Беспрерывные российские штурмы на торецком направлении. ВИДЕО
Несмотря на огромные потери, оккупанты продолжают масштабное наступление на позиции Сил обороны вблизи поселка Нью-Йорк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов на этом направлении.
На записи собраны моменты поражения вражеской пехоты и техники, а также кадры с позиций защитников. Оккупанты непрерывно отправляли все новые и новые силы для штурма укреплений 12-й бригады специального назначения "Азов" и смежных подразделений.
Все вражеские атаки были отражены совместными усилиями ударных БПЛА, артиллерии, танков и пехоты "Азова" и смежных подразделений. Россияне понесли тяжелые потери в личном составе и технике.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.10.2024 10:20 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Bander UA
показать весь комментарий04.10.2024 10:21 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Anders Steiberg #582767
показать весь комментарий04.10.2024 11:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Тарас Химич
показать весь комментарий04.10.2024 22:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль