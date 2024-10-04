РУС
Беспрерывные российские штурмы на торецком направлении. ВИДЕО

Несмотря на огромные потери, оккупанты продолжают масштабное наступление на позиции Сил обороны вблизи поселка Нью-Йорк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов на этом направлении.

На записи собраны моменты поражения вражеской пехоты и техники, а также кадры с позиций защитников. Оккупанты непрерывно отправляли все новые и новые силы для штурма укреплений 12-й бригады специального назначения "Азов" и смежных подразделений.

Все вражеские атаки были отражены совместными усилиями ударных БПЛА, артиллерии, танков и пехоты "Азова" и смежных подразделений. Россияне понесли тяжелые потери в личном составе и технике.

армия РФ (20316) уничтожение (7674) Донецкая область (10506) боевые действия (4725)
Комментировать
Сортировать:
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана та повага...
04.10.2024 10:20 Ответить
ватанчиги думают шо до Нью-Йрка уже дошли))))
04.10.2024 10:21 Ответить
И тогда должны быть беспрерывные штурмы российских оккупантов FPV-дронами, постоянно!
04.10.2024 11:23 Ответить
Азов-берсерки!
04.10.2024 22:48 Ответить
 
 