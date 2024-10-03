РУС
Оккупант загорелся и взорвался на поле боя. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние мгновения жизни россиянина на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью камеры украинского беспилотника. На видео видно охваченного огнем оккупанта, который еще двигает руками и ногами, а через несколько секунд он взрывается. Вероятно, захватчик сам себя подорвал, потому что одно из его движений похоже на выдергивание чеки из гранаты.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также: Тело оккупанта разлетается на куски после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Топ комментарии
+23
Все життя буха́в, а наприкінці ще й вибухнув: горілчані випари же ж вибухонебезпечні!
03.10.2024 16:27 Ответить
+10
О це б ***** так вибухнуло б нарешті
03.10.2024 16:29 Ответить
+7
Як якийсь персонаж сил сатани.
03.10.2024 16:44 Ответить
показать весь комментарий
Я не побоюсь этого слова-прибухнул.Так в похоронке и напишут-погиб от алкоголизма.
03.10.2024 16:34 Ответить
Накопичилося )))
03.10.2024 16:58 Ответить
Та воно суіциднік, яке страшне самогубство
03.10.2024 17:11 Ответить
Пішов на запчастини
03.10.2024 16:30 Ответить
гасіння полум'я бавовною ))
03.10.2024 16:31 Ответить
Кароткоє замиканіє раціі + нєосторожноє оращєніє с агньом.Роднє в білєтах в цирк і пєльмєнях отказать.
03.10.2024 16:31 Ответить
Вибухнув заспиртований організм
03.10.2024 16:41 Ответить
Омен
03.10.2024 16:45 Ответить
Точно.То он не чеку выдергивал,а перекрестился,вот его за богохульство архангел Михаил и покарал-оторвал голову.
03.10.2024 17:47 Ответить
Не розумію,для чого наріду скидають подібні відео? Щоб заглушити ними здачу територій і міст? Да,а хто власник щита з двома секирами? Якась військова частина? Їй більше нема чим похвалитися,як смертю одинокого вибухонебезпечного кацапа??
03.10.2024 16:47 Ответить
Якщо не буде української пропаганди, яка показує, які ниці та смертні кацапи, і на яку ти витрачаєш свій час - всі інформаційні канали будуть забиті прокацапською пропагандою, очевидно. Тож змирись. Так і треба. Бо пропаганда - то така річ, що навіть якщо ти прямо зараз проукраїнський патріот, то через місяць споживання кацапських каналів з "всьо пропало" та "війну програно" з вуст якогось ківи - ти сам побіжиш продавати Батьківщину...
03.10.2024 17:58 Ответить
Це не пропаганда,це замилювання очей таким недалеким чувакам,як ти щоб замилити свою тупу здачу територій і невміння воювати! На укрсайтах,де щоденно публікують такі відео НЕМАЄ кацапопропаганди! І взагалі,кацапопропаганда може впливати тільки на такий неокріпший мозок,як твій,друже. На мене вона ні за яких умов не впливатиме.
03.10.2024 19:38 Ответить
От, а зараз ти "граєш" повністю на стороні окупантів. Слово в слово повторюєш ворожу пропаганду.

Тобто як раз ти особисто, , виступаєш за кацапів і намагаєшся мені та іншим читачам цензора донести їхню точку зору і наративи.

Я розумію - ти вважаєш себе ідеальною людиною, яка ніяк і ніколи не піддасться ворожій пропаганді - з 100% кришталево стійкою психікою. Але правда в тому, що ти, , звичайне чмо, яке вже надивилось ворожої пропаганди. І вже продало фактично Батьківщину. І вже почало розповсюджувати херню та паніку. Бо нормальна люди - просто ігноруватиме ці ролики і не читатиме взагалі ворожі джерела.

Тож іди нахєр, за руським кораблем, . Вцмоктав?
03.10.2024 19:55 Ответить
Мозок у тебе ще неокріпший,інтелект знаходиться на зародковому рівні. І,взагалі,тобі вже пора на уколи.
03.10.2024 20:45 Ответить
Ну, тогда вам это видео точно должно понравиться :
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fumwi5/russian_soldier_unintentionally_lays_directly_on/
04.10.2024 02:51 Ответить
Ну дуже красиво пішов кацап до пекла
03.10.2024 18:13 Ответить
то кишкові гази, вони небезпечні. А так взагалі, все зробив правильно.
03.10.2024 18:32 Ответить
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
 Треба писати: рекомендовано усім для перегляду, в першу чергу кацапам!
03.10.2024 18:47 Ответить
Ека ваньку разобрало.
03.10.2024 19:25 Ответить
Він що гранату проковтнув ?
03.10.2024 19:49 Ответить
Сложный случай метеоризма.
03.10.2024 19:52 Ответить
який смєкалістий кацап, так оригінально потушив горящий пердак.
03.10.2024 22:56 Ответить
перед принятием правильного решения решил еще и обосцаться
04.10.2024 07:47 Ответить
 
 