Оккупант загорелся и взорвался на поле боя. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние мгновения жизни россиянина на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью камеры украинского беспилотника. На видео видно охваченного огнем оккупанта, который еще двигает руками и ногами, а через несколько секунд он взрывается. Вероятно, захватчик сам себя подорвал, потому что одно из его движений похоже на выдергивание чеки из гранаты.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также: Тело оккупанта разлетается на куски после попадания украинского дрона. ВИДЕО