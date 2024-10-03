Оккупант загорелся и взорвался на поле боя. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние мгновения жизни россиянина на украинской земле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью камеры украинского беспилотника. На видео видно охваченного огнем оккупанта, который еще двигает руками и ногами, а через несколько секунд он взрывается. Вероятно, захватчик сам себя подорвал, потому что одно из его движений похоже на выдергивание чеки из гранаты.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Тобто як раз ти особисто, , виступаєш за кацапів і намагаєшся мені та іншим читачам цензора донести їхню точку зору і наративи.
Я розумію - ти вважаєш себе ідеальною людиною, яка ніяк і ніколи не піддасться ворожій пропаганді - з 100% кришталево стійкою психікою. Але правда в тому, що ти, , звичайне чмо, яке вже надивилось ворожої пропаганди. І вже продало фактично Батьківщину. І вже почало розповсюджувати херню та паніку. Бо нормальна люди - просто ігноруватиме ці ролики і не читатиме взагалі ворожі джерела.
Тож іди нахєр, за руським кораблем, . Вцмоктав?
Треба писати: рекомендовано усім для перегляду, в першу чергу кацапам!