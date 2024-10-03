РУС
Тело оккупанта разлетается на куски после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Оператор беспилотника из подразделения "Гострі картузи " прямым попаданием дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть, что взрыв буквально разрывает в клочья тело оккупанта.

+7
Royal Canin для українських ворон
03.10.2024 13:36 Ответить
+4
Бавовник у полi кацапа знайшов - немае кацапа, у вирiй пiшов.
03.10.2024 13:44 Ответить
+3
Команда була- Да пішов ти на усі чотири сторони, он і пішов
03.10.2024 13:55 Ответить
Не. Не може бути. То роботи Федя.
03.10.2024 13:35 Ответить
Royal Canin для українських ворон
03.10.2024 13:36 Ответить
А для 🤡 - Royal Clounin
03.10.2024 14:08 Ответить
Бавовник у полi кацапа знайшов - немае кацапа, у вирiй пiшов.
03.10.2024 13:44 Ответить
Команда була- Да пішов ти на усі чотири сторони, он і пішов
03.10.2024 13:55 Ответить
гарно!
03.10.2024 14:02 Ответить
дерьмом только тропинку запачкал
03.10.2024 14:08 Ответить
Суповий набор без трсіков
03.10.2024 14:40 Ответить
Тепер білу ладу видаватимуть запчастинами.
03.10.2024 15:06 Ответить
Дзуськи, хiба пощезнувшим(безвiстi) видають?
03.10.2024 15:24 Ответить
Ну а касапи захопили місто Вугледар.
Їм пофіг на одного вбитого дроном.
Дрон мав би техніку палити,а не полювати за одиноким касапом.
Там нема чим хвалитись,якщо вже попали дроном у одного орка.
03.10.2024 15:50 Ответить
Це вони так відволікають увагу наріду від постійних провалів на фронті.
03.10.2024 16:15 Ответить
хочеться крикнути: Куда бежишь, дурашка? постой, остановись... последние минути надо прожить красіво, не суєтясь..
03.10.2024 16:57 Ответить
 
 