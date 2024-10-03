Тело оккупанта разлетается на куски после попадания украинского дрона. ВИДЕО
Оператор беспилотника из подразделения "Гострі картузи " прямым попаданием дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть, что взрыв буквально разрывает в клочья тело оккупанта.
Топ комментарии
+7 Олександр Томах
показать весь комментарий03.10.2024 13:36 Ответить Ссылка
+4 alexandr shamov
показать весь комментарий03.10.2024 13:44 Ответить Ссылка
+3 Igor #591922
показать весь комментарий03.10.2024 13:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їм пофіг на одного вбитого дроном.
Дрон мав би техніку палити,а не полювати за одиноким касапом.
Там нема чим хвалитись,якщо вже попали дроном у одного орка.