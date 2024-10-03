РУС
Тела 16 ликвидированных оккупантов валяются на тропе смерти вблизи Глубокого на Харьковщине. ВИДЕО 18+

Оператор дронов "Гострі картузи" ликвидировали 16 оккупантов на тропе смерти вблизи села Глубокое на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тропа ведет на одну из позиций россиян и находится под полным контролем украинских операторов БПЛА.

"Экскурсия по следующей дороге смерти по которой россияне пытаются заходить на свои позиции под Глубоким. На дорожке в 200 метров лежит 16 трупов. Кто-то обгорел так, что белеют кости ног, другой почернел и его едят мухи уже не первую неделю. Рядом лежат вообще свеженькие, возможно свои последние шаги сделали этой ночью... Так каждый день россияне заходят в свои окопы, теряя минимум треть личного состава только на западе. Война дронов делает свое дело и идет вперед семимильными шагами", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Дрон "дракон" уничтожает российский танк-сарай, который был обездвижен после наезда на украинскую мину. ВИДЕО

армия РФ (20316) Харьковщина (5577) уничтожение (7674) дроны (4442)
+18
трапінка на канцерт к кабзону...
03.10.2024 11:11 Ответить
+15
Ніщо так не радує останнім часом як ці живописні натюрморти з россійськими нацистами в головній ролі.
03.10.2024 11:14 Ответить
+9
То не на формі і не скотч, з баула щось зелене стирчить
03.10.2024 11:15 Ответить
1.24 на формі зелений скотч...
03.10.2024 11:11 Ответить
То не на формі і не скотч, з баула щось зелене стирчить
03.10.2024 11:15 Ответить
Можливо...
03.10.2024 11:21 Ответить
ДЕ ви там скотч побачили ? Це пластиковий паркет, що торчить з мішка.
03.10.2024 11:16 Ответить
не на формі - мені здається, що то із речової валізи...
03.10.2024 11:18 Ответить
трапінка на канцерт к кабзону...
03.10.2024 11:11 Ответить
Ніщо так не радує останнім часом як ці живописні натюрморти з россійськими нацистами в головній ролі.
03.10.2024 11:14 Ответить
Буде тільки більше. Бо техніка у ванюшок закінчується, навіть китайські мопеди та баггі, і тепер вони всі, як вагнера в 2022-2023 під Бахмутом, будуть в пішкодральні штурми ходити. І гинути ще в більших кількостях. Бо зброї в ЗСУ менше особливо не стане, а ванюшкам штурмувати доведеться виключно без техніки.
03.10.2024 17:26 Ответить
Є розібрані на шматки. Їх рахували, чи ні?
показать весь комментарий
а що тюлька не видала інструкцій, як рахувати? ну впринципі так, допомоги не надає,, то і рахувати не треба, інакше би ти кожен шматок рахував як окремого кацапа.
показать весь комментарий
А я б навпаки це відео рекомендувала усім до просмотр, не лише після 18)))
Це піднімає настрій, мотевує та заспокоює!)))
Слава нашим козакам!!!
03.10.2024 14:33 Ответить
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Джерело: а це для кого..від вигляду касапської падалі в мене психіка укріпилась і тільки оде..більше і більше цієї падалі повинно валятись на нашій землі...Вони мають здохнути всі.
03.10.2024 14:47 Ответить
Ага....валяються! А у нас міста здаються одне за одним,чомусь....Вони валяються ,а у нас суцільне чомусь...
03.10.2024 16:08 Ответить
Як в тому анекдоті коли двоє поспорили - хто далі голову з трамвая висуне... В правому гробу переможець... Так і тут - переможець шістнадцятий
03.10.2024 16:11 Ответить
Добре втоптана тропа Харона.

А багато хто не вірить дезертирам з кацапських штурмових загонів. Ну, щодо того, що там ванюшок надсилають по одній і тій же прострілюваній та замінованій стежці "на НП". І похєру, скільки їх там ляже - головне, щоб по рації з НП хтось відповідав. Бо через пару днів, по заявці, новий взвод "контрактників" надішлють... А хто відмовляється по таким стежкам ходити "на точку" - того за 50 метрів від ППД в канавці спеціальні розстрілюють просто.
03.10.2024 17:21 Ответить
Надихаюче відео.
03.10.2024 18:24 Ответить
 
 