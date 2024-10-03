Тела 16 ликвидированных оккупантов валяются на тропе смерти вблизи Глубокого на Харьковщине. ВИДЕО 18+

Оператор дронов "Гострі картузи" ликвидировали 16 оккупантов на тропе смерти вблизи села Глубокое на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тропа ведет на одну из позиций россиян и находится под полным контролем украинских операторов БПЛА.

"Экскурсия по следующей дороге смерти по которой россияне пытаются заходить на свои позиции под Глубоким. На дорожке в 200 метров лежит 16 трупов. Кто-то обгорел так, что белеют кости ног, другой почернел и его едят мухи уже не первую неделю. Рядом лежат вообще свеженькие, возможно свои последние шаги сделали этой ночью... Так каждый день россияне заходят в свои окопы, теряя минимум треть личного состава только на западе. Война дронов делает свое дело и идет вперед семимильными шагами", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

