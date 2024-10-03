Тела 16 ликвидированных оккупантов валяются на тропе смерти вблизи Глубокого на Харьковщине. ВИДЕО 18+
Оператор дронов "Гострі картузи" ликвидировали 16 оккупантов на тропе смерти вблизи села Глубокое на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тропа ведет на одну из позиций россиян и находится под полным контролем украинских операторов БПЛА.
"Экскурсия по следующей дороге смерти по которой россияне пытаются заходить на свои позиции под Глубоким. На дорожке в 200 метров лежит 16 трупов. Кто-то обгорел так, что белеют кости ног, другой почернел и его едят мухи уже не первую неделю. Рядом лежат вообще свеженькие, возможно свои последние шаги сделали этой ночью... Так каждый день россияне заходят в свои окопы, теряя минимум треть личного состава только на западе. Война дронов делает свое дело и идет вперед семимильными шагами", - пишут бойцы в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це піднімає настрій, мотевує та заспокоює!)))
Слава нашим козакам!!!
Джерело: а це для кого..від вигляду касапської падалі в мене психіка укріпилась і тільки оде..більше і більше цієї падалі повинно валятись на нашій землі...Вони мають здохнути всі.
А багато хто не вірить дезертирам з кацапських штурмових загонів. Ну, щодо того, що там ванюшок надсилають по одній і тій же прострілюваній та замінованій стежці "на НП". І похєру, скільки їх там ляже - головне, щоб по рації з НП хтось відповідав. Бо через пару днів, по заявці, новий взвод "контрактників" надішлють... А хто відмовляється по таким стежкам ходити "на точку" - того за 50 метрів від ППД в канавці спеціальні розстрілюють просто.