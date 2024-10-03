Тіла 16 ліквідованих окупантів валяються на стежці смерті поблизу Глибокого на Харківщині. ВIДЕО 18+
Оператор дронів "Гострі картузи" ліквідували 16 окупантів на стежці смерті поблизу села Глибоке на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, стежка веде на одну із позицій росіян і перебуває під повним контролем українських операторів БПЛА.
"Екскурсія наступною дорогою смерті по якій росіяни намагаються заходити на свої позиції під Глибоким. На доріжці в 200 метрів лежить 16 трупів. Хтось обгорів так що біліються кістки ніг, інший почорнів і його їдять мухи вже не перший тиждень. Поряд лежать взагалі свіженькі, можливо свої останні кроки зробили цієї ночі... Так кожного дня росіяни заходять до своїх окопів, втрачаючи мінімум третину особистого складу лише на заході. Війна дронів робить свою справу і йде вперед семимильними кроками", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
А багато хто не вірить дезертирам з кацапських штурмових загонів. Ну, щодо того, що там ванюшок надсилають по одній і тій же прострілюваній та замінованій стежці "на НП". І похєру, скільки їх там ляже - головне, щоб по рації з НП хтось відповідав. Бо через пару днів, по заявці, новий взвод "контрактників" надішлють... А хто відмовляється по таким стежкам ходити "на точку" - того за 50 метрів від ППД в канавці спеціальні розстрілюють просто.