Тіла 16 ліквідованих окупантів валяються на стежці смерті поблизу Глибокого на Харківщині. ВIДЕО 18+

Оператор дронів "Гострі картузи" ліквідували 16 окупантів на стежці смерті поблизу села Глибоке на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, стежка веде на одну із позицій росіян і перебуває під повним контролем українських операторів БПЛА.

"Екскурсія наступною дорогою смерті по якій росіяни намагаються заходити на свої позиції під Глибоким. На доріжці в 200 метрів лежить 16 трупів. Хтось обгорів так що біліються кістки ніг, інший почорнів і його їдять мухи вже не перший тиждень. Поряд лежать взагалі свіженькі, можливо свої останні кроки зробили цієї ночі... Так кожного дня росіяни заходять до своїх окопів, втрачаючи мінімум третину особистого складу лише на заході. Війна дронів робить свою справу і йде вперед семимильними кроками", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе поцілив окупанту у зад та "зняв" із нього штани і спіднє. ВIДЕО 18+

Автор: 

+18
трапінка на канцерт к кабзону...
03.10.2024 11:11 Відповісти
+15
Ніщо так не радує останнім часом як ці живописні натюрморти з россійськими нацистами в головній ролі.
03.10.2024 11:14 Відповісти
+9
То не на формі і не скотч, з баула щось зелене стирчить
03.10.2024 11:15 Відповісти
1.24 на формі зелений скотч...
03.10.2024 11:11 Відповісти
То не на формі і не скотч, з баула щось зелене стирчить
03.10.2024 11:15 Відповісти
Можливо...
03.10.2024 11:21 Відповісти
ДЕ ви там скотч побачили ? Це пластиковий паркет, що торчить з мішка.
03.10.2024 11:16 Відповісти
не на формі - мені здається, що то із речової валізи...
03.10.2024 11:18 Відповісти
трапінка на канцерт к кабзону...
03.10.2024 11:11 Відповісти
Ніщо так не радує останнім часом як ці живописні натюрморти з россійськими нацистами в головній ролі.
03.10.2024 11:14 Відповісти
Буде тільки більше. Бо техніка у ванюшок закінчується, навіть китайські мопеди та баггі, і тепер вони всі, як вагнера в 2022-2023 під Бахмутом, будуть в пішкодральні штурми ходити. І гинути ще в більших кількостях. Бо зброї в ЗСУ менше особливо не стане, а ванюшкам штурмувати доведеться виключно без техніки.
03.10.2024 17:26 Відповісти
Є розібрані на шматки. Їх рахували, чи ні?
03.10.2024 11:41 Відповісти
а що тюлька не видала інструкцій, як рахувати? ну впринципі так, допомоги не надає,, то і рахувати не треба, інакше би ти кожен шматок рахував як окремого кацапа.
03.10.2024 23:10 Відповісти
А я б навпаки це відео рекомендувала усім до просмотр, не лише після 18)))
Це піднімає настрій, мотевує та заспокоює!)))
Слава нашим козакам!!!
03.10.2024 14:33 Відповісти
Джерело: а це для кого..від вигляду касапської падалі в мене психіка укріпилась і тільки оде..більше і більше цієї падалі повинно валятись на нашій землі...Вони мають здохнути всі.
03.10.2024 14:47 Відповісти
Ага....валяються! А у нас міста здаються одне за одним,чомусь....Вони валяються ,а у нас суцільне чомусь...
03.10.2024 16:08 Відповісти
Як в тому анекдоті коли двоє поспорили - хто далі голову з трамвая висуне... В правому гробу переможець... Так і тут - переможець шістнадцятий
03.10.2024 16:11 Відповісти
Добре втоптана тропа Харона.

А багато хто не вірить дезертирам з кацапських штурмових загонів. Ну, щодо того, що там ванюшок надсилають по одній і тій же прострілюваній та замінованій стежці "на НП". І похєру, скільки їх там ляже - головне, щоб по рації з НП хтось відповідав. Бо через пару днів, по заявці, новий взвод "контрактників" надішлють... А хто відмовляється по таким стежкам ходити "на точку" - того за 50 метрів від ППД в канавці спеціальні розстрілюють просто.
03.10.2024 17:21 Відповісти
Надихаюче відео.
03.10.2024 18:24 Відповісти
 
 