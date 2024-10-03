РУС
Дрон "дракон" уничтожает российский танк-сарай, который был обездвижен после наезда на украинскую мину. ВИДЕО

Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожил российский "танк-сарай", который был обездвижен после наезда на украинскую мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован на фейсбук-странице бригады.

"Недавний традиционно неудачный штурм одичалых отметился первым в этой войне сожженным с помощью дрона "божья роса" вражеским танком в исполнении нашего батальона беспилотников "Злые Сапсаны", - добавили в публикации.

Молодець, та що мені не весело навіть від такої гарної новини на тлі всього іншого що робить українська влада.
03.10.2024 04:56 Ответить
згорів сарай гори і мацква
03.10.2024 05:45 Ответить
03.10.2024 14:41 Ответить
Краса та й годі.
03.10.2024 06:12 Ответить
 
 