Дрон "дракон" уничтожает российский танк-сарай, который был обездвижен после наезда на украинскую мину. ВИДЕО

Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожил российский "танк-сарай", который был обездвижен после наезда на украинскую мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован на фейсбук-странице бригады.

"Недавний традиционно неудачный штурм одичалых отметился первым в этой войне сожженным с помощью дрона "божья роса" вражеским танком в исполнении нашего батальона беспилотников "Злые Сапсаны", - добавили в публикации.

