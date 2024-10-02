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Дрон "дракон" нищить російський танк-сарай, який був знерухомлений після наїзду на українську міну. ВIДЕО

Оператор дрона, оснащеного термітним зарядом, із 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищив російський "танк-сарай", який був знерухомлений після наїзду на українську міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований на фейсбук-сторінці бригади.

"Нещодавній традиційно невдалий штурм здичавілих відзначився першим у цій війні спаленим за допомогою дрону "божа роса" ворожим танком у виконанні нашого батальйону безпілотників "Злі Сапсани", - додали у публікації.

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Автор: 

танк (2071) знищення (7357) 30 окрема механізована бригада (155)


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Молодець, та що мені не весело навіть від такої гарної новини на тлі всього іншого що робить українська влада.
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03.10.2024 04:56 Відповісти
згорів сарай гори і мацква
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03.10.2024 05:45 Відповісти
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03.10.2024 14:41 Відповісти
Краса та й годі.
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03.10.2024 06:12 Відповісти
 
 