Дрон "дракон" нищить російський танк-сарай, який був знерухомлений після наїзду на українську міну. ВIДЕО

Оператор дрона, оснащеного термітним зарядом, із 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищив російський "танк-сарай", який був знерухомлений після наїзду на українську міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований на фейсбук-сторінці бригади.

"Нещодавній традиційно невдалий штурм здичавілих відзначився першим у цій війні спаленим за допомогою дрону "божа роса" ворожим танком у виконанні нашого батальйону безпілотників "Злі Сапсани", - додали у публікації.

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