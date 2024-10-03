УКР
Тіло окупанта розлітається на шмаття після влучання українського дрона. ВIДЕО

Оператор безпілотника із підрозділу "Гострі картузи" прямим влучанням дрона-камікадзе ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти, що вибух буквально роздирає на шмаття тіло окупанта.

армія рф (18483) знищення (7998) дрони (5293)
+7
Royal Canin для українських ворон
03.10.2024 13:36 Відповісти
+4
Бавовник у полi кацапа знайшов - немае кацапа, у вирiй пiшов.
03.10.2024 13:44 Відповісти
+3
Команда була- Да пішов ти на усі чотири сторони, он і пішов
03.10.2024 13:55 Відповісти
Не. Не може бути. То роботи Федя.
03.10.2024 13:35 Відповісти
Royal Canin для українських ворон
03.10.2024 13:36 Відповісти
А для 🤡 - Royal Clounin
03.10.2024 14:08 Відповісти
Бавовник у полi кацапа знайшов - немае кацапа, у вирiй пiшов.
03.10.2024 13:44 Відповісти
Команда була- Да пішов ти на усі чотири сторони, он і пішов
03.10.2024 13:55 Відповісти
гарно!
03.10.2024 14:02 Відповісти
дерьмом только тропинку запачкал
03.10.2024 14:08 Відповісти
Суповий набор без трсіков
03.10.2024 14:40 Відповісти
Тепер білу ладу видаватимуть запчастинами.
03.10.2024 15:06 Відповісти
Дзуськи, хiба пощезнувшим(безвiстi) видають?
03.10.2024 15:24 Відповісти
Ну а касапи захопили місто Вугледар.
Їм пофіг на одного вбитого дроном.
Дрон мав би техніку палити,а не полювати за одиноким касапом.
Там нема чим хвалитись,якщо вже попали дроном у одного орка.
03.10.2024 15:50 Відповісти
Це вони так відволікають увагу наріду від постійних провалів на фронті.
03.10.2024 16:15 Відповісти
хочеться крикнути: Куда бежишь, дурашка? постой, остановись... последние минути надо прожить красіво, не суєтясь..
03.10.2024 16:57 Відповісти
 
 