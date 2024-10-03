Тіло окупанта розлітається на шмаття після влучання українського дрона. ВIДЕО
Оператор безпілотника із підрозділу "Гострі картузи" прямим влучанням дрона-камікадзе ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти, що вибух буквально роздирає на шмаття тіло окупанта.
Їм пофіг на одного вбитого дроном.
Дрон мав би техніку палити,а не полювати за одиноким касапом.
Там нема чим хвалитись,якщо вже попали дроном у одного орка.