Тіло окупанта розлітається на шмаття після влучання українського дрона. ВIДЕО

Оператор безпілотника із підрозділу "Гострі картузи" прямим влучанням дрона-камікадзе ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти, що вибух буквально роздирає на шмаття тіло окупанта.

