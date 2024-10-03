Окупант загорівся і вибухнув на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя росіянина на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою камери українського безпілотника. На відео видно охопленого вогнем окупанта, який ще рухає руками і ногами, а за кілька секунд він вибухає. Ймовірно, загарбник сам себе підірвав, бо один із його рухів схожий на висмикування чеки із гранати.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

