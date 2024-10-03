УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12926 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 765 26

Окупант загорівся і вибухнув на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя росіянина на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою камери українського безпілотника. На відео видно охопленого вогнем окупанта, який ще рухає руками і ногами, а за кілька секунд він вибухає. Ймовірно, загарбник сам себе підірвав, бо один із його рухів схожий на висмикування чеки із гранати.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Тіло окупанта розлітається на шмаття після влучання українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18483) знищення (7998)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Все життя буха́в, а наприкінці ще й вибухнув: горілчані випари же ж вибухонебезпечні!
показати весь коментар
03.10.2024 16:27 Відповісти
+10
О це б ***** так вибухнуло б нарешті
показати весь коментар
03.10.2024 16:29 Відповісти
+7
Як якийсь персонаж сил сатани.
показати весь коментар
03.10.2024 16:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все життя буха́в, а наприкінці ще й вибухнув: горілчані випари же ж вибухонебезпечні!
показати весь коментар
03.10.2024 16:27 Відповісти
Я не побоюсь этого слова-прибухнул.Так в похоронке и напишут-погиб от алкоголизма.
показати весь коментар
03.10.2024 16:34 Відповісти
Накопичилося )))
показати весь коментар
03.10.2024 16:58 Відповісти
Та воно суіциднік, яке страшне самогубство
показати весь коментар
03.10.2024 17:11 Відповісти
О це б ***** так вибухнуло б нарешті
показати весь коментар
03.10.2024 16:29 Відповісти
Пішов на запчастини
показати весь коментар
03.10.2024 16:30 Відповісти
гасіння полум'я бавовною ))
показати весь коментар
03.10.2024 16:31 Відповісти
Кароткоє замиканіє раціі + нєосторожноє оращєніє с агньом.Роднє в білєтах в цирк і пєльмєнях отказать.
показати весь коментар
03.10.2024 16:31 Відповісти
Вибухнув заспиртований організм
показати весь коментар
03.10.2024 16:41 Відповісти
Як якийсь персонаж сил сатани.
показати весь коментар
03.10.2024 16:44 Відповісти
Омен
показати весь коментар
03.10.2024 16:45 Відповісти
Точно.То он не чеку выдергивал,а перекрестился,вот его за богохульство архангел Михаил и покарал-оторвал голову.
показати весь коментар
03.10.2024 17:47 Відповісти
Не розумію,для чого наріду скидають подібні відео? Щоб заглушити ними здачу територій і міст? Да,а хто власник щита з двома секирами? Якась військова частина? Їй більше нема чим похвалитися,як смертю одинокого вибухонебезпечного кацапа??
показати весь коментар
03.10.2024 16:47 Відповісти
Якщо не буде української пропаганди, яка показує, які ниці та смертні кацапи, і на яку ти витрачаєш свій час - всі інформаційні канали будуть забиті прокацапською пропагандою, очевидно. Тож змирись. Так і треба. Бо пропаганда - то така річ, що навіть якщо ти прямо зараз проукраїнський патріот, то через місяць споживання кацапських каналів з "всьо пропало" та "війну програно" з вуст якогось ківи - ти сам побіжиш продавати Батьківщину...
показати весь коментар
03.10.2024 17:58 Відповісти
Це не пропаганда,це замилювання очей таким недалеким чувакам,як ти щоб замилити свою тупу здачу територій і невміння воювати! На укрсайтах,де щоденно публікують такі відео НЕМАЄ кацапопропаганди! І взагалі,кацапопропаганда може впливати тільки на такий неокріпший мозок,як твій,друже. На мене вона ні за яких умов не впливатиме.
показати весь коментар
03.10.2024 19:38 Відповісти
От, а зараз ти "граєш" повністю на стороні окупантів. Слово в слово повторюєш ворожу пропаганду.

Тобто як раз ти особисто, , виступаєш за кацапів і намагаєшся мені та іншим читачам цензора донести їхню точку зору і наративи.

Я розумію - ти вважаєш себе ідеальною людиною, яка ніяк і ніколи не піддасться ворожій пропаганді - з 100% кришталево стійкою психікою. Але правда в тому, що ти, , звичайне чмо, яке вже надивилось ворожої пропаганди. І вже продало фактично Батьківщину. І вже почало розповсюджувати херню та паніку. Бо нормальна люди - просто ігноруватиме ці ролики і не читатиме взагалі ворожі джерела.

Тож іди нахєр, за руським кораблем, . Вцмоктав?
показати весь коментар
03.10.2024 19:55 Відповісти
Мозок у тебе ще неокріпший,інтелект знаходиться на зародковому рівні. І,взагалі,тобі вже пора на уколи.
показати весь коментар
03.10.2024 20:45 Відповісти
Ну, тогда вам это видео точно должно понравиться :
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fumwi5/russian_soldier_unintentionally_lays_directly_on/
показати весь коментар
04.10.2024 02:51 Відповісти
Ну дуже красиво пішов кацап до пекла
показати весь коментар
03.10.2024 18:13 Відповісти
то кишкові гази, вони небезпечні. А так взагалі, все зробив правильно.
показати весь коментар
03.10.2024 18:32 Відповісти
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
 Треба писати: рекомендовано усім для перегляду, в першу чергу кацапам!
показати весь коментар
03.10.2024 18:47 Відповісти
Ека ваньку разобрало.
показати весь коментар
03.10.2024 19:25 Відповісти
Він що гранату проковтнув ?
показати весь коментар
03.10.2024 19:49 Відповісти
Сложный случай метеоризма.
показати весь коментар
03.10.2024 19:52 Відповісти
який смєкалістий кацап, так оригінально потушив горящий пердак.
показати весь коментар
03.10.2024 22:56 Відповісти
перед принятием правильного решения решил еще и обосцаться
показати весь коментар
04.10.2024 07:47 Відповісти
 
 