Окупант загорівся і вибухнув на полі бою. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя росіянина на українській землі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою камери українського безпілотника. На відео видно охопленого вогнем окупанта, який ще рухає руками і ногами, а за кілька секунд він вибухає. Ймовірно, загарбник сам себе підірвав, бо один із його рухів схожий на висмикування чеки із гранати.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
+23 Алекс Скела
показати весь коментар03.10.2024 16:27 Відповісти Посилання
+10 Pavel Bortsevych
показати весь коментар03.10.2024 16:29 Відповісти Посилання
+7 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар03.10.2024 16:44 Відповісти Посилання
Тобто як раз ти особисто, , виступаєш за кацапів і намагаєшся мені та іншим читачам цензора донести їхню точку зору і наративи.
Я розумію - ти вважаєш себе ідеальною людиною, яка ніяк і ніколи не піддасться ворожій пропаганді - з 100% кришталево стійкою психікою. Але правда в тому, що ти, , звичайне чмо, яке вже надивилось ворожої пропаганди. І вже продало фактично Батьківщину. І вже почало розповсюджувати херню та паніку. Бо нормальна люди - просто ігноруватиме ці ролики і не читатиме взагалі ворожі джерела.
Тож іди нахєр, за руським кораблем, . Вцмоктав?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fumwi5/russian_soldier_unintentionally_lays_directly_on/
Треба писати: рекомендовано усім для перегляду, в першу чергу кацапам!