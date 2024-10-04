РУС
Оккупант исчез после попадания дрона-камикадзе. ВИДЕО

На покровском направлении оператор дрона подразделения "Дикие Шершни" из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша ликвидировал оккупанта, который пытался найти себе убежище под деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной атаки украинского воина видно, что россиянин буквально исчез после атаки дрона-камикадзе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспрерывные российские штурмы на торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10506) боевые действия (4725) дроны (4442) 68 отдельная егерская бригада (82)
+7
Коперфільд...
04.10.2024 10:29 Ответить
+6
то був дрон-чарівник-бах і ванька зник...
04.10.2024 10:28 Ответить
+2
Мілліон дронів? Піпец кацапам. Дерева і асфальт?
04.10.2024 10:30 Ответить
Наче був труп і без дрона
04.10.2024 10:41 Ответить
Телепортація на концерт до кобздуна.
04.10.2024 10:50 Ответить
Гріффін обзаздрився,)
04.10.2024 11:09 Ответить
На одной ладе-калине пыня сэкономит.
04.10.2024 11:26 Ответить
Ніньзя?!...
04.10.2024 11:33 Ответить
Вбили вже мертвого?
04.10.2024 12:08 Ответить
на кусочки на тряпочки
04.10.2024 14:41 Ответить
 
 