Оккупант исчез после попадания дрона-камикадзе. ВИДЕО
На покровском направлении оператор дрона подразделения "Дикие Шершни" из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша ликвидировал оккупанта, который пытался найти себе убежище под деревом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной атаки украинского воина видно, что россиянин буквально исчез после атаки дрона-камикадзе.
Топ комментарии
+7 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий04.10.2024 10:29 Ответить Ссылка
+6 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.10.2024 10:28 Ответить Ссылка
+2 Breezg
показать весь комментарий04.10.2024 10:30 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.10.2024 10:28 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий04.10.2024 10:29 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Breezg
показать весь комментарий04.10.2024 10:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Kristobal Juan
показать весь комментарий04.10.2024 10:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валерій Кваша
показать весь комментарий04.10.2024 10:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Frenk Rex
показать весь комментарий04.10.2024 11:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
alexandr shamov
показать весь комментарий04.10.2024 11:26 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
дератизатор
показать весь комментарий04.10.2024 11:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vlad Valex
показать весь комментарий04.10.2024 12:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Volodymir Mykhailov
показать весь комментарий04.10.2024 14:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль