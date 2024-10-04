Оккупант исчез после попадания дрона-камикадзе. ВИДЕО

На покровском направлении оператор дрона подразделения "Дикие Шершни" из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша ликвидировал оккупанта, который пытался найти себе убежище под деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной атаки украинского воина видно, что россиянин буквально исчез после атаки дрона-камикадзе.

