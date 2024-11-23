Трамп выбирает спецпосланника по войне России против Украины. Им может стать экс-руководитель разведки Ричард Гренелл, - Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить на должность специального представителя по "российско-украинскому конфликту" своего бывшего исполняющего обязанности главы разведки Ричарда Гренелла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на четырех анонимных информированных источников.

Отмечается, что Гренелл, который работал послом Трампа в Германии и исполнял обязанности директора национальной разведки во время его президентского срока 2017-2021 годов, будет играть ключевую роль в усилиях Трампа остановить российскую агрессию, если он будет избран на эту должность.

По словам четырех собеседников издания, пока нет специального посланника, который бы занимался исключительно урегулированием российско-украинской войны, но Трамп рассматривает возможность создания такой должности.

В то же время источники добавили, что Трамп может и не создавать специального представителя по этому вопросу, хотя и серьезно рассматривает такую возможность. При этом нет никаких гарантий, что Гренелл согласится занять эту должность.

Что известно о Гренелле?

Гренелл - 58-летний республиканец, в 2018-2020 годах был послом США в Германии, спецпредставителем президента на мирных переговорах между Сербией и Косово, с февраля по май 2020 года исполнял обязанности директора американской Национальной разведки.

Во время круглого стола Bloomberg в июле Гренелл выступил за создание "автономных зон" для урегулирования войны РФ против Украины. Он также предположил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Сторонники Гренелла отмечают, что он имеет долгую дипломатическую карьеру и глубокие знания европейских дел. Кроме работы послом в Германии, Гренелл также был специальным посланником президента на мирных переговорах по Сербии и Косово.

Кроме того, Гренелл был главным претендентом на должность госсекретаря. В конце концов, его обошел сенатор-республиканец Марко Рубио.

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Напомним, один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.