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Трамп выбирает спецпосланника по войне России против Украины. Им может стать экс-руководитель разведки Ричард Гренелл, - Reuters

Річард Гренелл може стати спецпредставником з війни

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить на должность специального представителя по "российско-украинскому конфликту" своего бывшего исполняющего обязанности главы разведки Ричарда Гренелла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на четырех анонимных информированных источников.

Отмечается, что Гренелл, который работал послом Трампа в Германии и исполнял обязанности директора национальной разведки во время его президентского срока 2017-2021 годов, будет играть ключевую роль в усилиях Трампа остановить российскую агрессию, если он будет избран на эту должность.

По словам четырех собеседников издания, пока нет специального посланника, который бы занимался исключительно урегулированием российско-украинской войны, но Трамп рассматривает возможность создания такой должности.

В то же время источники добавили, что Трамп может и не создавать специального представителя по этому вопросу, хотя и серьезно рассматривает такую возможность. При этом нет никаких гарантий, что Гренелл согласится занять эту должность.

Что известно о Гренелле?

Гренелл - 58-летний республиканец, в 2018-2020 годах был послом США в Германии, спецпредставителем президента на мирных переговорах между Сербией и Косово, с февраля по май 2020 года исполнял обязанности директора американской Национальной разведки.

Во время круглого стола Bloomberg в июле Гренелл выступил за создание "автономных зон" для урегулирования войны РФ против Украины. Он также предположил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Сторонники Гренелла отмечают, что он имеет долгую дипломатическую карьеру и глубокие знания европейских дел. Кроме работы послом в Германии, Гренелл также был специальным посланником президента на мирных переговорах по Сербии и Косово.

Кроме того, Гренелл был главным претендентом на должность госсекретаря. В конце концов, его обошел сенатор-республиканец Марко Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует назначить послом США при НАТО бывшего и. о. генпрокурора Уитэкера

Напомним, один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.

Автор: 

США (26489) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+12
Гренелл виступив за створення "автономних зон" для врегулювання війни РФ проти України. Він також припустив, що не буде підтримувати вступ України до НАТО в найближчому майбутньому.
Вот и весь ху#ловский план трампона. Сдача части Украины сразу, а остальной потом.
Дякую 73% американских дегенератов, которые выбрали ещё одно ху#ловское чмо.
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23.11.2024 08:05
+6
той ще козел
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23.11.2024 08:01
+6
Але чомусь всі соратники Трампа мають українофобські погляди, як і він сам. Так що здається, що все ж таки за основу він бере ставлення до України.
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23.11.2024 09:08
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той ще козел
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23.11.2024 08:01 Ответить
марно сподіватись знайти в діжці трампівського лайна бодай чайну ложечку меду

оцей козел, здається, тиснув на Україну щоб ЗЕля змайстрував якийсь компромат на Байдена молодшого

.
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23.11.2024 13:01 Ответить
Однепродукує плани інше посланців.
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23.11.2024 08:03 Ответить
Доживемо побачимо, як воно станеться! Чого його гадати.
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23.11.2024 08:04 Ответить
Гренелл виступив за створення "автономних зон" для врегулювання війни РФ проти України. Він також припустив, що не буде підтримувати вступ України до НАТО в найближчому майбутньому.
Вот и весь ху#ловский план трампона. Сдача части Украины сразу, а остальной потом.
Дякую 73% американских дегенератов, которые выбрали ещё одно ху#ловское чмо.
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23.11.2024 08:05 Ответить
Рудий набирає собі в команду людей не через призму їх відношення до кацапні чи до України, а через призму лояльності до нього самого. Тож не варто тут відразу розганяти зраду.
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23.11.2024 08:19 Ответить
Але чомусь всі соратники Трампа мають українофобські погляди, як і він сам. Так що здається, що все ж таки за основу він бере ставлення до України.
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23.11.2024 09:08 Ответить
та не всі. головні посади, які більше стосуються нас - це Марк Рубіо і Майкл Волц. Марк Рубіо завжди виступав за тотальні санкції проти русні ще з самого початку, тобто з моменту анексії Криму. Майкл Волц - радник з нацбезпеки теж друг України. Тому буде видно далі. зради поки не видно. тому не слід нагнітати.
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23.11.2024 10:08 Ответить
рудий набирає собі в команду людей, котрі так чи інакше в минулому "засвітились" територіальними поступками України,як людьми.котрі ні разу не називали "куйла" злочинцем",та не вказували йому на умову перемовин з ним- виведення всіх до єдиного рашистських окупантів з України, і звільнення території всієї України.Мова іде про людей- прихильників куйла.Це не зрада.а констатація реального стану речей.котрі є в американській політиці новообраного президента США
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23.11.2024 10:00 Ответить
так, виглядає загалом так, особливо оці підмахування ху йлу Нейлона Муска і синка Трампа... Однак Конгрес і Сенат не дозволять Трампу зливати чи ділити Україну. Тож буде видно далі.
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23.11.2024 10:10 Ответить
три роки війни,як і минулі обіцянки США УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ, не вселяють довіри до них...
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23.11.2024 10:49 Ответить
Невже ?

перший тиждень Україна стояла сама, решту із більше як 2,5 років - за допомоги Союзників

чи вам не подобається допомога США на біля 100 💯! млрд. дол. ?

.
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23.11.2024 13:05 Ответить
Ви запитайтеся самі в себе, як Вам подобаються Будапештський туалетний папір,котрий не піходиться навіть для того, щоб з ним сходити і справити нужду,тільки через те, що ним можна задницю роздерти до крові, через лицемірну фальш і брехню обіцяну українському народові ,а ще можна добавити і обіцяний "ленд- ліз" ,можна добавити і заборону США(котрі лобіюють інтереси куйла, через мабуть підкилимні домовленості про неприйняття України в НАТО,що дозволяє рашистському кровопивцю, безнаказанно чинити геноцид українського народу і знищувати Україну...і т.д і тп. Вам подобаєть???Якщо подобається,тоді я Вас розумію,,,
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23.11.2024 16:35 Ответить
Трампон- просто кусок ху#ловского говна. И те, кто его оправдывают- тоже.
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23.11.2024 13:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VNB6sSWypiw
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24.11.2024 12:12 Ответить
Краткая выжимка: Річард Аллан Гренелл розпочав свою кар'єру з призначення президентом Джорджем Бушем в 2001 році на посаду радника представника США в ООН. Саме тоді він публічно заявив, що гей. Це буде активно обговорюватись в США, коли Річард буде намагатись посісти посаду керівника Національної розвідки... Дивним багатьом здаються напади Гренелла на окремих політиків, країни, міжнародні інституції. Все це відбувалося у ранзі посла США. Це викликало нерозуміння, заперечення і звільнення. Є ще одна важлива річ: у всіх процесах, де з'являвся Гренелл рано чи пізно озвучувались певні суми грошей.
Дважды мной подчёркнутое роднит его с ху#ловским агентом Козырем.
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24.11.2024 13:01 Ответить
Шось респи пішли якісь хирляві - не хочуть бачити Украіну в НАТО
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23.11.2024 08:09 Ответить
А ти сам собі скажи, ти хотів би бачити наскрізь корумповану, насичену кацапською агентурою Україну в НАТО? Причому, сьогоднішня влада це свідомий вибір українського народу
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23.11.2024 08:40 Ответить
Це не свідомий вибір, а вибір назло. Назло мудакам, які нічого не робили. Але вибрали найбільшого мудака за весь час.
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23.11.2024 08:45 Ответить
Це називається - назло бабусі відморожу вуха.
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23.11.2024 10:42 Ответить
Зараз дві біди - кацапи - віина і корупція - якшо ми не подолаєм першу то друга буде пох. І корупція - в Турціі Ердоган в день виборів виходить на площу і з мішка роздає гроші
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23.11.2024 08:57 Ответить
А що у НАТО робить Угорщина?
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23.11.2024 09:04 Ответить
В НАТО беруть український народ,а з корупціонерами в українській владі всі західні союзники мають надзвичайно сильні засоби і методи впливу- блокування їхніх рахунків .нерухомість,фірми,створені ними і т.д і т.п.Але ж...корупціонери українські вкладають гроші з України до корупціонерів західних,котрі ними не погано користуються
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23.11.2024 10:06 Ответить
"У 2016 році консалтингова фірма Гренелла отримала понад $100,000 від Фонду "Мадярська фундація Північної Америки" для надання послуг з підтримки зв'язків із громадськістю для угорського уряду під керівництвом суперечливого праворадикального прем'єр-міністра Віктора Орбана. Гренелл не розкрив цей платіж відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA) перед початком роботи в адміністрації Трампа."
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23.11.2024 08:30 Ответить
Кацап епштейн, який має мегавплив на Трампа, відміняється. Тепер нова страшилка Гренелл. Американська журналістика не дуже відрізняється, від "телемарафону" і натальи масейчук💩
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23.11.2024 08:37 Ответить
А люди взагалі скрізь мало фундаментально відрізняються.
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23.11.2024 08:47 Ответить
Трамп підбирає собі людей які імпонують його, світобаченню
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23.11.2024 08:57 Ответить
Скоріше, котрі у рота йому заглядають та виконують бажання трампакса з пів натяка.
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23.11.2024 09:12 Ответить
Це усе, що потрібно знати про відношення до війни в Україні ****%на-трампакса. Перед виборами--"за 24 години закінчу"; після виборів--якийсь 'спецпосланець з війни". Складається враження, що у Штатах (як і в Україні) кандидати на відповідальні посади розставляються з кремля.
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23.11.2024 09:10 Ответить
Чим судити призначення Трампа, ви б краще у себе гандонів у владу не вибирали. З якого дива, Трамп та його люди повинні взагалі перейматися країною дебілів, які обрали собі членограя (!) президентом?
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23.11.2024 13:55 Ответить
а яка різниця між вибраними г..ндонами будь то в Україні,Занзібарі,а чи то в США .та хоч де???
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23.11.2024 16:38 Ответить
Щось коментаторів котрі збирають та публікують всяку нісенітницю значно поменшало

залишились, коментатори

Алекс Мышкевич
"знайти в діжці трампівського лайна бодай чайну ложечку меду
оцей козел, здається, тиснув на Україну щоб ЗЕля змайстрував якийсь компромат на Байдена молодшого"

яким щось здається, хоча фактів і так достатньо від Конгресу
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf

V Mel
"У 2016 році консалтингова фірма Гренелла отримала понад $100,000 від Фонду "Мадярська фундація Північної Америки"
Google взагалі нічого знайти не може, дає посилання тільки на форум.
Тобто свіжа "качка"

Степан Лукашёв
Це усе, що потрібно знати про відношення до війни в Україні ****%на-трампакса. Перед виборами--"за 24 години закінчу"; після виборів--якийсь 'спецпосланець з війни"

Про 24 години буквально ніхто так не сприймав.
Адекватні сприймали як скоріше вирішення, а не затягування.
По факту, ще не став президентом, пройшло менше 3 тижнів, а скільки подій:
- надали дозвіл на застосування далекобійних ракет.
Котрі були додані Джонсоном в закон про допомогу на 61млрд
- адміністрація Байдена майже кожного тижня обіцяє витрати залишки PDA 2022-2024 років у розмірі 9млрд за 8 тижнів до кінця каденції
За останні 3 тижні виділили наступний PDA на 275млн
- нові санкції на банки рф
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23.11.2024 15:05 Ответить
Байден вибачився за "вбивця"
https://youtu.be/T9HhfUYHFr8?t=203
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23.11.2024 16:17 Ответить
 
 