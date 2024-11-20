Трамп планирует назначить послом США при НАТО бывшего и. о. генпрокурора Уитэкера
Дональд Трамп избрал бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтта Уитэкера на должность посла США в НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Трамп в своем заявлении отметил, что Уитэкер был "сильным воином и верным патриотом", который "обеспечит продвижение и защиту интересов Соединенных Штатов", а также "укрепит отношения с нашими союзниками по НАТО и будет твердо противостоять угрозам миру и стабильности".
Выбор Уитэкера в качестве представителя США в НАТО является неожиданным, учитывая, что он работал в правоохранительных органах, а не во внешней политике. Ранее Уитэкер считался потенциальным кандидатом на должность генерального прокурора.
Уитэкер является бывшим прокурором штата Айова и исполнял обязанности генерального прокурора США с ноября 2018 года по февраль 2019 года.
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https://www.youtube.com/watch?v=ecRg7-FFPOo&t=263s
• Державний секретар - не може вести переговори і приїздити в Китай через санкції Пекіна;
• Міністр освіти - має лише свідоцтво про закінчення середньої школи;
• Міністр охорони здоров'я - антищепленик;
• Міністр екології - прихильники виходу з глобальної кліматичної угоди;
• Посол в ООН - виступає за вихід США із ООН.
• Міністр оборони - телеведучий, який заледве не зарубав людину сокирою;
• Міністр юстиції - обвинувачений у сексуальних контактах з неповнолітніми повіями;
• Голова розвідки - російська шпигунка.