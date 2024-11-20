Трамп планирует назначить послом США при НАТО бывшего и. о. генпрокурора Уитэкера

Дональд Трамп избрал бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтта Уитэкера на должность посла США в НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Трамп в своем заявлении отметил, что Уитэкер был "сильным воином и верным патриотом", который "обеспечит продвижение и защиту интересов Соединенных Штатов", а также "укрепит отношения с нашими союзниками по НАТО и будет твердо противостоять угрозам миру и стабильности".

Выбор Уитэкера в качестве представителя США в НАТО является неожиданным, учитывая, что он работал в правоохранительных органах, а не во внешней политике. Ранее Уитэкер считался потенциальным кандидатом на должность генерального прокурора.

Уитэкер является бывшим прокурором штата Айова и исполнял обязанности генерального прокурора США с ноября 2018 года по февраль 2019 года.

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