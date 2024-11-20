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Трамп планирует назначить послом США при НАТО бывшего и. о. генпрокурора Уитэкера

майбутній посол США у НАТО Вітакер

Дональд Трамп избрал бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтта Уитэкера на должность посла США в НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Трамп в своем заявлении отметил, что Уитэкер был "сильным воином и верным патриотом", который "обеспечит продвижение и защиту интересов Соединенных Штатов", а также "укрепит отношения с нашими союзниками по НАТО и будет твердо противостоять угрозам миру и стабильности".

Выбор Уитэкера в качестве представителя США в НАТО является неожиданным, учитывая, что он работал в правоохранительных органах, а не во внешней политике. Ранее Уитэкер считался потенциальным кандидатом на должность генерального прокурора.

Уитэкер является бывшим прокурором штата Айова и исполнял обязанности генерального прокурора США с ноября 2018 года по февраль 2019 года.

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Автор: 

НАТО (9978) США (26598) Трамп Дональд (5187)


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Рівень політика

😱ПОРОШЕНКО ПРОГОВОРИВСЯ ПРО ТРАМПА

https://www.youtube.com/watch?v=ecRg7-FFPOo&t=263s
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20.11.2024 20:47 Ответить
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20.11.2024 20:50 Ответить
А що, так можна?
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20.11.2024 21:12 Ответить
Ну, якщо колишнього агента кгб Стєклова (чи як його там було) на посаду директора можна, то чому б і ні?
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20.11.2024 21:32 Ответить
@ В американських соціальних мережах розібрали команду Дональда Трампа :

• Державний секретар - не може вести переговори і приїздити в Китай через санкції Пекіна;

• Міністр освіти - має лише свідоцтво про закінчення середньої школи;

• Міністр охорони здоров'я - антищепленик;

• Міністр екології - прихильники виходу з глобальної кліматичної угоди;

• Посол в ООН - виступає за вихід США із ООН.

• Міністр оборони - телеведучий, який заледве не зарубав людину сокирою;

• Міністр юстиції - обвинувачений у сексуальних контактах з неповнолітніми повіями;

• Голова розвідки - російська шпигунка.

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20.11.2024 21:56 Ответить
 
 