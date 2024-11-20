Трамп планує призначити послом США при НАТО колишнього в.о. генпрокурора Вітакера

Дональд Трамп обрав колишнього виконувача обов’язків генерального прокурора Метта Вітакера на посаду посла США в НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Трамп у своїй заяві зазначив, що Вітакер був "сильним воїном і вірним патріотом", який "забезпечить просування та захист інтересів Сполучених Штатів", а також "зміцнить відносини з нашими союзниками по НАТО та твердо протистоятиме загрозам миру і стабільності".

Вибір Вітакера як представника США в НАТО є несподіваним, враховуючи, що він працював в правоохоронних органах, а не у зовнішній політиці. Раніше Вітакер вважався потенційним кандидатом на посаду генерального прокурора.

Вітакер є колишнім прокурором штату Айова та виконував обов’язки генерального прокурора США з листопада 2018 року по лютий 2019 року.

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