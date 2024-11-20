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Трамп планує призначити послом США при НАТО колишнього в.о. генпрокурора Вітакера

майбутній посол США у НАТО Вітакер

Дональд Трамп обрав колишнього виконувача обов’язків генерального прокурора Метта Вітакера на посаду посла США в НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Трамп у своїй заяві зазначив, що Вітакер був "сильним воїном і вірним патріотом", який "забезпечить просування та захист інтересів Сполучених Штатів", а також "зміцнить відносини з нашими союзниками по НАТО та твердо протистоятиме загрозам миру і стабільності".

Вибір Вітакера як представника США в НАТО є несподіваним, враховуючи, що він працював в правоохоронних органах, а не у зовнішній політиці. Раніше Вітакер вважався потенційним кандидатом на посаду генерального прокурора.

Вітакер є колишнім прокурором штату Айова та виконував обов’язки генерального прокурора США з листопада 2018 року по лютий 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідувальна спільнота США шокована запропонованою Трампом кандидатурою на посаду директора національної розвідки, — Time

Автор: 

НАТО (6426) США (22590) Трамп Дональд (5526)


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Рівень політика

😱ПОРОШЕНКО ПРОГОВОРИВСЯ ПРО ТРАМПА

https://www.youtube.com/watch?v=ecRg7-FFPOo&t=263s
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20.11.2024 20:47 Відповісти
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20.11.2024 20:50 Відповісти
А що, так можна?
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20.11.2024 21:12 Відповісти
Ну, якщо колишнього агента кгб Стєклова (чи як його там було) на посаду директора можна, то чому б і ні?
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20.11.2024 21:32 Відповісти
@ В американських соціальних мережах розібрали команду Дональда Трампа :

• Державний секретар - не може вести переговори і приїздити в Китай через санкції Пекіна;

• Міністр освіти - має лише свідоцтво про закінчення середньої школи;

• Міністр охорони здоров'я - антищепленик;

• Міністр екології - прихильники виходу з глобальної кліматичної угоди;

• Посол в ООН - виступає за вихід США із ООН.

• Міністр оборони - телеведучий, який заледве не зарубав людину сокирою;

• Міністр юстиції - обвинувачений у сексуальних контактах з неповнолітніми повіями;

• Голова розвідки - російська шпигунка.

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20.11.2024 21:56 Відповісти
 
 