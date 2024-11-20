Трамп планує призначити послом США при НАТО колишнього в.о. генпрокурора Вітакера
Дональд Трамп обрав колишнього виконувача обов’язків генерального прокурора Метта Вітакера на посаду посла США в НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Трамп у своїй заяві зазначив, що Вітакер був "сильним воїном і вірним патріотом", який "забезпечить просування та захист інтересів Сполучених Штатів", а також "зміцнить відносини з нашими союзниками по НАТО та твердо протистоятиме загрозам миру і стабільності".
Вибір Вітакера як представника США в НАТО є несподіваним, враховуючи, що він працював в правоохоронних органах, а не у зовнішній політиці. Раніше Вітакер вважався потенційним кандидатом на посаду генерального прокурора.
Вітакер є колишнім прокурором штату Айова та виконував обов’язки генерального прокурора США з листопада 2018 року по лютий 2019 року.
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https://www.youtube.com/watch?v=ecRg7-FFPOo&t=263s
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• Міністр освіти - має лише свідоцтво про закінчення середньої школи;
• Міністр охорони здоров'я - антищепленик;
• Міністр екології - прихильники виходу з глобальної кліматичної угоди;
• Посол в ООН - виступає за вихід США із ООН.
• Міністр оборони - телеведучий, який заледве не зарубав людину сокирою;
• Міністр юстиції - обвинувачений у сексуальних контактах з неповнолітніми повіями;
• Голова розвідки - російська шпигунка.