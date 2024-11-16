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Розвідувальна спільнота США шокована запропонованою Трампом кандидатурою на посаду директора національної розвідки, — Time

Трамп та Габбард

Співробітники американської розвідки шоковані рішенням новообраного президента Дональда Трампа призначити Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки США.

Про це пише Time, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Зазначається, що колишня конгресвумен-демократка, яка перейшла до Республіканської партії, не має жодного досвіду роботи в розвідці. Якщо Трамп доб'ється свого, Габбард доручать нагляд за 16 розвідувальними агентствами країни, також вона матиме доступ до найсекретніших програм національної безпеки США.

"Ми всі ошелешені", — зазначив один із чинних співробітників розвідки, який працював при кількох попередніх адміністраціях. Видання пише, що аналітики розвідки найбільше занепокоєні тим, що Габбард у ролі директорки Національної розвідки може почати цензурувати розвідувальні висновки, які критикують Росію, та припинити фінансування "потенційно перспективних розслідувань".

Також є занепокоєння, що обмін розвідданими може сповільнитися, коли Трамп вступить на посаду в січні, повідомило західне джерело в службах безпеки у коментарі для агенції Reuters. Це потенційно вплине на "П'ять очей" — розвідувальний альянс, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія, зазначає агенція.

Посада директора національної розвідки була створена після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Кандидат на цю посаду потребує схвалення Комітету з розвідки Сенату, який перевіряє як фінансову інформацію, так і результати перевірки кандидата з боку ФБР. Ці перевірки проводять, щоб переконатися, що кандидат не має значних непогашених боргів або зв’язків з іноземними урядами, які можуть скомпрометувати координацію роботи тисяч співробітників розвідки у ФБР, ЦРУ та інших агентствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обрав ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки

Time зазначає, що Габбард майже не має досвіду в галузі розвідки. Протягом восьми років у Конгресі вона жодного разу не працювала в Комітеті з розвідки Палати представників, натомість її призначили до комітетів із питань Збройних сил, закордонних справ і внутрішньої безпеки. Перед тим як стати членом Конгресу, Габбард служила в Іраку у 2004 році, де вона була спеціалісткою в медичній роті 29-го батальйону підтримки. Наразі вона є офіцеркою Резерву Армії США.

Водночас протягом останнього десятиліття Габбард виділялася своїми поглядами на зовнішню політику. Вона довгий час скептично ставилася до аналізу американської розвідки та висловлювала думки, які перегукуються з російською пропагандою, пише Time.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росії Габбард заявляла, що саме США винні у російській агресії, оскільки "провокували" агресора протягом багатьох років, а "правляча еліта Вашингтона використовує українців для знищення якомога більшої кількості росіян". Крім того, Габбард поширювала дезінформацію про "розробку зброї масового знищення в українських біолабораторіях", наголошує видання.

Габбард, зокрема, відома й тим, що мала зустріч із сирійським диктатором Башаром Асадом, критично ставилася до ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані та називала політику США стосовно України "другим Афганістаном".

Також читайте: Трамп обрав на посаду Генпрокурора США конгресмена Гетца, який блокував допомогу Україні

Автор: 

розвідка (3854) США (22455) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+40
це ще не найвища стадія ****.
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16.11.2024 01:40
+27
бачили очі що купували. Їжте, хай вам повилазить
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16.11.2024 01:38
+27
Розвідувальна спільнота вже бачила прес-секретаря трампа? А там не просто 29-ти річна моделька, вона (скажу це по секрету розвідувальній спільноті) онучка савєцкава художника, який втік до Америки. Хоча, ми всі знаємо, що втікти з совка міг лише агент кагебе. У трампона якась патологічна любов до всього радянсько-кацапського.
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16.11.2024 01:57
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Так це схоже, що трамп з маском навчилися у кремлядської агентури в українській владі як "правильно" вибори проводити, щоб захопити всю владу в країні і потім знищити її зсередини.
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17.11.2024 04:09 Відповісти
Чому нам Баканова можна, а їм Тулсі ні?
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16.11.2024 05:37 Відповісти
Бо США має 200 років досвіду, а Україна 30
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16.11.2024 06:54 Відповісти
Ну так і Тулсі конгресменка, офіцер, а не конферансьє ТОВ «Квартал 95»,
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16.11.2024 07:51 Відповісти
Ну так і Сальдо з Балицьким екс депутати Верховної Ради, Сальдо ще й тричі мер Херсона - обидва місцеві, а не тульскіє КГБшники
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16.11.2024 08:05 Відповісти
Вона - офіцер-МЕДИК, вона не з ЦРУ чи АНБ! Така собі заокеанська Безугла (яка теж лікар).
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16.11.2024 11:53 Відповісти
Саме так, але голосувальщики по приколу , що зараз цілують Трампа у дупу , цього не розуміють
Вона не тільки без досвіду , але і скомпрометована цитуванням рашиської пропаганди
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16.11.2024 13:07 Відповісти
Пфф , що то , що то тільки настільки відкрито навід підкацапник баканов не цитував рашиські методички

Водночас протягом останнього десятиліття Габбард виділялася своїми поглядами на зовнішню політику. Вона довгий час скептично ставилася до аналізу американської розвідки та висловлювала думки, які перегукуються з російською пропагандою, пише Time.
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16.11.2024 13:05 Відповісти
Ви дивуєтесь призначенню трампом ???Але не дивуєтесь призначенням зе-блазнем дебілкуватого,гламурного буданова,який не вилазив зефірів кацапсько-алігархизчного марафану?
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16.11.2024 05:47 Відповісти
Які розумні, краще подивіться до чого довели власну країну.
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16.11.2024 06:07 Відповісти
И вы хотите сделать такое же? Правильным путем идете!
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16.11.2024 09:01 Відповісти
Вчиться на чужих помилках (наших)
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16.11.2024 10:45 Відповісти
Світ котиться у прірву, його захоплють дегенерати, у нас 73%, в США більше половини. І головне, коли починається жопа, вони у цьому звинувачують кого завгодно, тільки не себе і свій ідіотизм.
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16.11.2024 06:07 Відповісти
Демократів не хочуть,їхні трансгендереі переходи в школах,не подобаються виборцям.Саме це прірва.США не на цьому збудовані.
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16.11.2024 06:18 Відповісти
Та ні , питання в мухлежах MUDска якими він зараз вихваляється
Та і у тому . що лохи повірили у "голосування по приколу" , як Україна у 2019
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16.11.2024 06:53 Відповісти
Лохи тут.Непотрібно всіх по цьому рівняти.Трамп вже керував.І виборці захотіли ще цього.
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16.11.2024 11:46 Відповісти
Лохи і там і тут
Голосують за рупорів кремля , прості рішення і "просто перестать стрелять"
Як під копирку
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16.11.2024 13:08 Відповісти
Ні, виборці були ошукані MUDском
І його "таргетною" рекламою з фейками про Харіс
Ну як свого часу "фейками" про Пороха була зроблена помилка 2019

І найрозумніші вже це зрозуміли
Продажі стикерів проти Ілона Маска вибухнули після виборів: водії клеять їх на свої Tesla
https://meta.ua/uk/news/world/229176-prodazhi-stikeriv-proti-ilona-maska-vibuhnuli-pislya-viboriv-vodiyi-kleyat-yih-na-svoyi-tesla/
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16.11.2024 13:10 Відповісти
Виборці добре знали,за кого голосують.Нехай водії спалять ті Тесли.Деякі виборці розбивали телевізори,на яких був Трамп,деякі головою в двері билися.Бачив такі відосики.Це набагато дієвіше.Бо стікери,це не серйозно.
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16.11.2024 14:18 Відповісти
Шоковані? А не треба було пускати долю світу, Штатів і власну долю на самоплив. Бо самопливом тільки вухо зачепили. Треба було вирішувати проблему професійно.
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16.11.2024 06:32 Відповісти
Нагадало постпомаранчеві часи(
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16.11.2024 06:36 Відповісти
Баканова краще б взяв.
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16.11.2024 06:42 Відповісти
З такими призначеннями Трамп може і не дожитити до інагурації. Діп стейт не дасть.
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16.11.2024 06:50 Відповісти
Не думаю. Скоріш за все вони навпаки не будуть протидіяти , щоб показати лохам наслідки "голосування по приколу"
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16.11.2024 06:55 Відповісти
Так він такими призначеннями якраз і націлений на розвал діпстейт
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16.11.2024 12:23 Відповісти
Цікаво, невже в розвідці не знайдеться любителя радикальних рішень.
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16.11.2024 07:46 Відповісти
А хіба затвердження сенатом на цю посаду не потрібно? "Відповідно до https://en.wikipedia.org/wiki/Title_50_of_the_United_States_Code 50 U.S.C. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/3026 § 3026 , «за звичайних обставин бажано», щоб або Директор, або перший заступник Директора Національної розвідки був офіцером на дійсній службі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 збройних силах або мав підготовку чи досвід діяльності у військовій розвідці. Військовий офіцер може займати тільки одну з двох посад в будь-який момент часу. Статут не визначає, яке звання буде мати офіцер під час перебування на посаді. Директор Національної розвідки, який призначається президентом США і має бути затверджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сенатом США , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1 підпорядкований президенту США https://en.wikipedia.org/wiki/Powers_of_the_president_of_the_United_States [en] ." (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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16.11.2024 14:59 Відповісти
Таки американська система має захист від дурня.
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16.11.2024 15:02 Відповісти
Нужно, конечно, но Сенат со следующего года в руках республиканцев, они утвердят все, что Трамп скажет.
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16.11.2024 16:44 Відповісти
Республіканська партія - це не ранні "Слуги народу", вони Трампу нічого не винні.
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17.11.2024 07:41 Відповісти
якщо не подобається
ЗЕ може поділитися бакановим-така ж паскуда..
та ще досі жива ,мерзота
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16.11.2024 07:51 Відповісти
А как он Китаю будет противостоять с парализованной разведкой?
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16.11.2024 07:55 Відповісти
У них дід із паралізованим мозком керував державою.
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16.11.2024 08:18 Відповісти
у діда була обамівська команда, яка хоч херово, але керувала. а тут просто із зоопарку і психдиспансеру випустили прямо в білий дім
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16.11.2024 10:03 Відповісти
Цей дід другий раз скоро керуватиме
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16.11.2024 10:35 Відповісти
Ну тепер поміняли одного діда на іншого. Трампу на момент інавгурації в січні 2025 буде стільки ж років, як Байдену на момент інавгурації в січні 2021!

Ну от була нормальна кандидатура у респів Нікі Хейлі. Молода, освічена, із адекватними поглядами. Чим не влаштувала?
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16.11.2024 11:56 Відповісти
Помилка, не керував ,а керує
Трамп найстаріший президент в історії
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16.11.2024 13:11 Відповісти
Перевірте її хату - якщо там нема Гогілашвілі, то все не так страшно.
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16.11.2024 08:29 Відповісти
Она не разминирует поля перед мексикано-китайской армией вторжения и не будет кричать - "финансирование армии это популизм,жрите шашлык войны не будет",так что из страны где такое вытворяли никто не имеет право что то говорить про нее.
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16.11.2024 09:04 Відповісти
а із країни, що фактично вбила свій етнос, розчинаючи його в потоках мігрантів, можуть шось там говорити?
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16.11.2024 10:06 Відповісти
А США - взагалі країна мігрантів і що далі?
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16.11.2024 11:49 Відповісти
саме тому, мабуть, вони хочуть вигнати всіх нелегалів і побудувати стіну
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16.11.2024 17:18 Відповісти
У них якесь вибіркове ставлення до мігрантів. Бо є Маск, Спатц, індус і тд...
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16.11.2024 17:26 Відповісти
А з кацапським їзиком взагалі краще мовчати в ганчірку.
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16.11.2024 11:03 Відповісти
Заспокійливого випийте- це лише початок..
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16.11.2024 09:12 Відповісти
І це ще Трамп навіть не приступив до виконання повноважень. Все найкраще та найцікавіше від цього пройдисвіта ще попереду. Я б на місці американців готувався до великих проблем, в тому числі міжнародних...
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16.11.2024 09:16 Відповісти
Почалося...Перегрівся...Скоро почне їсти мило.....або Маска
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16.11.2024 09:22 Відповісти
Жираф большой, ему видней!
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16.11.2024 09:30 Відповісти
Земля, що вступила в еру дебілоїдів?
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16.11.2024 09:41 Відповісти
Клоунада - заразна хвороба. Нею хворіють як в східної так і в західній півкулі.
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16.11.2024 10:29 Відповісти
***!! При першому трумпі такого не було!
Він відкрито буде знищувати розвідку і сили Національної Безпеки!!
Прастой парєнь із народа, размініровать, отвесті войска, сойьісь по сєрєдінє...

Доречі, війська вивести з Афгану підписав саме Трумп 1.0 ! Джо Бідоненко тільки виконував, бо на його каденцію припало більша частина роботи, згідно Плану
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16.11.2024 10:45 Відповісти
Трампістам подобається його вибір. Кожна кандидатура будь-якого фріка буде підтримана його сектою. Вибір клінічних ідіотів та дегенератів, як сам трампон.
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16.11.2024 10:51 Відповісти
Нещодавно на співбесіді мене спитали, які якості я найбільше ціную в людині. Тоді я відповів: професіоналізм та порядність.
Дивлюся на призначення Трампа, який цінує в людях лише лояльність, та й дивуюся, як далеко він заїде та що з цього вийде. Керувати цими людьми буде Маск чи кремль?
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16.11.2024 11:08 Відповісти
Безугла.
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16.11.2024 11:17 Відповісти
Чому дивується розвідувальна спільнота США про кандидатуру тієї особи? В нас керівником СБУ був ванька бакланов, дружбан Вовки Боневтіка Потужного, який є прихожанином московської секти УПЦ та має дружину та коханку з кацапським громадянством. А секретарка Володі Боневтіка, шмара із "95 кварталу", яка фоткалася на московії біля "зірки" пуйлу і не мало ніяких допусків до секретки, була присутня при всіх нарадах силовиків. В США то є Конгрес та служба проведення серйозних перевірок витоку інформації, а в нас Потужний призначив керівником внутрішньої безпеки СБУ агента ФСБ наумова, навіть присвоїв йому генерала, який всі секркати про агентуру вивіз кацапам.
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16.11.2024 11:49 Відповісти
Непрофесіоналізм - це найгірше. Через нього починається розвал управління, розбещення інституцій, крадівництво, корабельні сосни, баканови, демченки і т.д. Таке відчуття, що Трамп хоче зламати американський так званий Deep State і трансформувати США до авторитаризму шляхом призначення лояльних друзів, а не професіоналів.
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16.11.2024 12:10 Відповісти
Европа учится на нашем примере воевать ...
Трамп на примере Гаранта учится назначать ...
Век живи , век учись .
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16.11.2024 12:57 Відповісти
ЕСЛИ ОН БЫСТРО ЗАКОНЧИТ ВОЙНУ НА ПРИЕМЛЕМЫХ ДЛЯ НАС УСЛОВИЯХ ТО ХРЕН С ЕГО ДУРНЫМИ НАЗНАЧЕНИЯМИ ...
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16.11.2024 13:38 Відповісти
Лохи ті,хто демократів підтримував.Ось зо Байден казав,за тиранію *****:

https://x.com/********/status/1186989582182694922
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16.11.2024 14:22 Відповісти
У кожного найвеличнішого президента(а Трамп по "величності" і зарозумілості стоїть на одному щаблі із Зегеварою) має бути своя "послиця в Болгарії",а то і не одна.А шо такоє?
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16.11.2024 18:47 Відповісти
З приходом цієї дєушкі обмін розвідданими НАТО з США припиняється. Не можна конюха призначати головним хірургом...
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16.11.2024 19:24 Відповісти
ох, як би не допустити такого...
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16.11.2024 22:34 Відповісти
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