Розвідувальна спільнота США шокована запропонованою Трампом кандидатурою на посаду директора національної розвідки, — Time

Співробітники американської розвідки шоковані рішенням новообраного президента Дональда Трампа призначити Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки США.

Про це пише Time, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Зазначається, що колишня конгресвумен-демократка, яка перейшла до Республіканської партії, не має жодного досвіду роботи в розвідці. Якщо Трамп доб'ється свого, Габбард доручать нагляд за 16 розвідувальними агентствами країни, також вона матиме доступ до найсекретніших програм національної безпеки США.

"Ми всі ошелешені", — зазначив один із чинних співробітників розвідки, який працював при кількох попередніх адміністраціях. Видання пише, що аналітики розвідки найбільше занепокоєні тим, що Габбард у ролі директорки Національної розвідки може почати цензурувати розвідувальні висновки, які критикують Росію, та припинити фінансування "потенційно перспективних розслідувань".

Також є занепокоєння, що обмін розвідданими може сповільнитися, коли Трамп вступить на посаду в січні, повідомило західне джерело в службах безпеки у коментарі для агенції Reuters. Це потенційно вплине на "П'ять очей" — розвідувальний альянс, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія, зазначає агенція.

Посада директора національної розвідки була створена після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Кандидат на цю посаду потребує схвалення Комітету з розвідки Сенату, який перевіряє як фінансову інформацію, так і результати перевірки кандидата з боку ФБР. Ці перевірки проводять, щоб переконатися, що кандидат не має значних непогашених боргів або зв’язків з іноземними урядами, які можуть скомпрометувати координацію роботи тисяч співробітників розвідки у ФБР, ЦРУ та інших агентствах.

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Time зазначає, що Габбард майже не має досвіду в галузі розвідки. Протягом восьми років у Конгресі вона жодного разу не працювала в Комітеті з розвідки Палати представників, натомість її призначили до комітетів із питань Збройних сил, закордонних справ і внутрішньої безпеки. Перед тим як стати членом Конгресу, Габбард служила в Іраку у 2004 році, де вона була спеціалісткою в медичній роті 29-го батальйону підтримки. Наразі вона є офіцеркою Резерву Армії США.

Водночас протягом останнього десятиліття Габбард виділялася своїми поглядами на зовнішню політику. Вона довгий час скептично ставилася до аналізу американської розвідки та висловлювала думки, які перегукуються з російською пропагандою, пише Time.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росії Габбард заявляла, що саме США винні у російській агресії, оскільки "провокували" агресора протягом багатьох років, а "правляча еліта Вашингтона використовує українців для знищення якомога більшої кількості росіян". Крім того, Габбард поширювала дезінформацію про "розробку зброї масового знищення в українських біолабораторіях", наголошує видання.

Габбард, зокрема, відома й тим, що мала зустріч із сирійським диктатором Башаром Асадом, критично ставилася до ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані та називала політику США стосовно України "другим Афганістаном".

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