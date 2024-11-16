Розвідувальна спільнота США шокована запропонованою Трампом кандидатурою на посаду директора національної розвідки, — Time
Співробітники американської розвідки шоковані рішенням новообраного президента Дональда Трампа призначити Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки США.
Про це пише Time, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Зазначається, що колишня конгресвумен-демократка, яка перейшла до Республіканської партії, не має жодного досвіду роботи в розвідці. Якщо Трамп доб'ється свого, Габбард доручать нагляд за 16 розвідувальними агентствами країни, також вона матиме доступ до найсекретніших програм національної безпеки США.
"Ми всі ошелешені", — зазначив один із чинних співробітників розвідки, який працював при кількох попередніх адміністраціях. Видання пише, що аналітики розвідки найбільше занепокоєні тим, що Габбард у ролі директорки Національної розвідки може почати цензурувати розвідувальні висновки, які критикують Росію, та припинити фінансування "потенційно перспективних розслідувань".
Також є занепокоєння, що обмін розвідданими може сповільнитися, коли Трамп вступить на посаду в січні, повідомило західне джерело в службах безпеки у коментарі для агенції Reuters. Це потенційно вплине на "П'ять очей" — розвідувальний альянс, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія, зазначає агенція.
Посада директора національної розвідки була створена після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Кандидат на цю посаду потребує схвалення Комітету з розвідки Сенату, який перевіряє як фінансову інформацію, так і результати перевірки кандидата з боку ФБР. Ці перевірки проводять, щоб переконатися, що кандидат не має значних непогашених боргів або зв’язків з іноземними урядами, які можуть скомпрометувати координацію роботи тисяч співробітників розвідки у ФБР, ЦРУ та інших агентствах.
Time зазначає, що Габбард майже не має досвіду в галузі розвідки. Протягом восьми років у Конгресі вона жодного разу не працювала в Комітеті з розвідки Палати представників, натомість її призначили до комітетів із питань Збройних сил, закордонних справ і внутрішньої безпеки. Перед тим як стати членом Конгресу, Габбард служила в Іраку у 2004 році, де вона була спеціалісткою в медичній роті 29-го батальйону підтримки. Наразі вона є офіцеркою Резерву Армії США.
Водночас протягом останнього десятиліття Габбард виділялася своїми поглядами на зовнішню політику. Вона довгий час скептично ставилася до аналізу американської розвідки та висловлювала думки, які перегукуються з російською пропагандою, пише Time.
Так, від початку повномасштабного вторгнення Росії Габбард заявляла, що саме США винні у російській агресії, оскільки "провокували" агресора протягом багатьох років, а "правляча еліта Вашингтона використовує українців для знищення якомога більшої кількості росіян". Крім того, Габбард поширювала дезінформацію про "розробку зброї масового знищення в українських біолабораторіях", наголошує видання.
Габбард, зокрема, відома й тим, що мала зустріч із сирійським диктатором Башаром Асадом, критично ставилася до ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані та називала політику США стосовно України "другим Афганістаном".
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Вона не тільки без досвіду , але і скомпрометована цитуванням рашиської пропаганди
Водночас протягом останнього десятиліття Габбард виділялася своїми поглядами на зовнішню політику. Вона довгий час скептично ставилася до аналізу американської розвідки та висловлювала думки, які перегукуються з російською пропагандою, пише Time.
Та і у тому . що лохи повірили у "голосування по приколу" , як Україна у 2019
Голосують за рупорів кремля , прості рішення і "просто перестать стрелять"
Як під копирку
І його "таргетною" рекламою з фейками про Харіс
Ну як свого часу "фейками" про Пороха була зроблена помилка 2019
І найрозумніші вже це зрозуміли
Продажі стикерів проти Ілона Маска вибухнули після виборів: водії клеять їх на свої Tesla
https://meta.ua/uk/news/world/229176-prodazhi-stikeriv-proti-ilona-maska-vibuhnuli-pislya-viboriv-vodiyi-kleyat-yih-na-svoyi-tesla/
ЗЕ може поділитися бакановим-така ж паскуда..
та ще досі жива ,мерзота
Ну от була нормальна кандидатура у респів Нікі Хейлі. Молода, освічена, із адекватними поглядами. Чим не влаштувала?
Трамп найстаріший президент в історії
Він відкрито буде знищувати розвідку і сили Національної Безпеки!!
Прастой парєнь із народа, размініровать, отвесті войска, сойьісь по сєрєдінє...
Доречі, війська вивести з Афгану підписав саме Трумп 1.0 ! Джо Бідоненко тільки виконував, бо на його каденцію припало більша частина роботи, згідно Плану
Дивлюся на призначення Трампа, який цінує в людях лише лояльність, та й дивуюся, як далеко він заїде та що з цього вийде. Керувати цими людьми буде Маск чи кремль?
Трамп на примере Гаранта учится назначать ...
Век живи , век учись .
https://x.com/********/status/1186989582182694922