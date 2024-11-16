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Разведывательное сообщество США шокировано предложенной Трампом кандидатурой на должность директора национальной разведки, - Time

Трамп та Габбард

Сотрудники американской разведки шокированы решением новоизбранного президента Дональда Трампа назначить Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки США.

Об этом пишет Time, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Отмечается, что бывшая конгрессвумен-демократ, которая перешла в Республиканскую партию, не имеет никакого опыта работы в разведке. Если Трамп добьется своего, Габбард поручат надзор за 16 разведывательными агентствами страны, также она будет иметь доступ к самым секретным программам национальной безопасности США.

"Мы все ошарашены", - отметил один из действующих сотрудников разведки, работавший при нескольких предыдущих администрациях.

Издание пишет, что аналитики разведки больше всего обеспокоены тем, что Габбард в роли директора Национальной разведки может начать цензурировать разведывательные выводы, которые критикуют Россию, и остановить финансирование "потенциально перспективных расследований".

Также есть беспокойство, что обмен разведданными может замедлиться, когда Трамп вступит в должность в январе, сообщил западный источник в службах безопасности в комментарии для агентства Reuters. Это потенциально повлияет на "Пять глаз" - разведывательный альянс, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, отмечает агентство.

В то же время высокопоставленный сотрудник европейской разведки заявил, что разведывательные органы в странах ЕС "будут прагматичными и готовыми адаптироваться к изменениям".

Должность директора национальной разведки была создана после террористических атак 11 сентября 2001 года. Кандидат на эту должность требует одобрения Комитета по разведке Сената, который проверяет как финансовую информацию, так и результаты проверки кандидата со стороны ФБР. Эти проверки проводят, чтобы убедиться, что кандидат не имеет значительных непогашенных долгов или связей с иностранными правительствами, которые могут скомпрометировать координацию работы тысяч сотрудников разведки в ФБР, ЦРУ и других агентствах.

Time отмечает, что Хаббард почти не имеет опыта в области разведки. В течение восьми лет в Конгрессе она ни разу не работала в Комитете по разведке Палаты представителей, но ее назначили в комитеты по вопросам Вооруженных сил, иностранных дел и внутренней безопасности. Перед тем как стать членом Конгресса, Габбард служила в Ираке в 2004 году, где она была специалистом в медицинской роте 29-го батальона поддержки. Сейчас она является офицером Резерва Армии США.

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Нынешний директор Национальной разведки Аврил Хейнс имеет многолетний опыт работы именно в области разведки, отмечает издание. Хейнс ранее занимала должность заместителя директора ЦРУ в администрации Барака Обамы и была высокопоставленным членом Совета национальной безопасности при президентстве Обамы.

В то же время в течение последнего десятилетия Габбард выделялась своими взглядами на внешнюю политику. Она долгое время скептически относилась к анализу американской разведки и высказывала мысли, перекликающиеся с российской пропагандой, пишет Time.

Так, с начала полномасштабного вторжения России Габбард заявляла, что именно США виноваты в российской агрессии, поскольку "провоцировали" агрессора в течение многих лет, а "правящая элита Вашингтона использует украинцев для уничтожения как можно большего количества россиян". Кроме того, Габбард распространяла дезинформацию о "разработке оружия массового уничтожения в украинских биолабораториях", отмечает издание.

Габбард, в частности, известна и тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критически относилась к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".

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Автор: 

разведка (4171) США (26542) Трамп Дональд (5162)


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Топ комментарии
+40
це ще не найвища стадія ****.
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16.11.2024 01:40
+27
бачили очі що купували. Їжте, хай вам повилазить
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16.11.2024 01:38
+27
Розвідувальна спільнота вже бачила прес-секретаря трампа? А там не просто 29-ти річна моделька, вона (скажу це по секрету розвідувальній спільноті) онучка савєцкава художника, який втік до Америки. Хоча, ми всі знаємо, що втікти з совка міг лише агент кагебе. У трампона якась патологічна любов до всього радянсько-кацапського.
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16.11.2024 01:57
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Так це схоже, що трамп з маском навчилися у кремлядської агентури в українській владі як "правильно" вибори проводити, щоб захопити всю владу в країні і потім знищити її зсередини.
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17.11.2024 04:09 Ответить
Чому нам Баканова можна, а їм Тулсі ні?
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16.11.2024 05:37 Ответить
Бо США має 200 років досвіду, а Україна 30
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16.11.2024 06:54 Ответить
Ну так і Тулсі конгресменка, офіцер, а не конферансьє ТОВ «Квартал 95»,
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16.11.2024 07:51 Ответить
Ну так і Сальдо з Балицьким екс депутати Верховної Ради, Сальдо ще й тричі мер Херсона - обидва місцеві, а не тульскіє КГБшники
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16.11.2024 08:05 Ответить
Вона - офіцер-МЕДИК, вона не з ЦРУ чи АНБ! Така собі заокеанська Безугла (яка теж лікар).
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16.11.2024 11:53 Ответить
Саме так, але голосувальщики по приколу , що зараз цілують Трампа у дупу , цього не розуміють
Вона не тільки без досвіду , але і скомпрометована цитуванням рашиської пропаганди
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16.11.2024 13:07 Ответить
Пфф , що то , що то тільки настільки відкрито навід підкацапник баканов не цитував рашиські методички

Водночас протягом останнього десятиліття Габбард виділялася своїми поглядами на зовнішню політику. Вона довгий час скептично ставилася до аналізу американської розвідки та висловлювала думки, які перегукуються з російською пропагандою, пише Time.
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16.11.2024 13:05 Ответить
Ви дивуєтесь призначенню трампом ???Але не дивуєтесь призначенням зе-блазнем дебілкуватого,гламурного буданова,який не вилазив зефірів кацапсько-алігархизчного марафану?
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16.11.2024 05:47 Ответить
Які розумні, краще подивіться до чого довели власну країну.
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16.11.2024 06:07 Ответить
И вы хотите сделать такое же? Правильным путем идете!
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16.11.2024 09:01 Ответить
Вчиться на чужих помилках (наших)
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16.11.2024 10:45 Ответить
Світ котиться у прірву, його захоплють дегенерати, у нас 73%, в США більше половини. І головне, коли починається жопа, вони у цьому звинувачують кого завгодно, тільки не себе і свій ідіотизм.
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16.11.2024 06:07 Ответить
Демократів не хочуть,їхні трансгендереі переходи в школах,не подобаються виборцям.Саме це прірва.США не на цьому збудовані.
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16.11.2024 06:18 Ответить
Та ні , питання в мухлежах MUDска якими він зараз вихваляється
Та і у тому . що лохи повірили у "голосування по приколу" , як Україна у 2019
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16.11.2024 06:53 Ответить
Лохи тут.Непотрібно всіх по цьому рівняти.Трамп вже керував.І виборці захотіли ще цього.
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16.11.2024 11:46 Ответить
Лохи і там і тут
Голосують за рупорів кремля , прості рішення і "просто перестать стрелять"
Як під копирку
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16.11.2024 13:08 Ответить
Ні, виборці були ошукані MUDском
І його "таргетною" рекламою з фейками про Харіс
Ну як свого часу "фейками" про Пороха була зроблена помилка 2019

І найрозумніші вже це зрозуміли
Продажі стикерів проти Ілона Маска вибухнули після виборів: водії клеять їх на свої Tesla
https://meta.ua/uk/news/world/229176-prodazhi-stikeriv-proti-ilona-maska-vibuhnuli-pislya-viboriv-vodiyi-kleyat-yih-na-svoyi-tesla/
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16.11.2024 13:10 Ответить
Виборці добре знали,за кого голосують.Нехай водії спалять ті Тесли.Деякі виборці розбивали телевізори,на яких був Трамп,деякі головою в двері билися.Бачив такі відосики.Це набагато дієвіше.Бо стікери,це не серйозно.
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16.11.2024 14:18 Ответить
Шоковані? А не треба було пускати долю світу, Штатів і власну долю на самоплив. Бо самопливом тільки вухо зачепили. Треба було вирішувати проблему професійно.
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16.11.2024 06:32 Ответить
Нагадало постпомаранчеві часи(
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16.11.2024 06:36 Ответить
Баканова краще б взяв.
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16.11.2024 06:42 Ответить
З такими призначеннями Трамп може і не дожитити до інагурації. Діп стейт не дасть.
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16.11.2024 06:50 Ответить
Не думаю. Скоріш за все вони навпаки не будуть протидіяти , щоб показати лохам наслідки "голосування по приколу"
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16.11.2024 06:55 Ответить
Так він такими призначеннями якраз і націлений на розвал діпстейт
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16.11.2024 12:23 Ответить
Цікаво, невже в розвідці не знайдеться любителя радикальних рішень.
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16.11.2024 07:46 Ответить
А хіба затвердження сенатом на цю посаду не потрібно? "Відповідно до https://en.wikipedia.org/wiki/Title_50_of_the_United_States_Code 50 U.S.C. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/3026 § 3026 , «за звичайних обставин бажано», щоб або Директор, або перший заступник Директора Національної розвідки був офіцером на дійсній службі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 збройних силах або мав підготовку чи досвід діяльності у військовій розвідці. Військовий офіцер може займати тільки одну з двох посад в будь-який момент часу. Статут не визначає, яке звання буде мати офіцер під час перебування на посаді. Директор Національної розвідки, який призначається президентом США і має бути затверджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сенатом США , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1 підпорядкований президенту США https://en.wikipedia.org/wiki/Powers_of_the_president_of_the_United_States [en] ." (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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16.11.2024 14:59 Ответить
Таки американська система має захист від дурня.
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16.11.2024 15:02 Ответить
Нужно, конечно, но Сенат со следующего года в руках республиканцев, они утвердят все, что Трамп скажет.
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16.11.2024 16:44 Ответить
Республіканська партія - це не ранні "Слуги народу", вони Трампу нічого не винні.
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17.11.2024 07:41 Ответить
якщо не подобається
ЗЕ може поділитися бакановим-така ж паскуда..
та ще досі жива ,мерзота
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16.11.2024 07:51 Ответить
А как он Китаю будет противостоять с парализованной разведкой?
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16.11.2024 07:55 Ответить
У них дід із паралізованим мозком керував державою.
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16.11.2024 08:18 Ответить
у діда була обамівська команда, яка хоч херово, але керувала. а тут просто із зоопарку і психдиспансеру випустили прямо в білий дім
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16.11.2024 10:03 Ответить
Цей дід другий раз скоро керуватиме
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16.11.2024 10:35 Ответить
Ну тепер поміняли одного діда на іншого. Трампу на момент інавгурації в січні 2025 буде стільки ж років, як Байдену на момент інавгурації в січні 2021!

Ну от була нормальна кандидатура у респів Нікі Хейлі. Молода, освічена, із адекватними поглядами. Чим не влаштувала?
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16.11.2024 11:56 Ответить
Помилка, не керував ,а керує
Трамп найстаріший президент в історії
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16.11.2024 13:11 Ответить
Перевірте її хату - якщо там нема Гогілашвілі, то все не так страшно.
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16.11.2024 08:29 Ответить
Она не разминирует поля перед мексикано-китайской армией вторжения и не будет кричать - "финансирование армии это популизм,жрите шашлык войны не будет",так что из страны где такое вытворяли никто не имеет право что то говорить про нее.
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16.11.2024 09:04 Ответить
а із країни, що фактично вбила свій етнос, розчинаючи його в потоках мігрантів, можуть шось там говорити?
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16.11.2024 10:06 Ответить
А США - взагалі країна мігрантів і що далі?
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16.11.2024 11:49 Ответить
саме тому, мабуть, вони хочуть вигнати всіх нелегалів і побудувати стіну
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16.11.2024 17:18 Ответить
У них якесь вибіркове ставлення до мігрантів. Бо є Маск, Спатц, індус і тд...
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16.11.2024 17:26 Ответить
А з кацапським їзиком взагалі краще мовчати в ганчірку.
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16.11.2024 11:03 Ответить
Заспокійливого випийте- це лише початок..
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16.11.2024 09:12 Ответить
І це ще Трамп навіть не приступив до виконання повноважень. Все найкраще та найцікавіше від цього пройдисвіта ще попереду. Я б на місці американців готувався до великих проблем, в тому числі міжнародних...
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16.11.2024 09:16 Ответить
Почалося...Перегрівся...Скоро почне їсти мило.....або Маска
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16.11.2024 09:22 Ответить
Жираф большой, ему видней!
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16.11.2024 09:30 Ответить
Земля, що вступила в еру дебілоїдів?
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16.11.2024 09:41 Ответить
Клоунада - заразна хвороба. Нею хворіють як в східної так і в західній півкулі.
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16.11.2024 10:29 Ответить
***!! При першому трумпі такого не було!
Він відкрито буде знищувати розвідку і сили Національної Безпеки!!
Прастой парєнь із народа, размініровать, отвесті войска, сойьісь по сєрєдінє...

Доречі, війська вивести з Афгану підписав саме Трумп 1.0 ! Джо Бідоненко тільки виконував, бо на його каденцію припало більша частина роботи, згідно Плану
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16.11.2024 10:45 Ответить
Трампістам подобається його вибір. Кожна кандидатура будь-якого фріка буде підтримана його сектою. Вибір клінічних ідіотів та дегенератів, як сам трампон.
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16.11.2024 10:51 Ответить
Нещодавно на співбесіді мене спитали, які якості я найбільше ціную в людині. Тоді я відповів: професіоналізм та порядність.
Дивлюся на призначення Трампа, який цінує в людях лише лояльність, та й дивуюся, як далеко він заїде та що з цього вийде. Керувати цими людьми буде Маск чи кремль?
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16.11.2024 11:08 Ответить
Безугла.
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16.11.2024 11:17 Ответить
Чому дивується розвідувальна спільнота США про кандидатуру тієї особи? В нас керівником СБУ був ванька бакланов, дружбан Вовки Боневтіка Потужного, який є прихожанином московської секти УПЦ та має дружину та коханку з кацапським громадянством. А секретарка Володі Боневтіка, шмара із "95 кварталу", яка фоткалася на московії біля "зірки" пуйлу і не мало ніяких допусків до секретки, була присутня при всіх нарадах силовиків. В США то є Конгрес та служба проведення серйозних перевірок витоку інформації, а в нас Потужний призначив керівником внутрішньої безпеки СБУ агента ФСБ наумова, навіть присвоїв йому генерала, який всі секркати про агентуру вивіз кацапам.
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16.11.2024 11:49 Ответить
Непрофесіоналізм - це найгірше. Через нього починається розвал управління, розбещення інституцій, крадівництво, корабельні сосни, баканови, демченки і т.д. Таке відчуття, що Трамп хоче зламати американський так званий Deep State і трансформувати США до авторитаризму шляхом призначення лояльних друзів, а не професіоналів.
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16.11.2024 12:10 Ответить
Европа учится на нашем примере воевать ...
Трамп на примере Гаранта учится назначать ...
Век живи , век учись .
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16.11.2024 12:57 Ответить
ЕСЛИ ОН БЫСТРО ЗАКОНЧИТ ВОЙНУ НА ПРИЕМЛЕМЫХ ДЛЯ НАС УСЛОВИЯХ ТО ХРЕН С ЕГО ДУРНЫМИ НАЗНАЧЕНИЯМИ ...
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16.11.2024 13:38 Ответить
Лохи ті,хто демократів підтримував.Ось зо Байден казав,за тиранію *****:

https://x.com/********/status/1186989582182694922
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16.11.2024 14:22 Ответить
У кожного найвеличнішого президента(а Трамп по "величності" і зарозумілості стоїть на одному щаблі із Зегеварою) має бути своя "послиця в Болгарії",а то і не одна.А шо такоє?
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16.11.2024 18:47 Ответить
З приходом цієї дєушкі обмін розвідданими НАТО з США припиняється. Не можна конюха призначати головним хірургом...
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16.11.2024 19:24 Ответить
ох, як би не допустити такого...
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16.11.2024 22:34 Ответить
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