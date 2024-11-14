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Новости Война
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Кандидат в госсекретари США Рубио пообещал обеспечивать "мир через силу"

Рубіо пообіцяв забезпечувати мир через силу

Сенатор Марк Рубио, которого Дональд Трамп планирует назначить государственным секретарем США, сказал, что будет обеспечивать "мир через силу" после вступления в должность.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал руководство Госдепом огромной ответственностью и для него является "большой честью" такое доверие со стороны Трампа.

"На посту Госсекретаря я ежедневно буду работать над реализацией его внешнеполитической повестки дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", - подчеркнул Рубио.

Рубіо пообіцяв забезпечувати мир через силу

Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Также читайте: Администрация США до конца каденции предоставит Украине существенную военную помощь, - МИД

Автор: 

США (26511)


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Топ комментарии
+20
Сказати - мир через силу - не сказати нічого, доки не буде ясно, до кого застосується ця "сила".
Якщо забздять поперти на рашистів - тоді примусять Україну - воно ж те ж ніби мир через силу.
А те, що воювати з рашистами бздять - відкрито три роки говорять.
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14.11.2024 13:19
+17
Я навіть здогадуюсь,до кого буде застосована ця "сила"...
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14.11.2024 13:13
+13
Ну то почни з *уйла-продемонструй силу і зажени кацапів ''в стойло''!
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14.11.2024 13:13
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Правила форума Совет форумчан
Господь каже: «Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його» (Мф. 11:12)
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14.11.2024 13:11 Ответить
Со дней Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилие имеют доступ в него.
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14.11.2024 17:24 Ответить
Господь,має на увазі духовний світ(царство небесне).В земному житті все здобувається згодою.Поки що рашистський антихрист сіє зерна незгоди по цілому світі,а від так веде війну.чинить геноцид українського народу і розруху в Україні...Матвій каже в Євагелії-

18 Істинно кажу вам: Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі.

19 Знов істинно кажу вам: Коли двоє з вас згодиться на землі просити що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним;

20 бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них."
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14.11.2024 20:31 Ответить
У тєбя ашипка в нике, Алєнь.
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14.11.2024 13:16 Ответить
В інтересах американців та Америки бути світовим Жандармом. Може колись Україна буде, поки що Америка.
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14.11.2024 13:18 Ответить
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів людських та Божих, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) разом з Словаччиною(49053)кв.км ,або Угорщина (95030) + Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір таким гарантам і миротворцям -збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? От тобі і "Миру мир"???
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14.11.2024 14:39 Ответить
Який тиск? Хохли самі хотіли продаватися за пару тисяч доларів, аж із шкури лізли. Взяти хоча б письменника Драча, цього "голуба миру". Чим пояснити його заклики до позбавлення України ядерної зброї, як не продажністю за копійки, за "тридцять срібняків". Та якби тільки Драч. Тоді була ціла плеяда письменників-політичних діячів, готових продаватися за копійки. Тому перед українським народом завжди гостро стоїть питання очищення від різної продажної швалі.
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14.11.2024 15:43 Ответить
, яке ж ти кончене. То по-твоєму, Швеція, Австрія, Швейцарія - продажні? Приклад нейтральних - шанованих і успішних держав - надихав письменників і вчених, які після Чорнобиля створили Народний Рух, що пропагував ідею незалежної, миролюбної, нейтральної, шанованої у світі України .
Ти вирішило в самі основи плюнути, оббріхувати тих, хто стояв біля витоків ******** Української держави? Свої огидні якості, такі як продажність, - ти вирішило приписати чесним і порядним людям - І..Драчу, Ю.Щербаку, Д.Павличку, Лесю Танюку, В.Яворівському, доктору економічних наук В.Черняку, НДІ автоматики, кібернетики, математики, колоїдної хімії, які пвдтримали РУХ і поділяли його погляди на майбутню нейтральну Україну, як і все суспільство в цілому.
Нікому в той час не могло прийти в голову, що знову відродиться фашизм і де ?? -в росії. У Дж.Буша й Клінтона спитай, чи тисли на Україну.

Зареєструвалося аж навесні 2024, через 10 років війни рф проти України, щоб гадити й розвалювати Україну зсередини, оббріхувати тих, хто став біля витоків ******** Української держави.
Чи просто мізків не вистачає зрозуміти ті процеси, що відбувалися в кінці 80-х -початку 90-х р.р.?
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14.11.2024 16:58 Ответить
, це тобі, неук, відповідь.
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14.11.2024 16:59 Ответить
Мабуть, Robert 544f939а особливий працівник, бо його нік не копіюється.
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14.11.2024 17:03 Ответить
Йди вари борщ на кухню, а не виси на Цензорі. З твоїм інтелектом, точніше, його відсутністю це протипоказно.
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14.11.2024 17:13 Ответить
Яка ж ти тупа, як підошва. Чи були Швеція, Австрія, Швейцарія ядерними державами? Ні не були! Ядерної зброї в них не було зовсім. А в Україні був третій по величині в світі ядерний потеціал. Тільки останні кретини могли відмовитись від цього потенціалу. Якби в Україні ця ядерна зброя залишилась, цієї війни не було б зовсім. Але не вийшло , бо зграя продажних хохлів вирішила за пару доларів ( "тридцять срібняків")віддати ядерну зброю. Тепер їжте!
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14.11.2024 17:10 Ответить
А раскололи Народный Рух кто? Выше перечисленные. И не только. И всё подобное было например с 1917 по 1920гг, как под копирку. По граблям и по кругу из века в век.
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14.11.2024 19:37 Ответить
Ну то почни з *уйла-продемонструй силу і зажени кацапів ''в стойло''!
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14.11.2024 13:13 Ответить
Читайте уважно. Американці понад усе. Не бачив, щоб Трамп чи Рубіо вважали Україну частиною США, тому не очікуйте, що мир буде забезпечений для будь-кого за межами США
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14.11.2024 13:16 Ответить
Нагадаю вам наше гасло - Україна понад усе !
Звичайно ,для Трампа головне-це добробут
громадян США .
Що в цьому дивного ?
Але доля України це також для нього на часі .

"Не бачив ,щоб Трамп чи Рубіо вважали Україну
частиною США ..."
А це вже дурість .
Для чого їм таке вважати ?

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14.11.2024 13:46 Ответить
може досить уже бути упоротою трампісткою? судячи уже не з заяв, а з реальних кроків Трампа, то він на всі ключові пости призначає не просто упоротих маговців, для яких Америка понад усе, а й тих, які мають чітку антиукраїнську позицію (нова голова нацрозвідки Талсі Габард, яка просувала з 22-го року дичину про біолабораторії в Україні і прочі наративи кремлівської пропаганди і неодноразово брала участь у шоу на каналі **********).
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15.11.2024 03:27 Ответить
Насамперед команда Трампа має проамериканську
позицію .
І що в цьому дивного ?
А відносно України всі вони будуть діяти виключно
по вказівкам Трампа .

Не має значення хто трампіст а хто ні .
Має значення залежність України від США і те ,
що президентом цієї країни на 4 роки вибраний
Трамп ,хотіли ми цього чи ні .
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15.11.2024 07:26 Ответить
проамериканська позиція для США - це позиція ізоляціонізму. а це для Штатів ганебно, бо Штати - це світовий гегемон, на якого покладений найбільший обов'язок збереження світового порядку і стабільності. тому і штаб-квартира ООН в Нью-Йорку, а не в мацкві чи в Парижі... Ось у цьому і є дивність. А призначенням у свою команду завсігдатаїв ху йловських передач - це плювок в обличчя України. показовий плювок. Це демонструє відношення Трампа до України. Надія на Сенат, який не затвердить ту прикацаплену ************ Тулсі Габбард на посаду керівника розвідки. Американский народ обрав Трампа президентом, щоб той достойно керував країною і не назначав ведучого телеканалу головою Пентагону.
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15.11.2024 07:59 Ответить
він коли їх призначав про Україну не думав зовсім.
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15.11.2024 08:06 Ответить
та все він думав.
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15.11.2024 08:08 Ответить
Я навіть здогадуюсь,до кого буде застосована ця "сила"...
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14.11.2024 13:13 Ответить
Тут і здогадуватись нічого .
Мир через силу - це програма Майка Помпео .
Силу ,звичайно ,до раші .

І не потрібно тут іронії .
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14.11.2024 13:34 Ответить
Та яка тут нахрєн іронія. Я ж тільки за те,щоби ви були праві-та реалії на протилежне вказують.
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14.11.2024 13:52 Ответить
Які реалії ?
Реалії будуть починаючи з 21.01.25 .
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14.11.2024 14:02 Ответить
Реалії з 2014 року. Чи ви пізніше народились?
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14.11.2024 14:32 Ответить
> Силу ,звичайно ,до раші .
> І не потрібно тут іронії .

Шановна Джавеліна Байрактарівна ПесПатронівна .

Вже і Помпео з команди викинули, й відкритих прорашистських додіків трамп підбирає в команду. А ви все в рожевих окулярах.
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14.11.2024 14:32 Ответить
)))))...Звісно що нам перекриють ВСЕ..ото й буде їхня сила...
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14.11.2024 23:42 Ответить
Добрим словом і пістолетом
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14.11.2024 13:13 Ответить
Вопрос, к кому он эту силу собираеться применить?
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14.11.2024 13:14 Ответить
Безусловно ,к раше .
И это уже неоднократно озвучивалось Трампом .
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14.11.2024 13:58 Ответить
Які тут варіанти? До росії звичайно.
Яким чином США можуть застосувати силу до України? Ввести війська в Україну, щоб заставити Україну щось здійснити?
Перестати допомагати Україні - це не "застосовувати силу" - це економічний тиск.
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14.11.2024 17:10 Ответить
К Украине, конечно. США хотят себе Бердичев, а для зятя Трампа - Умань. Ну и еще Чоп, что бы иметь границу с ЕС.
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14.11.2024 23:26 Ответить
Он силу собирается не применить а продемонстрировать.
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15.11.2024 05:14 Ответить
Значительная часть "команды" трампона откровенно пропарашная и антиукраинская, как и сам трампон. Возможно, это следствие ЗППП, приобретённых им в своё время на Лубянке.
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14.11.2024 13:15 Ответить
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14.11.2024 13:17 Ответить
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14.11.2024 14:03 Ответить
ЧЕПУХА !
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14.11.2024 13:59 Ответить
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14.11.2024 16:59 Ответить
Головне в майбутніх переговорах, недопустити до переговорів Зеленського, інакше буде ще більша катастрофа в Україні.
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14.11.2024 13:17 Ответить
Зебобі вже показали на вихід а він і щасливий. Будуть робити притулу презиком - осьо вчителям дали 1000 вони намаланять
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14.11.2024 13:20 Ответить
Буде на Україну наїзджати?
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14.11.2024 13:19 Ответить
Сказати - мир через силу - не сказати нічого, доки не буде ясно, до кого застосується ця "сила".
Якщо забздять поперти на рашистів - тоді примусять Україну - воно ж те ж ніби мир через силу.
А те, що воювати з рашистами бздять - відкрито три роки говорять.
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14.11.2024 13:19 Ответить
Та давайте ядерную бомбу сделаем с отработанного ядерного топлива. Там можно с нашими запасами отходов сделать сотни бомб, недавно же новость была о докладе офиса презедента о перспективах возобновления ядерной программы. Как вариант можно развалить в хлам для начала Луганс и Донецк. Это ж наша територия, знач можем тут творить, что угодно без нарушения международного права Показать так сказать силу!!!
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14.11.2024 13:24 Ответить
Ракети не роблять а ви про ядерку. По друге ядерка коли у когось вона є, то засіб стримування а коли вже війна почалась то ніхто зброю масового ураження фактично не використовує.

Думаєте німці не мали хімічної зброї в другу світову, але Гітлер воював в першій війні і добре знав що якщо вони примінять, то і совок використає та це будуть серйозні втрати і для його армії. Єдине де використовували в катакомбах травили.
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14.11.2024 13:32 Ответить
Так було. І знамениті "Катюші"-це було в першу чергу зброя для доставки на лінію вогню отруюючих речовин. Для цього в Радянській Армії в полках "Катюш" на початку війни була штатна одиниця- "військовий хімік-інженер". Вже в ході війни, коли стало ясно, що німці, не будуть застосовувати отруюючі речовини цю посаду було ліквідовано.
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14.11.2024 15:53 Ответить
з носіями проблема, до яких бомба чіпляється
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15.11.2024 08:08 Ответить
Про нового міністра оборони США його майбутні підлеглі кажуть щось подібне як тут кажуть про одного ексблазня. Що в нього немає зовсім досвіду управління і його тв досвід це не те, що потрібно для управління Пентагоном.
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14.11.2024 13:29 Ответить
Та краще мабуть якогось цивільного директора компанії поставити, але от в попередника був досвід і що як він в Афганістані провалився.
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14.11.2024 13:33 Ответить
Ну првильно кажуть-піз...ть не мішки тягати.
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14.11.2024 13:33 Ответить
Україна виходить із епохи МАРАЗМУ БАЙДЕНА, щоб відразу попасти в епоху МАРАЗМУ ТРАМПА. Чекати чогось хорошого нічого.
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14.11.2024 20:27 Ответить
Можливо краще повторювати скрізь, що Трамп найвеличніший лідер всесвіту і це більш допоможе зайняти посаду?
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14.11.2024 13:31 Ответить
Мир в США через силу можливо. А що вме сходиться проект 2025, агенда 47 самі себе не втілять. Он Трамп хоче до смерті вже царювати і після другого строку.
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14.11.2024 13:34 Ответить
Ну звістно до смерті,здохнуть разом з путіним от сіфіліса,як його кумір(сталін,ульянов,та інші діктатори.
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14.11.2024 14:00 Ответить
ну, насправді Рубіо не поганий варіант, на відміну від тієї прокацапської тп, шо трумп хоче поставити на розвідку. ставив би вже марджорі і не соромився.
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14.11.2024 13:55 Ответить
Раджу коментаторам спочатку хоча би ознайомитись
з програмою Майка Помпео "Мир через силу " .

А не плести нісенітниці .
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14.11.2024 13:56 Ответить
А хто такий Помпео в адміністрації Трампа?
Та ніхто, і звати ніяк.
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15.11.2024 08:37 Ответить
он хай меньше обещает, а больше тамагавков шлет и ф16 и бредлей.
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14.11.2024 14:00 Ответить
і вообще, Трамп, чому ми не в НАТО?
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14.11.2024 14:13 Ответить
"Михайло", а ты сам за три года хоть сто гривень на ВСУ задонатил?
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14.11.2024 23:32 Ответить
Сила буде застосоватись до того , до кого її застосовувати безпечніше .
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14.11.2024 14:02 Ответить
легковірні!
обіцяти не значить жонитися
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14.11.2024 14:07 Ответить
В моєму розумінні мир через силу це заарештувати єрмака і всю його шайку під час наступного візиту до США.
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14.11.2024 14:12 Ответить
Це ****** сила. Справжня сила приїде сюди і скрутить його прямо в бункері херпідуна .
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14.11.2024 14:24 Ответить
балачки до офіційного призначення, це ні про що. Не варто судити по словах. По справах потрібно. Чекаємо. Все одно ми не в змозі щось змінити, бо це не наш вибір а американців. Та й США НЕ монархічна держава, там багато притомних та розумних людей, та й сама система прийняття рішень багаторівнева. Навряд чи навіть Трамп схоче скоритися примхам *****, бо він бізнесмен і завжди прагне перемогти.
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14.11.2024 14:20 Ответить
дурной поп и дурная его молитва.
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14.11.2024 14:33 Ответить
ми маємо підстави вважати, що трампістське кодло реалізовуватиме свою програму, нехай Мордор зжере Україну, ми пропонували їм (Україні) почесну капітуляцію, але вони відмовилися
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14.11.2024 14:36 Ответить
Мир через силу, це як? Америка нападе на москву? Чи на Україну?
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14.11.2024 14:45 Ответить
головне щоб не через жопу
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14.11.2024 14:53 Ответить
Тарас Чорновіл:
Рубіо був мега-активним у підтримці України від 2014 року й до літа 2022-го; - коли дуже скоро став противником. Настільки затятим, що в квітні ц.р. проголосував проти 61 мільярда для України, коли це благословив навіть Трамп! Перелом почався якраз після бикування зєрмачні влітку 2022-го. Там і шельмування Вікторії Спартц і категорична відмова незаконних узурпаторів усунутися від влади та припинити тотальну корупцію.
В новій команді Трампа чомусь переважно опиняються представники саме тієї групи, яка проголосувала проти підтримки України, навіть всупереч заклику самого Трампа... Чи не пора робити висновки - ця ситуація цілком рукотворна. Бо якщо більшість інших більш-менш емоційно приєдналися до симпатиків України, а потім так само швидко відійшли, то Рубіо був переконаний наш прихильник. Тепер такий самий переконаний противник.
Згадайте ситуацівю рівно 8 років тому. Ах так, тоді ж був Порошенко. Ну то можна тішитися - Порошенка на чолі держави нема, а всі негативи просто рікою ллються. Наші ідіоти тупо бикували проти Ентоні Блінкена. Тепер отримають те, на що ми всі заслужили. Без цілковитого перезавантаження влади Україну в цій команді взагалі не сприйматимуть за суб'єкта міжнародних стосунків...
https://t.me/Chornovil_official/23218
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14.11.2024 15:10 Ответить
Эти люди голосовали не против помощи Украине, а против неподотчетной трачи американских денег. Именно поэтому они сейчас в команде трампа, что его программа в первую очередь направлена на оздоровление экономики США. А про Украину они думают примерно столько же, сколько вы думали про войну Чада против Судана.
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14.11.2024 23:36 Ответить
ЧЕРЕЗ СИЛУ . 1. З зусиллям, з труднощами. Сяк-так добрела [Оксана] через силу до Миколиної хати (Кв.-Осн.); Маруся важко зітхнула, через велику силу одхилила, а потім одчинила двері (Н.-Лев.).

2. Примушуючи себе. Хліб був чорний, як земля, глевкий та несмачний. Кайдашиха через силу проковтнула шматочок (Н.-Лев.); Ні сну мені, ні одпочинку. Роблю через силу, нічого не знаю, не чую (Вовчок); - Чортзна-що верзе! - через силу осміхнувся батько (Панч).

Фразеологічний словник української мови. - Київ: Наукова думка, 1993. - Кн. 2. - С. 804.

І жодних інших значень вислів через силу не має…
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14.11.2024 16:29 Ответить
Недолугий переклад. Має бути: " мир завдяки силі".
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14.11.2024 18:06 Ответить
рашка при путлере вернулась к фашизму расейской империи 19 века.А в ее состав входили и аляска и порт артур и форт росс.Так что сша должны тоже останавливать фашизм.
Да то что ссср воевал с гитлером это только потому что гитлер на него напал в 1941.До этого он был дружественным диктатором как ким чен ын.
Саддам хуссейн тоже был фашистом-лидером нацисткой партии баас.И напал на кувейт в 1991 год .
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14.11.2024 18:22 Ответить
То ЗСУ ще й з американцями воювати будуть?
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14.11.2024 19:58 Ответить
Не торопитесь,люди, нужно посмотреть как будет.
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14.11.2024 21:30 Ответить
Чего смотреть-то? Чувачок пообещал делать сильные заявления, полюбас сдержит слово.
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14.11.2024 21:35 Ответить
ЩО це для мене, пересічного українця, означає "мир через силу" ? Або для вас, мої дорогі українці ? Означає лише одне - вступ США у війну. Бо як ще силу проявити іншим способом ? Словами ? Погрозами ? Але коли авіаносці США ходять десь у Середземному морі, а не біля Владивостоку чи петрограду, то це просто БЛЕФ. Невже сила Америку - це блефувати, як ***** блефував всі 20-21 роки ? Доки не побачив "словесну міць США".
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15.11.2024 08:27 Ответить
 
 