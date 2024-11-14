Кандидат в госсекретари США Рубио пообещал обеспечивать "мир через силу"
Сенатор Марк Рубио, которого Дональд Трамп планирует назначить государственным секретарем США, сказал, что будет обеспечивать "мир через силу" после вступления в должность.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Он назвал руководство Госдепом огромной ответственностью и для него является "большой честью" такое доверие со стороны Трампа.
"На посту Госсекретаря я ежедневно буду работать над реализацией его внешнеполитической повестки дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", - подчеркнул Рубио.
Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.
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18 Істинно кажу вам: Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі.
19 Знов істинно кажу вам: Коли двоє з вас згодиться на землі просити що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним;
20 бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них."
Ти вирішило в самі основи плюнути, оббріхувати тих, хто стояв біля витоків ******** Української держави? Свої огидні якості, такі як продажність, - ти вирішило приписати чесним і порядним людям - І..Драчу, Ю.Щербаку, Д.Павличку, Лесю Танюку, В.Яворівському, доктору економічних наук В.Черняку, НДІ автоматики, кібернетики, математики, колоїдної хімії, які пвдтримали РУХ і поділяли його погляди на майбутню нейтральну Україну, як і все суспільство в цілому.
Нікому в той час не могло прийти в голову, що знову відродиться фашизм і де ?? -в росії. У Дж.Буша й Клінтона спитай, чи тисли на Україну.
Зареєструвалося аж навесні 2024, через 10 років війни рф проти України, щоб гадити й розвалювати Україну зсередини, оббріхувати тих, хто став біля витоків ******** Української держави.
Чи просто мізків не вистачає зрозуміти ті процеси, що відбувалися в кінці 80-х -початку 90-х р.р.?
Звичайно ,для Трампа головне-це добробут
громадян США .
Що в цьому дивного ?
Але доля України це також для нього на часі .
"Не бачив ,щоб Трамп чи Рубіо вважали Україну
частиною США ..."
А це вже дурість .
Для чого їм таке вважати ?
позицію .
І що в цьому дивного ?
А відносно України всі вони будуть діяти виключно
по вказівкам Трампа .
Не має значення хто трампіст а хто ні .
Має значення залежність України від США і те ,
що президентом цієї країни на 4 роки вибраний
Трамп ,хотіли ми цього чи ні .
Мир через силу - це програма Майка Помпео .
Силу ,звичайно ,до раші .
І не потрібно тут іронії .
Реалії будуть починаючи з 21.01.25 .
> І не потрібно тут іронії .
Шановна Джавеліна Байрактарівна ПесПатронівна .
Вже і Помпео з команди викинули, й відкритих прорашистських додіків трамп підбирає в команду. А ви все в рожевих окулярах.
И это уже неоднократно озвучивалось Трампом .
Яким чином США можуть застосувати силу до України? Ввести війська в Україну, щоб заставити Україну щось здійснити?
Перестати допомагати Україні - це не "застосовувати силу" - це економічний тиск.
Якщо забздять поперти на рашистів - тоді примусять Україну - воно ж те ж ніби мир через силу.
А те, що воювати з рашистами бздять - відкрито три роки говорять.
Думаєте німці не мали хімічної зброї в другу світову, але Гітлер воював в першій війні і добре знав що якщо вони примінять, то і совок використає та це будуть серйозні втрати і для його армії. Єдине де використовували в катакомбах травили.
з програмою Майка Помпео "Мир через силу " .
А не плести нісенітниці .
Та ніхто, і звати ніяк.
обіцяти не значить жонитися
Рубіо був мега-активним у підтримці України від 2014 року й до літа 2022-го; - коли дуже скоро став противником. Настільки затятим, що в квітні ц.р. проголосував проти 61 мільярда для України, коли це благословив навіть Трамп! Перелом почався якраз після бикування зєрмачні влітку 2022-го. Там і шельмування Вікторії Спартц і категорична відмова незаконних узурпаторів усунутися від влади та припинити тотальну корупцію.
В новій команді Трампа чомусь переважно опиняються представники саме тієї групи, яка проголосувала проти підтримки України, навіть всупереч заклику самого Трампа... Чи не пора робити висновки - ця ситуація цілком рукотворна. Бо якщо більшість інших більш-менш емоційно приєдналися до симпатиків України, а потім так само швидко відійшли, то Рубіо був переконаний наш прихильник. Тепер такий самий переконаний противник.
Згадайте ситуацівю рівно 8 років тому. Ах так, тоді ж був Порошенко. Ну то можна тішитися - Порошенка на чолі держави нема, а всі негативи просто рікою ллються. Наші ідіоти тупо бикували проти Ентоні Блінкена. Тепер отримають те, на що ми всі заслужили. Без цілковитого перезавантаження влади Україну в цій команді взагалі не сприйматимуть за суб'єкта міжнародних стосунків...
https://t.me/Chornovil_official/23218
2. Примушуючи себе. Хліб був чорний, як земля, глевкий та несмачний. Кайдашиха через силу проковтнула шматочок (Н.-Лев.); Ні сну мені, ні одпочинку. Роблю через силу, нічого не знаю, не чую (Вовчок); - Чортзна-що верзе! - через силу осміхнувся батько (Панч).
Фразеологічний словник української мови. - Київ: Наукова думка, 1993. - Кн. 2. - С. 804.
І жодних інших значень вислів через силу не має…
Да то что ссср воевал с гитлером это только потому что гитлер на него напал в 1941.До этого он был дружественным диктатором как ким чен ын.
Саддам хуссейн тоже был фашистом-лидером нацисткой партии баас.И напал на кувейт в 1991 год .