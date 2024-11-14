Кандидат в госсекретари США Рубио пообещал обеспечивать "мир через силу"

Сенатор Марк Рубио, которого Дональд Трамп планирует назначить государственным секретарем США, сказал, что будет обеспечивать "мир через силу" после вступления в должность.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал руководство Госдепом огромной ответственностью и для него является "большой честью" такое доверие со стороны Трампа.

"На посту Госсекретаря я ежедневно буду работать над реализацией его внешнеполитической повестки дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", - подчеркнул Рубио.

Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

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