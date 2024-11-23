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Новости Война
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65-70% Нацгвардейцев выполняют задачи в районах боевых действий, - командующий НГУ Пивненко

Військовослужбовці Національної гвардії України

В районах ведения боевых действий задачи выполняют 65-70% личного состава Национальной гвардии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил командующий НГУ Александр Пивненко.

"Воюет 65-70% в зависимости от ситуации, иногда больше, иногда меньше. Тоже восстановление нужно для подразделений, которые потеряли боеспособность", - рассказал он.

По словам Пивненко, бригады оперативного назначения Нацгвардии в принципе не отличаются от механизированных бригад ВСУ.

В то же время подразделения НГУ также занимаются конвоированием, охраной атомных электростанций, объектов критической инфраструктуры и общественного порядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление о присутствии военных КНДР на территории Харьковской области не соответствует действительности, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

боевые действия (3967) Национальная гвардия (2110)


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Топ комментарии
+4
"підрозділи НГУ також займаються конвоюванням, охороною атомних електростанцій, об'єктів критичної інфраструктури й громадського порядку",ці підрозділи НГУ більш потрібні на фронті де нехватка о/с,а охорону перекласти на тих хто недосягнув 25 років звісно з належною оплатою,зникне і бусифікація ітд.,щось в цій країні все через одне місце робиться гнила система..
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23.11.2024 09:31
+2
Тобто якщо НГ у нас десь 100 тис , з них 70% воюють , то виходить що десь 30 тис .під час війни в тилу груші околачують ?
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23.11.2024 09:53
+1
дозволити охорону і конвоювання до25річним ? та Ви жартуєте. і вивільнений особовий склад НГУ не спасе від бусифікації.
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23.11.2024 09:49
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"підрозділи НГУ також займаються конвоюванням, охороною атомних електростанцій, об'єктів критичної інфраструктури й громадського порядку",ці підрозділи НГУ більш потрібні на фронті де нехватка о/с,а охорону перекласти на тих хто недосягнув 25 років звісно з належною оплатою,зникне і бусифікація ітд.,щось в цій країні все через одне місце робиться гнила система..
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23.11.2024 09:31 Ответить
дозволити охорону і конвоювання до25річним ? та Ви жартуєте. і вивільнений особовий склад НГУ не спасе від бусифікації.
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23.11.2024 09:49 Ответить
відправка 50% поліцаїв на фронт , допоможе
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23.11.2024 12:08 Ответить
Тобто якщо НГ у нас десь 100 тис , з них 70% воюють , то виходить що десь 30 тис .під час війни в тилу груші околачують ?
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23.11.2024 09:53 Ответить
А хто в даний час служить поліції,судовій охороні чи службі виконання покарань,саме цей вік і які жарти Держава в небезпеці давайте тоді мобілізовуйте жінок ,пенсіонерів (один вже таке пропонував),а молодь до 25 нехай по барах віддихає,закінчується 3 рік війни ,а 35% НГУ отримує 100 000 зарплатню охороняє трубопроводи і тд.
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23.11.2024 10:57 Ответить
"а 35% НГУ отримує 100 000 зарплатню охороняє трубопроводи" - хочеш, допоможу тобі влаштуватись на таку зарплатню в НГУ?
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23.11.2024 11:59 Ответить
Я з вами на ти непереходив ну але...то таке видно дається в знаки культурна спадщина- з такими громадянами принципово не спілкуюся
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23.11.2024 13:38 Ответить
Не морозся, я тобі задав конкретне питання. Якщо ссиш, можу тобі організувати просто "екскурсію". Може тоді, якщо звісно в голові не тирса, не будеш маячню писати.
P.S. Щодо питання культурної спадщини - звернись до ідіотів, які наобирали собі подібних у владу.
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23.11.2024 14:25 Ответить
 
 