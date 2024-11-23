65-70% Нацгвардейцев выполняют задачи в районах боевых действий, - командующий НГУ Пивненко
В районах ведения боевых действий задачи выполняют 65-70% личного состава Национальной гвардии Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил командующий НГУ Александр Пивненко.
"Воюет 65-70% в зависимости от ситуации, иногда больше, иногда меньше. Тоже восстановление нужно для подразделений, которые потеряли боеспособность", - рассказал он.
По словам Пивненко, бригады оперативного назначения Нацгвардии в принципе не отличаются от механизированных бригад ВСУ.
В то же время подразделения НГУ также занимаются конвоированием, охраной атомных электростанций, объектов критической инфраструктуры и общественного порядка.
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