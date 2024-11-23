Удар Storm Shadow по Курской области: ликвидирован российский генерал Солодчук, 18 офицеров РФ и 500 солдат КНДР, - Global Defense Corp.
Удар ракетами Storm Shadow, который 20 ноября ВСУ нанесли по подземному объекту на территории санатория Управления делами президента РФ в Марьино Курской области, привел к значительным потерям среди российских и северокорейских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Global Defense Corp.
Отмечается, что в результате удара ликвидировано 18 российских офицеров, еще 33 - ранены, и среди них - трое военных КНДР. Также среди ликвидированных первый заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Валерий Солодчук.
"Большинство пострадавших - офицеры Южного военного округа и Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
Кроме того, ликвидировано 500 военных КНДР.
Издание также сообщает, что получили ранения 13 российских офицеров, в том числе и заместитель начальника штаба 88-й механизированной бригады, во время обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на месте.
"Присутствие такого высокопоставленного представителя армии РФ во время ликвидации последствий удара, может свидетельствовать о дополнительных потерях среди руководства российской армии", - отмечает издание.
Кто такой генерал Солодчук?
Валерий Солодчук - бывший командир 1 АК (Донецк, Украина) 12 Командования резерва (в т.ч. Центр территориальных войск) Южного ВО ВС РФ. Участник 1-й и 2-й чеченских войн и контртеррористической операции в Дагестане.
До того командир 7 десантно-штурмовой дивизии (Новороссийск) Воздушно-десантных войск ВС РФ. Принимал непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014-2015 гг.
Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили не стал подтверждать информацию СМИ о том, что Украина впервые ударила ракетами дальнего радиуса действия британского производства Storm Shadow по территории России.
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Крім того, ліквідовано 500 військових КНДР.
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