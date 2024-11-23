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Новости Война
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Удар Storm Shadow по Курской области: ликвидирован российский генерал Солодчук, 18 офицеров РФ и 500 солдат КНДР, - Global Defense Corp.

Удар по Курщині: стало відомо про ліквідованих

Удар ракетами Storm Shadow, который 20 ноября ВСУ нанесли по подземному объекту на территории санатория Управления делами президента РФ в Марьино Курской области, привел к значительным потерям среди российских и северокорейских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Global Defense Corp.

Отмечается, что в результате удара ликвидировано 18 российских офицеров, еще 33 - ранены, и среди них - трое военных КНДР. Также среди ликвидированных первый заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Валерий Солодчук.

"Большинство пострадавших - офицеры Южного военного округа и Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидировано 500 военных КНДР.

Издание также сообщает, что получили ранения 13 российских офицеров, в том числе и заместитель начальника штаба 88-й механизированной бригады, во время обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на месте.

"Присутствие такого высокопоставленного представителя армии РФ во время ликвидации последствий удара, может свидетельствовать о дополнительных потерях среди руководства российской армии", - отмечает издание.

Кто такой генерал Солодчук?

Валерий Солодчук - бывший командир 1 АК (Донецк, Украина) 12 Командования резерва (в т.ч. Центр территориальных войск) Южного ВО ВС РФ. Участник 1-й и 2-й чеченских войн и контртеррористической операции в Дагестане.

До того командир 7 десантно-штурмовой дивизии (Новороссийск) Воздушно-десантных войск ВС РФ. Принимал непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014-2015 гг.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили не стал подтверждать информацию СМИ о том, что Украина впервые ударила ракетами дальнего радиуса действия британского производства Storm Shadow по территории России.

Читайте: Удар баллистической ракетой "Орешник" по Украине был "политическим сигналом" РФ, - Минобороны Эстонии

Автор: 

ракеты (3558) ВСУ (6558) Курск (1085) Storm Shadow (18)


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Топ комментарии
+34
Норм - поправили ім здоров"я
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23.11.2024 14:21
+33
Гарна новина...
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23.11.2024 14:25
+29
Дочитав ось до цього місця -

Крім того, ліквідовано 500 військових КНДР.

Далі не читав...
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23.11.2024 14:28
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Думаю про кацапсьих офіцерів правда, бо коли це ще вилазив на другий день на ТВ *****, а про 500 солдат КНДР якась муйн
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23.11.2024 17:27 Ответить
Всем долгих лет жизни 😁
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23.11.2024 17:36 Ответить
Что то мне мало верится что пол тысячи ускоглазых обезьян пустили засерать сверх секретный обьект ***** и нахера они там нужны. Да и где бы они там поместились.
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23.11.2024 19:58 Ответить
Носити медалі свого генерала
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23.11.2024 20:24 Ответить
Над бункером, як говорять кацапи, був спортзал. Імпровізована казарма. Поряд їдальня. Таку кількість втрат оголосив сайт Вчк. В бункері фронтове управління на базі 36 армії начолі з Солодчуком і, ясна річ, вузол звязку. Ранєнноє чісло - при розкопках.скільки чісла в бункері-ніхто достеменно незнає, бо штаб це великий вулик-оператори, планшетисти,телефоністи. Х.. нервується, бо і його основний бункер під загрозою. Насраллу на більшій глибині дістали.
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23.11.2024 20:33 Ответить
Молодці! Слава Україні!
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23.11.2024 21:57 Ответить
ZE оманський після затягування чергової доріжки сказав : " Пішіть 500, я президент, я так бачу!"😂
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24.11.2024 09:50 Ответить
А если у них там партсобрание с митингом было?
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24.11.2024 12:09 Ответить
Російський Генерал Солодчук - етнічний українець із абсолютно українським прізвищем воює проти свого рідного народу . Яничарство 21 століття
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24.11.2024 16:10 Ответить
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