Удар ракетами Storm Shadow, который 20 ноября ВСУ нанесли по подземному объекту на территории санатория Управления делами президента РФ в Марьино Курской области, привел к значительным потерям среди российских и северокорейских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Global Defense Corp.

Отмечается, что в результате удара ликвидировано 18 российских офицеров, еще 33 - ранены, и среди них - трое военных КНДР. Также среди ликвидированных первый заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Валерий Солодчук.

"Большинство пострадавших - офицеры Южного военного округа и Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидировано 500 военных КНДР.

Издание также сообщает, что получили ранения 13 российских офицеров, в том числе и заместитель начальника штаба 88-й механизированной бригады, во время обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на месте.

"Присутствие такого высокопоставленного представителя армии РФ во время ликвидации последствий удара, может свидетельствовать о дополнительных потерях среди руководства российской армии", - отмечает издание.

Кто такой генерал Солодчук?

Валерий Солодчук - бывший командир 1 АК (Донецк, Украина) 12 Командования резерва (в т.ч. Центр территориальных войск) Южного ВО ВС РФ. Участник 1-й и 2-й чеченских войн и контртеррористической операции в Дагестане.

До того командир 7 десантно-штурмовой дивизии (Новороссийск) Воздушно-десантных войск ВС РФ. Принимал непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014-2015 гг.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили не стал подтверждать информацию СМИ о том, что Украина впервые ударила ракетами дальнего радиуса действия британского производства Storm Shadow по территории России.

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