ФСБ отпустила задержанного в оккупированном Крыму главного редактора крымскотатарского детского журнала Муслимову
Задержанную в оккупированном Крыму главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" Эдие Муслимову отпустили домой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей фейсбук-странице.
Муслимову продержали около 36 часов. Сотрудники ФСБ объяснили главреду, что ее задержали, потому что к ним "поступили сигналы".
"Ко мне никакой силы не было применено. Были очень корректные работники ФСБ. Разбирались очень долго - кто это написал. Очень много вопросов было о моей работе, о журнале", - рассказала Муслимова.
Также главред детского журнала "Арманчыкъ" сообщила, что очень долго доказывала, почему, имея 1485 подписчиков, журнал еще "как-то держится".
Напомним, "Арманчыкъ" издается в Крыму с 2011 года и выходит ежемесячно. В 2019 году Муслимова сообщала, что журнал переживает кризис и находится на грани закрытия.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму 21 ноября похитили главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" 61-летнюю Эдие Муслимову.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
жінці на втікати з того кацапського мороку любим шляхом..
кримські татари оцінять і зроблять висновки...
спіджене буде все акуратненько - ваша незламна буба, що невтікла.
я вже бачив ті міни і коментарі теж...
https://armanciq.ru/
ну і піди перероби їх в українців - вони завжди в нас шмаляти будуть
дайте їм передих....