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Новости
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ФСБ отпустила задержанного в оккупированном Крыму главного редактора крымскотатарского детского журнала Муслимову

Редакторка кримськотатарського дитячого журналу

Задержанную в оккупированном Крыму главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" Эдие Муслимову отпустили домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей фейсбук-странице.

Муслимову продержали около 36 часов. Сотрудники ФСБ объяснили главреду, что ее задержали, потому что к ним "поступили сигналы".

"Ко мне никакой силы не было применено. Были очень корректные работники ФСБ. Разбирались очень долго - кто это написал. Очень много вопросов было о моей работе, о журнале", - рассказала Муслимова.

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Также главред детского журнала "Арманчыкъ" сообщила, что очень долго доказывала, почему, имея 1485 подписчиков, журнал еще "как-то держится".

Напомним, "Арманчыкъ" издается в Крыму с 2011 года и выходит ежемесячно. В 2019 году Муслимова сообщала, что журнал переживает кризис и находится на грани закрытия.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму 21 ноября похитили главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" 61-летнюю Эдие Муслимову.

Автор: 

Крым (26372) ФСБ (1935) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+2
кацапня здає позицiю буксує на орешнік...
жінці на втікати з того кацапського мороку любим шляхом..
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23.11.2024 16:30
+2
ви і були першим - не помітили?
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23.11.2024 17:06
+1
ну чи кандідаткіньою в усе на кацапщіну!
кримські татари оцінять і зроблять висновки...
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23.11.2024 16:36
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кацапня здає позицiю буксує на орешнік...
жінці на втікати з того кацапського мороку любим шляхом..
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23.11.2024 16:30 Ответить
ну чи кандідаткіньою в усе на кацапщіну!
кримські татари оцінять і зроблять висновки...
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23.11.2024 16:36 Ответить
буба форева!🤡
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23.11.2024 16:40 Ответить
Ну, хто перший з наших глолопанів напише що її завербували?
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23.11.2024 16:50 Ответить
ви і були першим - не помітили?
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23.11.2024 17:06 Ответить
absolutli.
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23.11.2024 19:17 Ответить
америка профінансуй!
спіджене буде все акуратненько - ваша незламна буба, що невтікла.
я вже бачив ті міни і коментарі теж...
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23.11.2024 16:53 Ответить
Мова про цей журнал?
https://armanciq.ru/
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23.11.2024 17:08 Ответить
шаряться по кацапнячим забороненим сайтам одноглазнікі...
ну і піди перероби їх в українців - вони завжди в нас шмаляти будуть
дайте їм передих....
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23.11.2024 17:21 Ответить
Журнальчик і на "кіріліцу" швиденько перевзувся, і на "аднаґлазніках", і "вкантрактє" присутній, а все одно - вчк нє дрємлєт, "сігнал паступіл"...
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23.11.2024 17:44 Ответить
ну однглазніки - це стадо мамаш-ещонарожалок. клієнтура. але вона зараз за холодильник труситься, на журнали бабла немає. тому журнал єлі дихає.
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23.11.2024 21:55 Ответить
Зассали
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23.11.2024 18:09 Ответить
 
 