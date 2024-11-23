ФСБ отпустила задержанного в оккупированном Крыму главного редактора крымскотатарского детского журнала Муслимову

Задержанную в оккупированном Крыму главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" Эдие Муслимову отпустили домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей фейсбук-странице.

Муслимову продержали около 36 часов. Сотрудники ФСБ объяснили главреду, что ее задержали, потому что к ним "поступили сигналы".

"Ко мне никакой силы не было применено. Были очень корректные работники ФСБ. Разбирались очень долго - кто это написал. Очень много вопросов было о моей работе, о журнале", - рассказала Муслимова.

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Также главред детского журнала "Арманчыкъ" сообщила, что очень долго доказывала, почему, имея 1485 подписчиков, журнал еще "как-то держится".

Напомним, "Арманчыкъ" издается в Крыму с 2011 года и выходит ежемесячно. В 2019 году Муслимова сообщала, что журнал переживает кризис и находится на грани закрытия.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму 21 ноября похитили главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" 61-летнюю Эдие Муслимову.