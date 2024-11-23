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Новости
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РФ до сих пор не создала смешанные медкомиссии, предусматривающие возвращение тяжелораненых и тяжелобольных, - Координационный штаб

РФ досі не створила змішані медкомісії для обміну військовополоненими

Россия до сих пор не создала смешанной медицинской комиссии для надзора за здоровьем военнопленных.

Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что летом 2023 года Украина создала смешанную медицинскую комиссию.

Как пояснил Охрименко, это орган, в состав которого входят двое врачей из нейтральной страны и представители страны, которая удерживает военнопленных.

"Задача смешанных медицинских комиссий - инспектировать состояние здоровья пленных и отправлять тяжелобольных и тяжело раненых под опеку третьей страны или репатриировать в страну происхождения", - рассказал представитель Координационного штаба.

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Он добавил, что работа комиссий с обеих сторон могла бы значительно интенсифицировать обмены пленными, а еще сделала возможным более быстрое возвращение домой тяжелораненых и тяжелобольных.

Охрименко обратился к международному сообществу, чтобы оно приняло все возможные меры для прекращения этих нарушений и обеспечения надлежащего медицинского ухода для всех военнопленных.

Ранее сообщалось, что Украина инициировала создание смешанных медицинских комиссий для упрощения обмена пленными.

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Автор: 

военнопленные (1053) Комиссия (147) россия (95402) возврат (213)


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Топ комментарии
+6
Я ще ***** - тільки за кацапські медкомісіі не переживав!
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23.11.2024 16:52
+4
А в нас з цим все добре? Військовий з такими пораненнями що не зможе далі воювати, а ВЛК без хабаря не дає відповідні висновки! Може треба з свого ока колоду вийняти перед тим як в чужому оці скалку шукати, і базікати що в когось ще гірше!
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23.11.2024 16:55
+2
Яке вам різниця , нехай всі РАШИСТИ повиздихають! А вам не соромно, за знущання над ЗСУ ? Пораненим Героям ганебні 600-700гр,іт.д. На марафон мільярди, прокурорам крупам мільярди, ОПг кротів мільярди ………Ротації нема , Залужний казав , що треба ЗАЗДАЛЕГІТЬ готувати резерв , а зелупа , робив все , щоб скоріше унеможливить Перемогу
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23.11.2024 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Вони концтабори скоріше створять.
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23.11.2024 16:41 Ответить
А чому у майбутньому часі?
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23.11.2024 16:53 Ответить
Наочний приклад брехливого гасла: "Рузьге сваїх нє брасают"
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23.11.2024 16:44 Ответить
Не створили і не створять ані відповідних комісій, ані медкомісій, бо це -- кацапня, андрофаги. З більшістю наших бранців буде те, що сталося з Вікторією Рощиною, нажаль...
Оленівку ще згадайте...
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23.11.2024 16:48 Ответить
Я ще ***** - тільки за кацапські медкомісіі не переживав!
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23.11.2024 16:52 Ответить
Ті медкомісії повинні наглядати за здоров'ям полонених. Тобто за українцями.

То не стосується здоров'я кацапні. То, щоб НАШИХ хворих обмінювали в першу чергу.
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23.11.2024 17:02 Ответить
Заголовок прочитав
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23.11.2024 17:05 Ответить
Судячи з лайків - не тільки Ви))) на Цензорі треба хоча б 2 зверху й останній знизу абзаци читати)))
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23.11.2024 17:10 Ответить
А в нас з цим все добре? Військовий з такими пораненнями що не зможе далі воювати, а ВЛК без хабаря не дає відповідні висновки! Може треба з свого ока колоду вийняти перед тим як в чужому оці скалку шукати, і базікати що в когось ще гірше!
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23.11.2024 16:55 Ответить
Яке вам різниця , нехай всі РАШИСТИ повиздихають! А вам не соромно, за знущання над ЗСУ ? Пораненим Героям ганебні 600-700гр,іт.д. На марафон мільярди, прокурорам крупам мільярди, ОПг кротів мільярди ………Ротації нема , Залужний казав , що треба ЗАЗДАЛЕГІТЬ готувати резерв , а зелупа , робив все , щоб скоріше унеможливить Перемогу
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23.11.2024 16:59 Ответить
Ви статтю читали?? Це стосується повернення наших важкохворих!!

кацапи в нас й так непогано живуть..
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23.11.2024 17:04 Ответить
 
 