РФ до сих пор не создала смешанные медкомиссии, предусматривающие возвращение тяжелораненых и тяжелобольных, - Координационный штаб

Россия до сих пор не создала смешанной медицинской комиссии для надзора за здоровьем военнопленных.

Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что летом 2023 года Украина создала смешанную медицинскую комиссию.

Как пояснил Охрименко, это орган, в состав которого входят двое врачей из нейтральной страны и представители страны, которая удерживает военнопленных.

"Задача смешанных медицинских комиссий - инспектировать состояние здоровья пленных и отправлять тяжелобольных и тяжело раненых под опеку третьей страны или репатриировать в страну происхождения", - рассказал представитель Координационного штаба.

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Он добавил, что работа комиссий с обеих сторон могла бы значительно интенсифицировать обмены пленными, а еще сделала возможным более быстрое возвращение домой тяжелораненых и тяжелобольных.

Охрименко обратился к международному сообществу, чтобы оно приняло все возможные меры для прекращения этих нарушений и обеспечения надлежащего медицинского ухода для всех военнопленных.

Ранее сообщалось, что Украина инициировала создание смешанных медицинских комиссий для упрощения обмена пленными.

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