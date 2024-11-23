РФ до сих пор не создала смешанные медкомиссии, предусматривающие возвращение тяжелораненых и тяжелобольных, - Координационный штаб
Россия до сих пор не создала смешанной медицинской комиссии для надзора за здоровьем военнопленных.
Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что летом 2023 года Украина создала смешанную медицинскую комиссию.
Как пояснил Охрименко, это орган, в состав которого входят двое врачей из нейтральной страны и представители страны, которая удерживает военнопленных.
"Задача смешанных медицинских комиссий - инспектировать состояние здоровья пленных и отправлять тяжелобольных и тяжело раненых под опеку третьей страны или репатриировать в страну происхождения", - рассказал представитель Координационного штаба.
Он добавил, что работа комиссий с обеих сторон могла бы значительно интенсифицировать обмены пленными, а еще сделала возможным более быстрое возвращение домой тяжелораненых и тяжелобольных.
Охрименко обратился к международному сообществу, чтобы оно приняло все возможные меры для прекращения этих нарушений и обеспечения надлежащего медицинского ухода для всех военнопленных.
Ранее сообщалось, что Украина инициировала создание смешанных медицинских комиссий для упрощения обмена пленными.
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То не стосується здоров'я кацапні. То, щоб НАШИХ хворих обмінювали в першу чергу.
кацапи в нас й так непогано живуть..