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Новости
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Полиция расследует стрельбу в столичной гостинице: один человек погиб, двое госпитализированы

У Києві сталася стрілянина в готелі

В Киеве, в ночь на субботу, 23 ноября, произошла стрельба в одном из отелей. Погиб 27-летний мужчина. Ранен охранник и еще один человек, стрелка разыскивают.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел около 01:00. В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из фигурантов несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник. Последних в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Одного из участников драки полицейские задержали. Поиск стрелка продолжается.

Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство, и ч. 2 ст. 296 - хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте также: Стрельбу в Счастливом устроил представитель ДФТГ, возбуждено уголовное производство, - Нацполиция

Автор: 

Киев (25489) отель (120) расследование (3040) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+29
Невідомий здійснив кілька пострілів з невідомої зброї і на невідомому авто втік у невідомому напрямку.
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23.11.2024 21:11
+11
Центр Києва, комендантська година, до ОПи 1 кілометр, куча камер, стрілок втік. Іноді мені здається, що комендантська година це бізнес, як і перепустки через Південний міст.
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23.11.2024 23:25
+9
Стрілянина в готелі,,Готель " ! Нападника розшукують ненападники,один загинув 27років, товарищ не загинув теж молодий, одного затримали ,може молодий а може ні, решту в задовільному стані госпіталізували!
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23.11.2024 21:14
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це польські фермери зробили.
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23.11.2024 21:03 Ответить
...чергове "міряння пісюнами" по-українськи, з класичним фіналом...
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23.11.2024 21:25 Ответить
мабуть конфлікт виник на грунті майбутніх мирних перемовин з росією.
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23.11.2024 21:04 Ответить
То ухилянти сперичались кому йти до ТЦК.
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23.11.2024 21:11 Ответить
Невідомий здійснив кілька пострілів з невідомої зброї і на невідомому авто втік у невідомому напрямку.
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23.11.2024 21:11 Ответить
Невідомо, в який проміжок часу
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23.11.2024 21:58 Ответить
Це єдине, що відомо про невідомого: "близько 01:00 години ночі".
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24.11.2024 00:06 Ответить
Стрілянина в готелі,,Готель " ! Нападника розшукують ненападники,один загинув 27років, товарищ не загинув теж молодий, одного затримали ,може молодий а може ні, решту в задовільному стані госпіталізували!
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23.11.2024 21:14 Ответить
Не домовилися про ціна для ухиляння?(О скільки вміння та здоров'я,"а війна ,то справа не моя"(
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23.11.2024 21:16 Ответить
розходимось. дві групи нарідних подпісьніків нову послицю вибирали з новогламурних інстасамочок. рєальний проффесійний відосік в сторіз заказчіків, з одного боку відеограф, а з іншого ціла відеографиня на свої смартфони знімали )))
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23.11.2024 21:16 Ответить
Напевно зброя була "офіційно зареєстрована" (короткий ствол для скритого носіння).
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23.11.2024 21:24 Ответить
Поліція приїхала, коли вже закінчилися набої, а пістолет поїхав на дозарядку. То нахрін така поліція в тилу - хай у шанцях яйця висиджують.
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23.11.2024 21:25 Ответить
поліція ж не для того,що б злочинців на місці затримувати, а для того, що б потім все зафіксувати )
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23.11.2024 21:48 Ответить
Ще з совка відомо, що міліція (поліція) - для того, щоб охороняти порядок.
Безлад її не стосується.
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24.11.2024 00:12 Ответить
Тобто ти зі мною зоден, що поліцаї давно мають бути на фронті.
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24.11.2024 21:02 Ответить
Поліція приїхала щоб паказати які їм нові пікапи подарували. А навіщо їм пікапи, вони і самі не знають.
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23.11.2024 22:17 Ответить
то інваліди від мсек
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23.11.2024 21:25 Ответить
Не здивуюсь, якщо СБУ і поліціянти виясняли хто крутіший...
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23.11.2024 21:58 Ответить
Знаете почему не пишут фамилию стрелка и не выставляют фото? Потому что он уже на подъезде к границе, с Татаровым у нас все выездные, а у чиновников наказание за коррупцию - максимум отставка, главное Татарову занести
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23.11.2024 22:16 Ответить
один из подозреваемых, Дмитрий Рашевский, достал пистолет и ранил трех человек
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23.11.2024 22:45 Ответить
поліції вже по 5 шт на квадратний метр, а толку нуль.
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23.11.2024 22:46 Ответить
Центр Києва, комендантська година, до ОПи 1 кілометр, куча камер, стрілок втік. Іноді мені здається, що комендантська година це бізнес, як і перепустки через Південний міст.
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23.11.2024 23:25 Ответить
На жаль це тільки початок. Рано чи пізно зброя,яка тим чи іншим чином потрапила до населення - почне стріляти....а ще фронтовики,які повернуться з загостренням почуттям несправедливості до тилових корупціонерів...біда
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23.11.2024 23:50 Ответить
А що та поліція може? До знайомих на визов про дебош приїхали два з папками коли ханурйо вже пішло .
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24.11.2024 03:44 Ответить
Вот пока такие альтернативно-одаренные будут выяснять отношения пальбой в публичных местах - легализации оружия не будет, и слава богу.

Поллюции уже давно пора поступать как в 90хх - дернули случайного анонимуса из толпы, поверхностный досмотр, нож\огнестрел, зона, кича.

А вот держать дома в сейфе автоматическое огнестрельное нарезное - не просто можно, а нужно =) На зубастую нацию мало кто осмелится напасть =)
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24.11.2024 03:49 Ответить
Влада зацікавлена в безхребетній нації
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24.11.2024 07:56 Ответить
Бандюгани,хачі,курви,комендантська година,розбірки…Інший світ,інше життя…
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24.11.2024 05:37 Ответить
100 пудов стріляв якийсь тиловий пацюк нагородної зброї..
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24.11.2024 07:55 Ответить
 
 