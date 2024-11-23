Полиция расследует стрельбу в столичной гостинице: один человек погиб, двое госпитализированы

В Киеве, в ночь на субботу, 23 ноября, произошла стрельба в одном из отелей. Погиб 27-летний мужчина. Ранен охранник и еще один человек, стрелка разыскивают.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел около 01:00. В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из фигурантов несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник. Последних в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Одного из участников драки полицейские задержали. Поиск стрелка продолжается.

Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство, и ч. 2 ст. 296 - хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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