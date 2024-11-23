Аудит обнаружил злоупотребление в бронировании у 5% предприятий со статусом критически важных, - Свириденко

Анализ Министерства обороны Украины и областных военных администраций показал, что у 5% предприятий со статусом критичности в разных частях страны были выявлены злоупотребления в бронировании.

Об этом в соцсети Facebook сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по словам Свириденко, аудит показал, что были предприятия, которые после получения статуса критичности резко снизили зарплаты работникам, а некоторые искали способы для увеличения забронированных сверх нормы.

"По результатам аудита мы обновили подходы к бронированию, чтобы исключить те проблемы, которые обнаружили", - заявила чиновник.

Она отметила, что для минимизации злоупотреблений отраслевые и региональные критерии критичности будут согласовывать Минобороны и Минэкономики, а два из трех критериев получения статуса критичности станут обязательными. В частности, обязательная средняя зарплата работников должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тыс. грн), с исключением для государственных и коммунальных предприятий. Кроме того, у предприятия не должно быть задолженности по уплате налогов. Мониторинг соответствия предприятий установленным критериям будет проводиться ежеквартально.

"В случае нарушений, предприятие должно объяснить ситуацию, если мониторинг даст отрицательный результат, критичность может быть аннулирована", - сообщила чиновник.

Свириденко отметила, что главное это то, что бронирование будет продолжаться и в дальнейшем.

"Это то, за что я выступала в коммуникации с коллегами. Потому что это единственный способ удержать экономику на плаву и сохранить баланс между потребностями армии в финансировании, и потребностях армии в людях", - заявила вице-премьер.

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Сейчас, по ее словам, только 12% украинских предприятий имеют статус критически важных, но именно они являются основным источником поступлений средств для обороны государства. В 2022-2023 годах забронированные работники этих предприятий генерировали примерно 67% доходов всех предприятий страны, что в пересчете на одного забронированного работника давало около 1,2 млн грн налогов в год.

"Примерно столько нужно для обеспечения одного военного в год", - добавила Свириденко.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря бронирование военнообязанных от мобилизации снова будет происходить через портал "Дія". Впрочем, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

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