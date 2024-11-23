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Украина не позволила России превратить продовольствие в оружие, - премьер Швеции Кристерссон

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

Инициатива "Зерно из Украины" стала важным фактором международных усилий в преодолении глобального продовольственного кризиса, вызванного российской агрессией, и не позволила России превратить продовольствие в оружие.

Об этом в видеообращении к участникам международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine", которая проходит сегодня в Киеве, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня цены на продовольствие не такие высокие, как были в начале войны - в 2022 году. Это достигнуто, в частности, благодаря совместным усилиям по противодействию попыткам России превратить продовольствие в оружие и создать риски глобальной нестабильности. Это удалось сделать благодаря таким инициативам, как "Зерно из Украины". Мы приветствуем продолжающиеся обязательства Украины по соблюдению глобальной продовольственной безопасности и тот факт, что продовольственная безопасность включена в украинский мирный план. Поддержка Украины остается высшим приоритетом Швеции во внешней политике", - подчеркнул Кристерссон.

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Он отметил, что в условиях войны, развязанной Россией, Украине удается не только защищать себя, но и играть ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. При этом атаки России против украинских портов, кораблей и зерновых хранилищ, вмешательство в свободу судоходства продолжают дестабилизировать глобальные продовольственные рынки.

"Наша поддержка для Всемирной продовольственной программы включает предоставление около 55 миллионов долларов. Всего в прошлом году мы выделили 225 миллионов долларов для финансирования программ по продовольственной безопасности. Сегодня я горд объявить о выделении еще 10 миллионов долларов США в рамках Всемирной продовольственной программы для поддержки инициативы "Зерно из Украины", чтобы украинское продовольствие продолжало поступать к тем, кто в нем больше всего нуждается", - отметил шведский чиновник.

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"Российская война против Украины нарушает не только украинские суверенитет и территориальную целостность, она угрожает нашей общей безопасности. Мощная международная поддержка для Украины должна продолжаться. Мы будем делать нашу часть и вдохновлять наших партнеров делать то же самое", - добавил Кристерссон.

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Якраз шведи показують себе ліпше за багатьох інших. І свою частину роблять краще, ніж українська зелена влада.
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23.11.2024 23:02 Ответить
Західні ліберали, на жаль, ще НЕ ЗРОЗУМІЛИ,
що раZZія використовує ВСЕ як зброю: і мистецтво, і спорт, і політику, і їжу, і енергоресурси, і язик, і...навіть свою "руSSку дружбу".....
ще раз:
раZZія-це імперія Зла, країна - терорист!
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23.11.2024 23:19 Ответить
 
 