Утром 24 ноября 2024 года на Киевщине снова работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО. Как отмечалось, с ночи враг атакует Украину "Шахедами".

Напомним, над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений.