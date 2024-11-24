Обстановка на Харьковском направлении сложная, были бои в районе Волчанска и Тихого, - ОК "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки, 23 ноября, произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 5 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 205 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери врага на Харьковском направлении

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составили 140 человек, из них безвозвратные - 72, санитарные - 66, пленные - 2.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 21 единицу вооружения и военной техники.