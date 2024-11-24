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Обстановка на Харьковском направлении сложная, были бои в районе Волчанска и Тихого, - ОК "Харьков"

Бої за Вовчанськ

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки, 23 ноября, произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 5 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 205 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери врага на Харьковском направлении

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составили 140 человек, из них безвозвратные - 72, санитарные - 66, пленные - 2.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 21 единицу вооружения и военной техники.

Автор: 

боевые действия (3985) наступление (209) Волчанск (386) Харьковская область (734) Тихое (8)


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Я вибачаюсь. Мені просто цікаво. Чому наші десантники не повернуть зараз на Бєлгород до Шебекіно, щоб відрізати Вовчанське угрупування військ ? Чи на курщині мало кацапських військ у порівнянні з напрямком на Вовчанськ ? Так це ж буде захід у тил ! Підкреслюю я не експерт. Просто цікавлюсь. І розмірковую. Що може послабити тиск ворога на ЗСУ.
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24.11.2024 10:15 Ответить
 
 