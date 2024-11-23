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Враг штурмовал позиции наших воинов в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки, 22 ноября 2024 года, войска РФ три раза штурмовали позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 7 авиаударов с использованием 11 КАБов и 12 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 346 обстрелов позиций защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг давит на севере Харьковщины, за сутки в районе Волчанска - 6 боестолкновений, - ОТГ "Харків"

"Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечается в сообщении.

Потери войск РФ на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", потери врага за прошедшие сутки составили 106 человек, из них безвозвратные - 33, санитарные - 73.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 46 единиц вооружения и военной техники.

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