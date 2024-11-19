Враг давит на севере Харьковщины, за сутки в районе Волчанска - 6 боестолкновений, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении по состоянию на утро 19 ноября 2024 года существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 11 КАБов, 8 НАРов, а также 35 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 422 обстрела позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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Потери войск РФ на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харків", потери врага за минувшие сутки составили 124 человека, из них безвозвратные - 55, санитарные - 69. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 100 единиц вооружения и военной техники.