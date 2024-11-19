Ворог тисне на півночі Харківщини, за добу в районі Вовчанська 6 боєзіткнень, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку станом на ранок 19 листопада 2024 року суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 6 авіаударів із використанням 11 КАБів, 8 НАР, а також 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 422 обстріли позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Втрати військ РФ на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становили 124 особи, з них безповоротні - 55, санітарні - 69. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 100 одиниць озброєння та військової техніки