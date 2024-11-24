Сегодня в Киеве, на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине отключений света будет меньше, - ДТЭК

В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях сегодня отключений света должно быть еще меньше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, от "Укрэнерго" поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине отменили ограничения света до конца суток 23 ноября.