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Сегодня в Киеве, на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине отключений света будет меньше, - ДТЭК

Частина Сум залишилася без світла та води

В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях сегодня отключений света должно быть еще меньше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, от "Укрэнерго" поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", - говорится в сообщении.

Также читайте: В воскресенье, 24 ноября, будет действовать одна очередь отключений, - Укрэнерго

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине отменили ограничения света до конца суток 23 ноября.

Автор: 

Киев (25495) Киевская область (4120) Одесская область (3549) отключение света (423) Днепропетровская область (3922)


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Хтось поцупив відключення.
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24.11.2024 11:44 Ответить
Хай відключають, у мене генератор на 10 кіловатт.
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24.11.2024 14:29 Ответить
 
 