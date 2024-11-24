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Задержан стрелок, который убил мужчину и ранил двух человек в столичной гостинице, - Нацполиция

У Києві сталася стрілянина в готелі

Стрелок, который устроил стрельбу в гостинице в Киеве и смертельно ранил мужчину, задержан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В кафе в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, ранен полицейский

Как сообщалось, полиция расследует стрельбу в столичном отеле: один человек погиб, двое госпитализированы.

Автор: 

Киев (25495) Нацполиция (16437) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+34
де лунає росмова - там бухають, стріляють, вбивають, займаються проституцією. Що і було видно на тому відео. Росмова - це смердюча погань, разом з її рознощиками.
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24.11.2024 11:26
+15
хороший адвокат може довести на суді, що на швидкості 120 км/год. знак обмеження 50 км/год. його клієнту не було видно....
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24.11.2024 11:42
+8
стрілок із силових структур. тому все так і втаїчено...
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24.11.2024 12:05
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якщо адвокати доведуть що то була самооборона від групи нападаючих - йому нічого не буде
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24.11.2024 11:24 Ответить
хороший адвокат може довести на суді, що на швидкості 120 км/год. знак обмеження 50 км/год. його клієнту не було видно....
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24.11.2024 11:42 Ответить
Чим менша швидкість тим більший хабар.
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24.11.2024 15:28 Ответить
Головне щоб вистачило грошей.
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24.11.2024 11:51 Ответить
Як на мою думку то ні, бо то було громадське місце і якщо б навіть не було вбивства, то світила би "бакланка", а тут чиста 115 КК України.
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24.11.2024 11:59 Ответить
я не дуже розуміюся на КК, і трактовці статтей. Я думаю, що якщо людина в публічному місці захищається від двох і більше нападників, то вона має право оборонятися всіма засобами, і пістолетом також. Якщо адвокати доведуть, що то була самооборона - то стрілку нічого не буде.
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24.11.2024 12:01 Ответить
Ви маєте рацію, я не знаю точної картинки подій, але читаючи попередні статті про цю історію зрозумів, що там інша ситуація. Якщо в іншої компанії не було ніякої вогнепальної зброї, крім криків, образ і можливо веделок, то підозрюваний не міг використовувати вогнепальну збро, тим більше по наслідках видно, що він не оборонявся, а вбивав, стріляв прицільно, здається одного вбив, а двох порінив.
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24.11.2024 12:15 Ответить
я нічого не стверджую, по тим відосикам що є, нічого не зрозуміло, хто почав, хто оборонявся?
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24.11.2024 12:17 Ответить
Я Вас ні в чому не звинувачую, просто як і Ви коментую затримання підозрюваного. Склад злочину, це не тільки об'єктивна сторона(зовнішня сторона діяння, яка виражається у вчиненні передбаченого законом діяння (дії чи бездіяльності), що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди об'єкту злочину), а і суб'єктивна сторона(внутрішній зміст злочину, це ті психічні процеси, які проходять у свідомості особи, коли вона вчиняє злочин, це її психічне ставлення до вчиненого нею суспільно небезпечного діяння та його наслідків). А ще для складу злочину потрібні об'єкт і суб'єкт. Це з точки зору теорії. В цьому випадку все тут є і на мій погляд ст. 115 пункт 7 з ************ мотивів; А субєктивна сторона злочину дає нам зрозуміти, що підозрюваний не діяв в межах самооборони, а мав умисел на вбивство і навіть ні однієї особи. Можливо це і не так, але це моє припущення з того, що я прочитав. У поліції точно є архівне відео події, покази свідків і потерпілих і вони дадуть йому оцінку, бо дії підозрюваного призвели до оюного вбитого, двох порвнених і тут не було розриву часу у вистрілах і отриманих пошкоджень.
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24.11.2024 12:35 Ответить
"має право оборонятися всіма засобами, і пістолетом також."
Так має право. Після того, як її вб'ють. До того - "прєвишеніє".
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24.11.2024 12:36 Ответить
якщо адвокати доведуть що то була самооборона
Вы знаете от какой суммы начинаются расценки адвокатских услуг по таким делам?
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24.11.2024 13:10 Ответить
не знаю
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24.11.2024 13:11 Ответить
От десяти штук, без никаких гарантий. Только юридическое сопровождение, шоб менты лишнего не пришили. Потом добавляйте Х тысяч чтоб статью переквалифицировали.
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24.11.2024 13:17 Ответить
буде, позбавлення волі. хіба, що у тих трьох теж була зброя
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24.11.2024 19:17 Ответить
де лунає росмова - там бухають, стріляють, вбивають, займаються проституцією. Що і було видно на тому відео. Росмова - це смердюча погань, разом з її рознощиками.
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24.11.2024 11:26 Ответить
Ідіть ТЦК і виконуйте їх ЗАКОННІ обовязки. .Сцикло,брехло долбане.
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24.11.2024 11:38 Ответить
він забухав, одразу видно по стилю написання
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24.11.2024 11:44 Ответить
На видосах не похожи на ТЦК. 20 здоровенных быков. А снимают проститутки.
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24.11.2024 11:51 Ответить
стрілок із силових структур. тому все так і втаїчено...
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24.11.2024 12:05 Ответить
І стріляв з "табельної", бо був на чергуванні і глупої ночі зазирнув до борделю кави випити?
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24.11.2024 12:38 Ответить
Спочатку повідомляли, що мало місто вбивство, а тепер (мабуть зʼясували особу затриманого) - "смертельне поранення". Тобто і факту вбивства не було? Стаття ККУ інша?
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24.11.2024 12:24 Ответить
Эхо войны...
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24.11.2024 12:44 Ответить
Комендантська година в Києві є .? Поліція в Києві є ? Мер на місці ??
Чому тоді той генделик був відкритий о першій годині ночі ?
Влада в Україні - Є , взагалі ..?????????????????????????????????????????????????
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24.11.2024 13:07 Ответить
Згідно з постановою Кабінету міністрів №450 від 5 травня 2023 року, чисельність Згідно з постановою Кабінету міністрів №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб.

Після опівночі усі співробітники національної поліції України (141 330 осіб) займаються https://www.google.com/search?sca_esv=60458e0a5c809e19&q=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%B4%D1%96%D1%8E&sa=X&ved=2ahUKEwjThKr97vSJAxUBIRAIHZNtK-8Q7xYoAHoECA4QAQ бронюванням через Дію......

далі буде
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24.11.2024 13:31 Ответить
Щось помітно , декому стало шкода стрілка , який вбив 27-го хлопця
і поранив трьох , як на полі бою 🙁
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24.11.2024 13:09 Ответить
Кто такой,почему не на фронте,кто выдал ему бронь и оружие,их тоже арестуйте.
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24.11.2024 13:23 Ответить
якщо мажор, то нічого не буде, але при умові, що вбитий не більший мажор..Бабло все вирішить, менти потирають руки
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24.11.2024 13:52 Ответить
А чому не кажуть хто вбивця ? Мабуть хтось до зелені наближений , будуть відмазувати . Як вбили Фаріон , то одразу показали , і медалі пороздавали до слідчих дій .
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24.11.2024 21:07 Ответить
 
 