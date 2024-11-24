Задержан стрелок, который убил мужчину и ранил двух человек в столичной гостинице, - Нацполиция
Стрелок, который устроил стрельбу в гостинице в Киеве и смертельно ранил мужчину, задержан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Более подробную информацию обещают обнародовать позже.
Как сообщалось, полиция расследует стрельбу в столичном отеле: один человек погиб, двое госпитализированы.
Топ комментарии
+34 Тania Noname
показать весь комментарий24.11.2024 11:26
+15 Luk Viktor
показать весь комментарий24.11.2024 11:42
+8 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий24.11.2024 12:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так має право. Після того, як її вб'ють. До того - "прєвишеніє".
Вы знаете от какой суммы начинаются расценки адвокатских услуг по таким делам?
Чому тоді той генделик був відкритий о першій годині ночі ?
Влада в Україні - Є , взагалі ..?????????????????????????????????????????????????
Після опівночі усі співробітники національної поліції України (141 330 осіб) займаються https://www.google.com/search?sca_esv=60458e0a5c809e19&q=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%B4%D1%96%D1%8E&sa=X&ved=2ahUKEwjThKr97vSJAxUBIRAIHZNtK-8Q7xYoAHoECA4QAQ бронюванням через Дію......
далі буде
і поранив трьох , як на полі бою 🙁