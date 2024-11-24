Задержан стрелок, который убил мужчину и ранил двух человек в столичной гостинице, - Нацполиция

Стрелок, который устроил стрельбу в гостинице в Киеве и смертельно ранил мужчину, задержан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

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Как сообщалось, полиция расследует стрельбу в столичном отеле: один человек погиб, двое госпитализированы.