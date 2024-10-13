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В кафе в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, ранен полицейский

у Софіївській Борщагівці сталася стрілянина

12 октября возле одного из кафе в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, в результате чего ранен полицейский, который находился вне службы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что между женщинами, которые отдыхали в заведении возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента.

Также читайте: Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из автомата в Киевской области

По предварительным данным, выстрелы произведены из спецсредства травматического действия. В результате стрельбы ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. Сейчас мужчина находится в больнице.

"Работниками полиции установлена личность злоумышленника, он находится на месте. Оружие изъято. Полиция устанавливает детали происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации", - добавили в Нацполиции.

Также смотрите: В Кривом Роге неизвестные открыли огонь по автомобилю: двое раненых, в области объявили спецоперацию, - полиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25655) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+22
конфлік інстасамичок-відеографинь, при зйомці смартфоном відосіка в сторіз про те, в кого губи "вутяча жопка" ближчі до оригіналу ))) їхні нові графи затіяли тіпо старінную дуель. будні гламурного київа ))
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13.10.2024 11:28
+18
питання - від чого мусорки відпочивали? хіба вони на роботі щось роблять?
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13.10.2024 11:53
+16
мєнт, це не професія
мєнт, це стан душі. це світовідчуття.
нема мєнта, поза службою, тим більше бухающого та стріляючого.
але ж, мєнт мєнта завжди відмаже.
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13.10.2024 11:53
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... але не враховують, що воїни мають нагородну зброю (як приклад) це не стосується даної ситуації
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13.10.2024 11:47 Ответить
А ти за що тримаєш ? Зек вонючий пащу без дозволу не можеш роззявляти
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13.10.2024 13:01 Ответить
100%
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13.10.2024 11:36 Ответить
Звідки зрозуміло?
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13.10.2024 12:08 Ответить
Що тобі зрозуміло--тупий кацапе?
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13.10.2024 12:24 Ответить
Борзов ???
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13.10.2024 14:01 Ответить
конфлік інстасамичок-відеографинь, при зйомці смартфоном відосіка в сторіз про те, в кого губи "вутяча жопка" ближчі до оригіналу ))) їхні нові графи затіяли тіпо старінную дуель. будні гламурного київа ))
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13.10.2024 11:28 Ответить
Краще - як куряча гузка))
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13.10.2024 11:44 Ответить
без "як" ))
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13.10.2024 11:50 Ответить
то гламурна борщага) і там такі закони - пацики валять друг друга за тьолочек.
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13.10.2024 11:51 Ответить
так сьогодні всі пацики поставали відеографами, а їхні тьолочки - відеографинями )) гламурносмартфонна ыліта по новому! ))
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13.10.2024 11:54 Ответить
>> пацики валять друг друга за тьолочек

Щось згадалося -- "люді гібнут за мєтал" 😂
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13.10.2024 14:52 Ответить
Угу...Так и напишуть в наградном лістє-"До последнєй каплі спіртного крові ахранял барную стойку,гдє і получіл ранєнія,нєсовмєстімиє с жизнью со службой.Ітог-наградіть імєнним аружієм і отправіть на повишенную пєнсію залізивать рани".
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13.10.2024 11:58 Ответить
Якщо був поза службою то навіщо писати "поранено поліцейського"?
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13.10.2024 11:33 Ответить
"...- И запомни, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.
А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь!..."
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13.10.2024 12:10 Ответить
Якщо поранять в робочий час, то это покушениє на поліцейського та більша відповідальність
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13.10.2024 12:07 Ответить
Якби був сантехніком або вчителем, то як би написали? А він поліціянт.
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13.10.2024 12:09 Ответить
Він мусор, до поліціянта йому далеко
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13.10.2024 13:54 Ответить
Vlad Kondratenco знайомі особисто чи просто аби написати?
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13.10.2024 21:44 Ответить
треба було викликати пожежників, бо билися ТЦКшніки з поліціянтами... всі поза службою.
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13.10.2024 11:39 Ответить
Уже и виновника определили,виддил коммуникации вынес приговор,замечательно.
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13.10.2024 11:46 Ответить
Відпочивали в закладі...ну, і виник конфлікт. Новини зрання як на підбір "мотивуючі".
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13.10.2024 11:51 Ответить
питання - від чого мусорки відпочивали? хіба вони на роботі щось роблять?
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13.10.2024 11:53 Ответить
Дієслово невдало використане . Персонажі тупо розважались, ні в чому собі не відмовляючи. Шкода, що всі вижили.
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13.10.2024 12:02 Ответить
мусорня с тэцэкунами цельными днями неутомимо воюют с гражданскими в тылу и светят своими рылами. ответочка то накапливается и что самое для них неприятное - неизвестно от кого и когда. Им надо хорошо отдыхать
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13.10.2024 12:11 Ответить
Чого їм боятися, перейдуть на службу до нових хазяїв, та і все.
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13.10.2024 12:46 Ответить
Нешановний іди в патрульну поліції Там великий недобір--будеш працювати по 14 годин да іще і підеш на фронтА ти тупий кацапньонок чи малорос язиком базікаєш Сцикло недоношене.
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13.10.2024 13:21 Ответить
мєнт, це не професія
мєнт, це стан душі. це світовідчуття.
нема мєнта, поза службою, тим більше бухающого та стріляючого.
але ж, мєнт мєнта завжди відмаже.
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13.10.2024 11:53 Ответить
А чому час коли це трапилося не пишуть, соромляться?
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13.10.2024 12:11 Ответить
Цікаво, поліцаї читають тут коментарі? Відчувають народну "повагу та любов"?
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13.10.2024 12:15 Ответить
Їм байдуже
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13.10.2024 12:17 Ответить
Ну це дуже коректно , їм нас....
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13.10.2024 12:41 Ответить
Це ще не нарід,це форумні ховрашки з тилових диванчиків....
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13.10.2024 12:18 Ответить
А хто тобі сказав,"що ти народ"? Ти просто теляче бидло--бандюк,тобі і всі поліцейські погані Іди .в поліції великій недобор і будеш швидше на фронті.
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13.10.2024 12:28 Ответить
Кажи як є , великий недобор в патрульку , а кабінети забиті товстожопими ухилянтами .
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13.10.2024 12:42 Ответить
Пред'яви хоч одного хорошого поліцая, який виконує свою присягу.
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13.10.2024 12:48 Ответить
а я хочу бюачити , всіх поліцаїв на нулі....50% зараз на рік а другі 50% їх замінять , ще на рік.....вот тоді , вони будуть справжні поліціанти....да, і дівчаток , теж в окоп
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13.10.2024 13:02 Ответить
Хоті. А Київ охороняти ти будеш?
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13.10.2024 15:16 Ответить

працюеш в поліціі ?
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13.10.2024 15:40 Ответить
Ні. А ти ухилянт? Чи кацап? Що навіть кацапськоб транскрипцією нік написано?
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13.10.2024 17:21 Ответить
О, бачу таки читають
Ти чому пішов у поліцію? Бо нічого не вмієш, чи тебе в школі всі ображали?
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13.10.2024 13:52 Ответить
Мєнт був «безробітним» як би зараз сказав Антоніна Геращенко. Легалізувати зброю - ні, саджати корупціонерів і кротів - ні, йти на війну - ні, випихати на війну громадян без військового досвіду переслідувати - так, волонтерів і лупцювати пеззбройних протестувальників - так, розважатися в кафешках під час війни - так.
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13.10.2024 12:46 Ответить
100% мент почав умнічати, бандюган навів "аргументи".
А в цей час, так сказати "повномасштабного вторгнення" хлопці в окопах, своїм життям захищають цих павлінів, разом з їхніми курками.
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13.10.2024 13:24 Ответить
Поліцейські розважаються, бухають і влаштовують озброєні розбірки в кафе, бо у них бронь - а простих микол забирають у якоісті поповнення на фронт.
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13.10.2024 13:27 Ответить
Даруйте, але це приємно чути.
Таке вже чогось сож ставлення до поліції.
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13.10.2024 16:01 Ответить
один ворон трішки поклював іншого, який був без клюва
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13.10.2024 19:30 Ответить
 
 