В кафе в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, ранен полицейский

12 октября возле одного из кафе в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, в результате чего ранен полицейский, который находился вне службы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что между женщинами, которые отдыхали в заведении возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента.

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По предварительным данным, выстрелы произведены из спецсредства травматического действия. В результате стрельбы ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. Сейчас мужчина находится в больнице.

"Работниками полиции установлена личность злоумышленника, он находится на месте. Оружие изъято. Полиция устанавливает детали происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации", - добавили в Нацполиции.

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