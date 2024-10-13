В кафе в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, ранен полицейский
12 октября возле одного из кафе в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, в результате чего ранен полицейский, который находился вне службы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что между женщинами, которые отдыхали в заведении возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента.
По предварительным данным, выстрелы произведены из спецсредства травматического действия. В результате стрельбы ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. Сейчас мужчина находится в больнице.
"Работниками полиции установлена личность злоумышленника, он находится на месте. Оружие изъято. Полиция устанавливает детали происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации", - добавили в Нацполиции.
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Щось згадалося -- "люді гібнут за мєтал" 😂
спіртногокрові ахранял барную стойку,гдє і получіл ранєнія,нєсовмєстімиє с жизньюсо службой.Ітог-наградіть імєнним аружієм і отправіть на повишенную пєнсію залізивать рани".
А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь!..."
мєнт, це стан душі. це світовідчуття.
нема мєнта, поза службою, тим більше бухающого та стріляючого.
але ж, мєнт мєнта завжди відмаже.
працюеш в поліціі ?
Ти чому пішов у поліцію? Бо нічого не вмієш, чи тебе в школі всі ображали?
А в цей час, так сказати "повномасштабного вторгнення" хлопці в окопах, своїм життям захищають цих павлінів, разом з їхніми курками.
Таке вже чогось сож ставлення до поліції.