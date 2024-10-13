У кафе в Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, поранено поліцейського

12 жовтня біля одного із кафе в Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, унаслідок чого поранено поліцейського, який перебував поза службою.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці, які прибули на місце події, попередньо зʼясували, що між жінками, які відпочивали в закладі виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутилися суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента.

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За попередніми даними, постріли здійснено зі спецзасобу травматичної дії. Унаслідок стрілянини поранень зазнав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Нині чоловік перебуває в лікарні.

"Працівниками поліції встановлено особу зловмисника, він знаходиться на місці. Зброю вилучено. Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації", - додали в Нацполіції.

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