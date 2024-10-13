У кафе в Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, поранено поліцейського
12 жовтня біля одного із кафе в Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, унаслідок чого поранено поліцейського, який перебував поза службою.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці, які прибули на місце події, попередньо зʼясували, що між жінками, які відпочивали в закладі виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутилися суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента.
За попередніми даними, постріли здійснено зі спецзасобу травматичної дії. Унаслідок стрілянини поранень зазнав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Нині чоловік перебуває в лікарні.
"Працівниками поліції встановлено особу зловмисника, він знаходиться на місці. Зброю вилучено. Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації", - додали в Нацполіції.
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Щось згадалося -- "люді гібнут за мєтал" 😂
спіртногокрові ахранял барную стойку,гдє і получіл ранєнія,нєсовмєстімиє с жизньюсо службой.Ітог-наградіть імєнним аружієм і отправіть на повишенную пєнсію залізивать рани".
А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь!..."
мєнт, це стан душі. це світовідчуття.
нема мєнта, поза службою, тим більше бухающого та стріляючого.
але ж, мєнт мєнта завжди відмаже.
працюеш в поліціі ?
Ти чому пішов у поліцію? Бо нічого не вмієш, чи тебе в школі всі ображали?
А в цей час, так сказати "повномасштабного вторгнення" хлопці в окопах, своїм життям захищають цих павлінів, разом з їхніми курками.
Таке вже чогось сож ставлення до поліції.