Зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) сержанту 47-й ОМБр "Магура" Максиму Максименко (Марсу)

Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) командиру механизовоного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура, сержанту Максименко Максиму Николаевичу (позывной - МАРС) 08.12.1991 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст петиции.

Сейчас петиция собрала 12 698 голосов из 25 тысяч необходимых.

Поддержать ее можно по ссылке.

"Прошу присвоить Почетное звание Героя Украины (посмертно) храброму защитнику нашей Родины, командиру боевой машины, командиру механизовоного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура (военная часть А-46-99) Сержанту Максименко Максиму Николаевичу (позывной - МАРС) 08.12.1991 года рождения, жителю Черкасской области Звенигородского района с.Квитки. Который с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году не смог остаться в стороне и стал на защиту своей родной земли своей Украины.

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С начала службы в 2022 г. участвовал в обороне Светлодарской дуги Донецкой области. Мелитопольское направление в 2023 году: Орехов, Работино.

В 2024 году - Донецкая область, Авдеевское направление: Степное, Очеретино.



10.03.2024 г. в результате вражеского артелирийского обстрела получил многочисленные осколочные ранения под Новобахмутовкой. 21 день врачи боролись за его жизнь в Киевском главном военном госпитале, но к сожалению спасти не смогли.



01.04.2024 г. от полученных ранений мужественный воин умер. Максим был настоящим сыном своей Родины. Мужественным, верным присяге, по словам побратимов он был настоящим воином: смелый и опытный командир, верный товарищ. Пользовался уважением и авторитетом. Его упорство и энергия заряжали и сплачивали коллектив. Был искренним и откровенным, доброжелательным и надежным товарищем. Всегда старался во всем помочь.



Благодаря экипажу Марса под руководством Максима было спасено сотни жизней побратимов

Был награжден:

Нагрудным знаком "Крест храбрых" (приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины №1420 от 28.06.2023 г.); Орденом "За мужество" 3-й степени (приказом Президента Украины №515 от 24 августа в 2023 году).

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Гордимся его несокрушимой силой, духом патриотизма. Дома его ждали родители, брат, жена и маленькая дочь, которая осталась без отца. Он все отдал за нас с вами, за свободную Украину и мир. Он отдал самое главное - свою жизнь. Настоящий герой, который заслуживает высшую государственную награду Героя Украины (посмертно).



Считаем, что присвоение этого высокого звания станет достойным уважением его памяти и подтверждением той важной роли, которую он сыграл в судьбе нашего государства.



Нашему герою навсегда 32 года. Слава герою Украины! Слава Украине!



С уважением, жена Максименко Юлия Анатольевна", - говорится в тексте петиции.