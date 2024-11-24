"Слуга народа" Вениславский об идее расформировать ТЦК: Это точно игра против Украины
В условиях войны заявлять о необходимости распустить Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, это "точно игра против Украины", считает депутат Верховной Рады Федор Вениславский ("Слуга народа").
Такое мнение он высказал в интервью NV, комментируя инициативу своих коллег, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп сказал, что такие заявления парламентариев "по меньшей мере не продуманы". По его мнению, высказывания по этому поводу вредят национальным интересам Украины.
"В условиях полномасштабного вторжения и войны, которую ведет Украина против страны-агрессора, реформировать ТЦК (есть проблемы, которые я абсолютно не отрицаю), которое обеспечивает 95-98% выполнения мобилизационных мер, которые нужны для пополнения новых резервов", - сказал Вениславский.
Он добавил, что в условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК, "заменив их альтернативными формами привлечения граждан в армию, учитывая практику, - это точно игра против Украины, против нашей независимости, государственного суверенитета".
В то же время Вениславский добавил, что поддерживает рекрутинг. Однако, по его мнению, только после войны Украина должна предложить такие модели, которые будут привлекать в армию граждан, которые будут хотеть добровольно прийти и служить.
"Но на сегодня, несмотря на то, что мы разрешили заниматься рекрутингом с точки зрения законодательных инициатив и законодательного регулирования, он абсолютно не может перекрыть все те мобилизационные меры, которые на сегодня выполняются ТЦК и СП", - констатировал нардеп.
На вопрос о том, можно ли считать роспуск ТЦК во время войны предательством, он сказал, что "однозначно".
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Оце буде потіха
Веніславському треба роззути очі. Уся діяльність зелених гнид на чолі із ЄрмакомЗеленським - гра проти України, особливо після Оману.
Цікаво тільки - чи може Україна стратегічно досягнути у цій війні успіху, коли вище військово-політичне керівництво - іржаві совки, дрімучі невігласи і агенти рашистів ?
1. Корупція під час війни - не зрада
2. Призначення некомпетентних осіб на відповідальні посади - не зрада
3. Оберігання навченого силового блоку в тилу, щоб його не посилати на фронт - не зрада
4. Відсутність хоч одного посадженого топ корупціонера - не зрада
5. Катування в ТЦК, порушення ст. 17 Конституції - не зрада
6. Вічна війна, без права вибору, з максимальними обмеженням і порушенням Конституції і законів - не зрада
7. МСЕКовці мільйонери - не зрада
А от пропозиція розформувати бидло-структуру ТЦК, де 80% осіб у формі фронту в очі не бачали - то бачте зрада...
Хоча, чого ж ми дивуємось - ось для ЦЬОГО цю шоблу і привели москалі з головним "українцем" ****** до влади України! Ми ж пам'ятаємо чиї і які висловлювання були у кацапів та на Ґ+Ґ перед виборами - от і зробили всіх нас...разом.
ТЦК нас прінудітєльно мобілізуют, бусіфіцируют, заставляют воєвать за зєлєнского, прокуроров і дєпутатов!
Оні частная кантора, оні бєрут взяткі, оні па людям стріляют!
Давайтє всєх разгонім і падаждьом воєнкомати !
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Щоправда, ті воєнкомати будуть росармії. А ви, черешенки мамині, почекайте на диванчиках ще трошки!
2. Підготовка. Поясніть мені що в Вашому розумінні підготовка? Це те, що Ви бачили в радянській Армії на КМБ чи в американських фільмах типу "Цілісно-металевої оболонки"?
Насправді, все досить просто. Треба бути абсолютним дебілом, щоб сходу не розібратися в усьому, що стріляє чи вибухає.
Все інше приходить з власним досвідом. І, плюс, ми завжди поділимося своїми знаннями.
3. Мені пох на керівний склад що армії, що держави.
Є я, є мої бойові найближчі побратими, є дома сім'я, земля, будинок. ще є Україна. І є підори, що сильно хочуть вбити моїх дітей. Крапка.
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На фронті особисто з 24.02.22р.
Привіт з Лиману!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
А от статистика бойових дій говорить про інше що бійцю після нормальної підготовки на злагодження на примінення зброї та навіть сран... підготовка опорника до оборони у них в 2-3 рази менші втрати чим у людей з вулиці яким дали автомат в руки. Це у всіх арміях як натівських так і совкових. Тому що у підготовленого бійця все на автоматизмі і не задумується під час бою над такими питаннями як прикриття один одного або перезарядка кулемета. Це все робить швидко та на автоматизмі а швидкість в ближньому бою рівна ефективності під час бою.
А ще головне то навчання офіцерів тому що існує думка що їх тільки треба типи зброї вчити та папірчики перебирати, хоча головне це аналітичне, логічне, та тактичне мислення, причому він має ці вміння приміняти на автоматизні в умовах бою, можливих прильотів і т.д. І не кожний зможе це ефективно робити в силу психологічних особливостей, зберегти чіткість управлінських рішень в складних умовах.
І депутан точно грає у цю гру вже більше п'яти років.
А шо? пуйло задоволений.
Вже один довбень популістично "розбирався" з ТЦК - звільнив всіх голів (військкомів), і це нічого не покращило.
І це не якась видумка а реальні кримінальні справи. Та щось судячи по рослідуванням журналістів, мало які справи дійшли до логічного завершення, максимум штраф.
А щодо теперішніх працівників ТЦК таке може виявитись що там більшість з УБД або після поранення або мають групу інвалідності. І підпадають під ваші критерії (колишні військовослужбовці визнанні ВЛК непридатними до служби).
Олех, вы в каком тцк взятки сбиваете, написывая этот бред?
Шановний, замість того щоб писати якісь дивакуваті пости, краще ознайомтеся з нормативно-правовою базою стосовно мобілізації. Згідно нового закону про мобілізацію та свіженьких постанов шмигаля врученням повісток можуть займатися органи місцевого самоврядування, роботодавці,повістки можуть надсилатися поштою, тому у ТЦК можна повністю забрати функцію оповіщення. Розшук та затримання ухилянтів, що по старому законодавстві, що по новому - обов'язок поліції. Відповідно законодавчої потреби тримати в ТЦК штат здоровенних бугаїв,які роздають на вулицях повістки та пакують ухилянтів не має. Потрібна лише політична воля припинити протизаконну бусифікацію та перевести роботу ТЦК у законне русло.
Значить її вже нема. Залишки спи*ть"слуги" "народу"
члени цього угрупування, як Веніславський нікуди ,крім параші,не сховаються від відповідальності за скоєні злочини проти українців та
людяності.Але і це ненадовго.