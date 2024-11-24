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"Слуга народа" Вениславский об идее расформировать ТЦК: Это точно игра против Украины

Депутат Верховної Ради Федір Веніславський (

В условиях войны заявлять о необходимости распустить Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, это "точно игра против Украины", считает депутат Верховной Рады Федор Вениславский ("Слуга народа").

Такое мнение он высказал в интервью NV, комментируя инициативу своих коллег, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп сказал, что такие заявления парламентариев "по меньшей мере не продуманы". По его мнению, высказывания по этому поводу вредят национальным интересам Украины.

"В условиях полномасштабного вторжения и войны, которую ведет Украина против страны-агрессора, реформировать ТЦК (есть проблемы, которые я абсолютно не отрицаю), которое обеспечивает 95-98% выполнения мобилизационных мер, которые нужны для пополнения новых резервов", - сказал Вениславский.

Читайте: Военнообязанный применил слезоточивый газ во время проверки документов и скрылся, - Хмельницкий областной ТЦК и СП

Он добавил, что в условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК, "заменив их альтернативными формами привлечения граждан в армию, учитывая практику, - это точно игра против Украины, против нашей независимости, государственного суверенитета".

В то же время Вениславский добавил, что поддерживает рекрутинг. Однако, по его мнению, только после войны Украина должна предложить такие модели, которые будут привлекать в армию граждан, которые будут хотеть добровольно прийти и служить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВР работают над законопроектом о полном освобождении от уголовной ответственности за СОЧ, - "слуга народа" Вениславский

"Но на сегодня, несмотря на то, что мы разрешили заниматься рекрутингом с точки зрения законодательных инициатив и законодательного регулирования, он абсолютно не может перекрыть все те мобилизационные меры, которые на сегодня выполняются ТЦК и СП", - констатировал нардеп.

На вопрос о том, можно ли считать роспуск ТЦК во время войны предательством, он сказал, что "однозначно".

Автор: 

Вениславский Федор (263) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+47
Записуємо:
1. Корупція під час війни - не зрада
2. Призначення некомпетентних осіб на відповідальні посади - не зрада
3. Оберігання навченого силового блоку в тилу, щоб його не посилати на фронт - не зрада
4. Відсутність хоч одного посадженого топ корупціонера - не зрада
5. Катування в ТЦК, порушення ст. 17 Конституції - не зрада
6. Вічна війна, без права вибору, з максимальними обмеженням і порушенням Конституції і законів - не зрада
7. МСЕКовці мільйонери - не зрада

А от пропозиція розформувати бидло-структуру ТЦК, де 80% осіб у формі фронту в очі не бачали - то бачте зрада...
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24.11.2024 14:56
+30
Цьому слузі народу 55 років! Призовний вік! Нехай же піде в ТЦК,пройде ВЛК,навчиться на полігоні,посидить в піхоті в окопі, а тоді щось варнякає!
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24.11.2024 14:56
+27
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24.11.2024 14:52
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Правила форума Совет форумчан
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24.11.2024 14:52 Ответить
ТЦК зачмирити стали, бо виявили корупцію, а давайте чмирити слуг і їх главрів, бо там корупції по за край!
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24.11.2024 14:57 Ответить
Маю надію, що не тільки "дивани", але і влада нарешті вже побачить, що ТЦК на майже 80 процентів складається ТІЛЬКИ з військовослужбовців, яки ВЖЕ є після поранень, (навіть не кажучи вже про УБД). І так було ще до початку " волевих рішень" презентаса-анонсіста., постійні ротації ОС з заміною на бійців з нулей.
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24.11.2024 16:21 Ответить
Далекими від цього всього веніславськими немає чого про таке розповідати.
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24.11.2024 14:55 Ответить
А ще хотілось би почути власну думку "піаніста" щодо тих, хто ігнорує повістки.
Оце буде потіха
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24.11.2024 18:01 Ответить
Це точно гра проти України...

Веніславському треба роззути очі. Уся діяльність зелених гнид на чолі із ЄрмакомЗеленським - гра проти України, особливо після Оману.

Цікаво тільки - чи може Україна стратегічно досягнути у цій війні успіху, коли вище військово-політичне керівництво - іржаві совки, дрімучі невігласи і агенти рашистів ?
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24.11.2024 14:55 Ответить
Як казав Левао Тротцький у 1918 - ні миру , ні войни! і в черговий раз кінець незалежної Укрваїнської державі.
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24.11.2024 15:01 Ответить
Так він сам зелена влада як він може очі відкрити
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24.11.2024 15:07 Ответить
Цьому слузі народу 55 років! Призовний вік! Нехай же піде в ТЦК,пройде ВЛК,навчиться на полігоні,посидить в піхоті в окопі, а тоді щось варнякає!
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24.11.2024 14:56 Ответить
Ета другоє. В нас ще нажаль не виросло те покоління,яке вилізши на найвищі щабелі влади не забуває про народ (звідки власне і вилазять умовні вєніславські) і не вважає цей самий народ розхідних матеріалом. Кацапський менталітет ще ніяк не вивітриться.
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24.11.2024 15:02 Ответить
Записуємо:
1. Корупція під час війни - не зрада
2. Призначення некомпетентних осіб на відповідальні посади - не зрада
3. Оберігання навченого силового блоку в тилу, щоб його не посилати на фронт - не зрада
4. Відсутність хоч одного посадженого топ корупціонера - не зрада
5. Катування в ТЦК, порушення ст. 17 Конституції - не зрада
6. Вічна війна, без права вибору, з максимальними обмеженням і порушенням Конституції і законів - не зрада
7. МСЕКовці мільйонери - не зрада

А от пропозиція розформувати бидло-структуру ТЦК, де 80% осіб у формі фронту в очі не бачали - то бачте зрада...
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24.11.2024 14:56 Ответить
А зняти одразу ВСЕ керівництво мобілізацією, що обвалило призив, та прибрати ВЕСЬ генералітет, що гнав загарбників з української землі - це не зрада.
Хоча, чого ж ми дивуємось - ось для ЦЬОГО цю шоблу і привели москалі з головним "українцем" ****** до влади України! Ми ж пам'ятаємо чиї і які висловлювання були у кацапів та на Ґ+Ґ перед виборами - от і зробили всіх нас...разом.
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24.11.2024 15:17 Ответить
54% не бачили
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24.11.2024 16:06 Ответить
Принципово не дослугаюсь до дебілів що від дебілів народжені
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24.11.2024 15:02 Ответить
А чьо нє так?
ТЦК нас прінудітєльно мобілізуют, бусіфіцируют, заставляют воєвать за зєлєнского, прокуроров і дєпутатов!
Оні частная кантора, оні бєрут взяткі, оні па людям стріляют!
Давайтє всєх разгонім і падаждьом воєнкомати !
********************

Щоправда, ті воєнкомати будуть росармії. А ви, черешенки мамині, почекайте на диванчиках ще трошки!
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24.11.2024 15:06 Ответить
1. Мої пропозиції? Вони прості. Щоб не брали за шкірку - треба мобілізуватися самостійно. Воно кругом в плюс. Як в відношеннях з (ще не бойовими побратимами) товаришами по службі, так і в особистій кармі та самоповазі.
2. Підготовка. Поясніть мені що в Вашому розумінні підготовка? Це те, що Ви бачили в радянській Армії на КМБ чи в американських фільмах типу "Цілісно-металевої оболонки"?
Насправді, все досить просто. Треба бути абсолютним дебілом, щоб сходу не розібратися в усьому, що стріляє чи вибухає.
Все інше приходить з власним досвідом. І, плюс, ми завжди поділимося своїми знаннями.
3. Мені пох на керівний склад що армії, що держави.
Є я, є мої бойові найближчі побратими, є дома сім'я, земля, будинок. ще є Україна. І є підори, що сильно хочуть вбити моїх дітей. Крапка.
***************
На фронті особисто з 24.02.22р.
Привіт з Лиману!
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24.11.2024 15:23 Ответить
Вклоняюся до землі перед Вами; Ви--справжній Чоловік та справжній Українець!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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24.11.2024 17:36 Ответить
Тобто за вашими словами готувати новачків не потрібно, можуть самі розібратись, візьме в руки автомат та одразу трах тарах і все орків всіх помочив

А от статистика бойових дій говорить про інше що бійцю після нормальної підготовки на злагодження на примінення зброї та навіть сран... підготовка опорника до оборони у них в 2-3 рази менші втрати чим у людей з вулиці яким дали автомат в руки. Це у всіх арміях як натівських так і совкових. Тому що у підготовленого бійця все на автоматизмі і не задумується під час бою над такими питаннями як прикриття один одного або перезарядка кулемета. Це все робить швидко та на автоматизмі а швидкість в ближньому бою рівна ефективності під час бою.

А ще головне то навчання офіцерів тому що існує думка що їх тільки треба типи зброї вчити та папірчики перебирати, хоча головне це аналітичне, логічне, та тактичне мислення, причому він має ці вміння приміняти на автоматизні в умовах бою, можливих прильотів і т.д. І не кожний зможе це ефективно робити в силу психологічних особливостей, зберегти чіткість управлінських рішень в складних умовах.
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24.11.2024 18:14 Ответить
це "точно гра проти України", вважає депутат Верховної Ради Федір Веніславський ("Слуга народу"). Джерело:

І депутан точно грає у цю гру вже більше п'яти років.
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24.11.2024 15:06 Ответить
Уберуть ТЦК, і в рекрутінгові центри вистрояться кілометрові черги? Всі хочуть бути дроноводами, ребовцамі, що цікаво без особлових знань. А в піхоту? Хай ТРО добивають? Бо ми такі красиві в залах качаємось. Нічого , якщо прийдуть кацапи , то їм ***** ваші права людини - погонять на мясо за руцкій мір.
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24.11.2024 15:09 Ответить
Вони будуть тікати в Європу, ховатись за чужими спинами. Ето нє іх вайна
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24.11.2024 15:13 Ответить
То може щось зробить цей Брехославський, щоб піхота не асоціювалась з гарматним м'ясом?
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24.11.2024 16:06 Ответить
Схоже що цей жиробас мае свою долю з тцк.
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24.11.2024 15:11 Ответить
Беніславський це той що перед нападом рашки підтримував політику хетьманцева що гроші на зсу не на часі...
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24.11.2024 15:20 Ответить
Самі заварили цю кашу з військоматами на центри якісь,а тепер самі ж не знають що ж робити.
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24.11.2024 15:21 Ответить
"Фахівці", блть, Державою керують..
А шо? пуйло задоволений.
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24.11.2024 17:41 Ответить
гра проти України-це зрадники і дибіли при владі.
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24.11.2024 15:21 Ответить
ходив в ТЦК і пройшов там всі круги пекла, скажу одне - там 99-відсотково можуть працювати одні жінки, робота рутинна, з документами, паперами, компьютерами. Створити умови, дати добрі оклади і все. Буде черга працевлаштування. Якого хріна там роблять молоді здорові бугаї без видимих вад здоровя??? руки є ноги є молоді-здорові, якого хріна не на фронті???
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24.11.2024 15:21 Ответить
Дослідним шляхом встановлено, що для бусифікації одного "обмежено придатного у мирний час" потрібні мінімум чотири тцкашники. Жінки не впораються.
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24.11.2024 15:55 Ответить
Для бусифікації є поліцаї, які до цього навчені та відповідно екіпіровані.
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24.11.2024 15:58 Ответить
Поліцаї не для того заброньовані.
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24.11.2024 16:07 Ответить
Ви хочете щоб декілька тисяч блатних воєнних на фронт пішли?
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24.11.2024 16:15 Ответить
Їх держать щоб було кому віслюка оманського охороняти, і ще мусорів на допомогу.
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24.11.2024 16:17 Ответить
Оо, захисничок злочинців намалювався. Напевне має долю від них! Бо тцкуни з дозволу влади своїми діями спаскудили всю мобілізацію! Хоча владі саме це потрібно..
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24.11.2024 15:24 Ответить
Мобілізація йе на 100% відповідальність президента. Мобілізація в нас провалена, дискредитована та перетворена на бусифікацію. Це черовий яскравий приклад роботи проти української держави та її обороноздатності. І знов це робиться руками реЗЕдента та його офісу.
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24.11.2024 15:28 Ответить
А чому цей нардеп на трибуні ВР якось дивно вдягнений?
Вже один довбень популістично "розбирався" з ТЦК - звільнив всіх голів (військкомів), і це нічого не покращило.
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24.11.2024 15:34 Ответить
Це однострій батальйону монако - так вони одне одного впізнають
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24.11.2024 15:42 Ответить
счас так модно. усіляке чмо, навідь сере звичайних громадян , яке немє ніякого відношення ні до армії ні до силових структур натягує на себе якуісь єлементи військової амуніції та лазять тіпа теж "УЬД"
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24.11.2024 16:32 Ответить
це як пшонка цезарьом наряджався так і ці козли наряджаются воїнами . шиза
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24.11.2024 16:34 Ответить
"Оскільки мій 31-річний син Федір працює в МЗС і клав болт на війну, фронт і тецека" - додав Веніславський.
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24.11.2024 15:39 Ответить
Я совершенно согласен! ТЦК - это нашт спасители! Без них бы фронт точно посыпался! Мобилимзацию нужно усиливать и ужесточать! Нужно так же призвать всех студентов и 18-25 летних, а то чего это все воюют, а они нет? Воевать должна вся страна, только так победим. Мобилизацию нужно ужесточать, а так же увеличивать уголовный срок за отклонение от мобилизации! У тебя должно быть только два пути в жизни - либо на фронт, либо в тюрьму!
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24.11.2024 15:43 Ответить
І закон про "дістрідєтацию" теж нужон!
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24.11.2024 16:31 Ответить
ТЦК потрібно не розформувати, а реформувати .Працювати в ТЦК повинні тільки жінки і колишні військовослужбовці визнанні ВЛК непридатними до служби.Всіх придатних і обмежено придатних тцкунів відправити на фронт для поповнення ЗСУ. Жодних груп оповіщень, рот охорони при ТЦК бути не повинно, жодних контактів з громадянами за межами будівлі ТЦК , оповіщенням військовозобов'язаних повинна займатися місцева влада та укрпошта, розшуком і затриманням ухилянтів поліція. Вся необхідна законодавча база вже створена, потрібно лише політична воля нашого "гаранта" конституції та його слуг.
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24.11.2024 15:56 Ответить
Не ламайте систему.
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24.11.2024 16:20 Ответить
А як ви визначити реального пораненого від липового в поточних умовах. Скільки липових УБД під час АТО пороздавали туристам. Так само зараз деякі корумповані лікарі ВЛК не лише признають всіх придатним але і робить з тих хто придатний - непридатними.
І це не якась видумка а реальні кримінальні справи. Та щось судячи по рослідуванням журналістів, мало які справи дійшли до логічного завершення, максимум штраф.

А щодо теперішніх працівників ТЦК таке може виявитись що там більшість з УБД або після поранення або мають групу інвалідності. І підпадають під ваші критерії (колишні військовослужбовці визнанні ВЛК непридатними до служби).
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24.11.2024 18:01 Ответить
Та неважливо справжнє УБД і непридатність чи куплена, задум в тому, що вони вже не будуть військовослужбовцями, не будуть мати право носити форму, зброю, проводити оповіщення, затримання військовозобов'язаних . ТЦК повинно бути організацією на зразок ЦНАПу, а всі співробітники цивільними особами, без повноважень за межами приміщення ТЦК.
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24.11.2024 21:42 Ответить
А відкрию вам велику таємницю вони і зараз є цивільними та не мають ніяких повноважень згідно закону за межами і тим більше затримувати когось, тільки поліція має право і то з описками на їх закон про поліцію, який має більшу вагу чим постанова кабміну.
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24.11.2024 22:24 Ответить
З цивільних там певна кількість жіночок , які ведуть діловодство та реєстри, а решта всі військові у формі, при пагонах, саме вони безпосередньо займаються військовозобов"в'язаними. А є ще роти охорони ТЦК, з яких складаються групи оповіщення , там служить виключно військові. Згідно закону у ТЦК є повноваження проводити оповіщення громадян і вже на підставі цих повноважень тцкуни підтягують собі право на перевірку документів військовозобов"язаних.
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24.11.2024 22:38 Ответить
Ви читали лист МО який отримали юристи він був в інтернеті, це співзвучно з тим що говорили самі представники ТЦК що там більшість цивільних.
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24.11.2024 22:46 Ответить
необхідна законодавча база вже створена
Олех, вы в каком тцк взятки сбиваете, написывая этот бред?
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24.11.2024 18:30 Ответить
Що саме вам здається "брєдом" ? Можливо твердження, що людина, яка "збиває" в ТЦК взятки раптом пропонує його реформувати
Шановний, замість того щоб писати якісь дивакуваті пости, краще ознайомтеся з нормативно-правовою базою стосовно мобілізації. Згідно нового закону про мобілізацію та свіженьких постанов шмигаля врученням повісток можуть займатися органи місцевого самоврядування, роботодавці,повістки можуть надсилатися поштою, тому у ТЦК можна повністю забрати функцію оповіщення. Розшук та затримання ухилянтів, що по старому законодавстві, що по новому - обов'язок поліції. Відповідно законодавчої потреби тримати в ТЦК штат здоровенних бугаїв,які роздають на вулицях повістки та пакують ухилянтів не має. Потрібна лише політична воля припинити протизаконну бусифікацію та перевести роботу ТЦК у законне русло.
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24.11.2024 21:31 Ответить
опять тэцэкунский бред. надеюсь после таких же законных ковидных постанов шмыгаля ты четыре раза прокололся и до сих пор намордник не снимаешь
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24.11.2024 21:53 Ответить
Шановний, то ви за реформування ТЦК, ліквідацію чи за веніславського. З ваших дописів не зрозуміло, яку думку ви намагаєтеся озвучити . Здається у своїх постах я чітко описав як повинно працювати ТЦК згідно законодавства, а вас понесло аж у барановірусну епоху.
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24.11.2024 22:00 Ответить
Може вже пора силовиків залучати до оборони країни?
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24.11.2024 15:59 Ответить
А хто буратінку від нас буде захищати?
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24.11.2024 17:57 Ответить
Я абсолютно не сторонник Зе и его команды. Но тут Вениславский абсолютно прав. Что предлагаете вы, здешние патриоты? Капитуляцию? Нет, конечно же вы за войну до победы, до выхода на границы, взятие Москвы ну и т.д. Но пусть это делают на фронте те, кто уже там, отправьте на войну ментов, прокуроров, депутатов и прочую чиновничью братию. А я после них, может быть... Ну в крайнем случае переплыву Тису. Ведь так, позорники?
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24.11.2024 16:09 Ответить
Патріот Жека не може второпати, що, якщо справи йтимуть таким же чином і далі, то капітуляція всеодно гарантована, тільки папіжже.
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24.11.2024 16:32 Ответить
вЄніслааський, цети і тобі подібні робите все проти свого народу і України!!! Дебіли ***...!!!
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24.11.2024 16:41 Ответить
прирівнювати створені владою ТЦК до України, є не що інше як визнання того, що "зелена влада" створила собі подібний, корупційний механізм, для відмивання грошей з громадян України.яких за час свого праління вона наплодила багато...
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24.11.2024 17:22 Ответить
Нехай цей хер виведе мого сина з під Курахово, який з 16 років у берцях. А замісто ньго відправе свого вибл"ядка, тоді й ****:ітиме...
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24.11.2024 17:48 Ответить
"Без примусової мобілізації не буде України" Федя Веніславський
Значить її вже нема. Залишки спи*ть"слуги" "народу"
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24.11.2024 18:07 Ответить
Модель мобілізації треба змінювати. Щотижневі військові збори мають проходити абсолютно всі, у кого дві руки і дві ноги. А на зборах дивитися, в кого які кондиції, кого додому, кого на фортифікацію, кого на тилову службу, кого у ВПК, а кого у бойові підрозділи. І поступово готувати, рік-два, спочатку теорія, потім стрільби, тактика і т.д., а не висмикувати одразу з-під теплої ковдри у окоп. Ясне діло ніхто не хоче різкої зміни.
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24.11.2024 20:12 Ответить
Війна ніколи не зупиниться, у дикому полі виживав і виживе тільки мілітаризований козацький лад.
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24.11.2024 20:19 Ответить
Шановний, козацький лад тримався на гречкосіях, які постачали йому необхідні ресурси.Та найголовніше, що в козаки примусово не забирали, стати козаком- усвідомлений вибір людини, яка хотіла бути вільною та битися проти ворогів.
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24.11.2024 21:52 Ответить
Це просто зграя злочинців, злочини якої підлягають і будуть покарані міжнародним кримінальним судом.І організатори і виконавці і такі активні
члени цього угрупування, як Веніславський нікуди ,крім параші,не сховаються від відповідальності за скоєні злочини проти українців та
людяності.Але і це ненадовго.
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24.11.2024 20:15 Ответить
Навчені військові повині воювати, чи для чого вони тоді військові, рекрутингом можуть займатися і цивільні
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24.11.2024 21:49 Ответить
Давайте їх на фронт! Вони ж воєнні! Скільки їх,100 тис.?
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24.11.2024 23:05 Ответить
 
 