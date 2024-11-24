"Слуга народа" Вениславский об идее расформировать ТЦК: Это точно игра против Украины

В условиях войны заявлять о необходимости распустить Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, это "точно игра против Украины", считает депутат Верховной Рады Федор Вениславский ("Слуга народа").

Такое мнение он высказал в интервью NV, комментируя инициативу своих коллег, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп сказал, что такие заявления парламентариев "по меньшей мере не продуманы". По его мнению, высказывания по этому поводу вредят национальным интересам Украины.

"В условиях полномасштабного вторжения и войны, которую ведет Украина против страны-агрессора, реформировать ТЦК (есть проблемы, которые я абсолютно не отрицаю), которое обеспечивает 95-98% выполнения мобилизационных мер, которые нужны для пополнения новых резервов", - сказал Вениславский.

Читайте: Военнообязанный применил слезоточивый газ во время проверки документов и скрылся, - Хмельницкий областной ТЦК и СП

Он добавил, что в условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК, "заменив их альтернативными формами привлечения граждан в армию, учитывая практику, - это точно игра против Украины, против нашей независимости, государственного суверенитета".

В то же время Вениславский добавил, что поддерживает рекрутинг. Однако, по его мнению, только после войны Украина должна предложить такие модели, которые будут привлекать в армию граждан, которые будут хотеть добровольно прийти и служить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВР работают над законопроектом о полном освобождении от уголовной ответственности за СОЧ, - "слуга народа" Вениславский

"Но на сегодня, несмотря на то, что мы разрешили заниматься рекрутингом с точки зрения законодательных инициатив и законодательного регулирования, он абсолютно не может перекрыть все те мобилизационные меры, которые на сегодня выполняются ТЦК и СП", - констатировал нардеп.

На вопрос о том, можно ли считать роспуск ТЦК во время войны предательством, он сказал, что "однозначно".